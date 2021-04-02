Крушение поезда в туннеле на Тайване привело к многочисленным жертвам

23 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пассажиры, которые не пострадали, вышли на железнодорожные пути со своими вещами

Десятки людей погибли после того, как поезд с 350 пассажирами сошел с рельсов в туннеле на Тайване.

По меньшей мере 36 человек погибли и 72 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов в туннеле после столкновения с ремонтной машиной, пишет Рейтер со ссылкой на местное министерство транспорта. Агентство уже сейчас называет это крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове по крайней мере за 40 лет.

Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям сообщает, что спасатели предпринимают все усилия, чтобы добраться до четырех вагонов внутри туннеля, которые сильно повреждены. Всего в поезде было восемь вагонов.

Экспресс, следовавший из столицы - Тайбэя - в Тайдун (крупный город и уезд), был переполнен. По данным пожарной охраны, в поезде было около 350 человек.

Тайваньские СМИ сообщают, что многие пассажиры ехали стоя, и в момент аварии их разбросало в стороны.

На изображениях с места крушения видно, что вагоны буквально разорвались от столкновения, а другие смялись, что мешает спасателям добраться до пассажиров.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Передняя часть поезда в момент крушения находилась за пределами туннеля

От 80 до 100 человек были эвакуированы из первых четырех вагонов поезда, а вагоны с пятого по восьмой деформировались, и к ним трудно получить доступ, заявили пожарные.

Официальное Центральное информационное агентство заявило, что инженерная техника была "неправильно припаркована". По предварительным данным, предоставленным компанией Taiwan Railway, ремонтная машина могла "соскользнуть" и оказаться на путях перед поездом.

Пожарная служба показала фотографию обломков предположительно этой машины, лежащих рядом с сошедшим с рельсов составом.

Передняя часть поезда в момент крушения находилась за пределами туннеля, и тех, кто находился в вагонах, все еще находившихся в туннеле, эвакуировали в безопасное место, сообщила железнодорожная администрация.

Крушение поезда произошло в начале длинных выходных, посвященных фестивалю Цинмин (День чистки гробниц). Люди путешествуют в этом время, чтобы отдать дань памяти умершим.

Восточное побережье Тайваня, где произошла катастрофа, считается популярным туристическим направлением, а железнодорожная линия от Тайбэя до восточного побережья известна своими туннелями, отмечает Рейтер.