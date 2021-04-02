В Благовещенске врачи продолжили операцию на сердце во время пожара
В кардиоцентре в Благовещенске в пятницу произошел пожар. Пациенты и врачи были эвакуированы - все, кроме медиков, которые в это время делали операцию.
Огонь вспыхнул в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Загорелась крыша здания. Эвакуировали около 120 человек.
В этот момент на первом этаже больницы врачи проводили операцию на открытом сердце, которую нельзя было остановить. Восемь врачей и пациент остались в одной из операционных, сообщил в своем телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.
Открытый огонь был вскоре потушен, пострадавших нет, заявили в МЧС. "Операция [на сердце] закончилась, и пациент перевезен в другую клинику", - рассказали в ведомстве.
Здание кардиоцентра было построено в 1905-1907 годах, оно относится к объектам культурного наследия, и огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро, заявили спасатели.
Больницу обесточили, а в операционную, где продолжалась операция, электричество подавалось автономно из специального автомобиля.
Предварительная причина возгорания - нарушения в работе электрической проводки, сообщила прокуратура Амурской области.
Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков, проводивших операцию в горящем кардиоцентре.
Клиника кардиохирургии Амурской медакадемии - единственное специализированное учреждение в Амурской области по оказанию кардиохирургической помощи.
"Поврежденная крыша входит в предмет охраны, ей нанесен большой ущерб. Необходимо разрабатывать проект реставрации. Здание давно находится в оперативном пользовании кардиоцентра. Приложим все усилия, чтобы помочь им как можно быстрее", - сказала Интерфаксу глава областного отдела по охране объектов культурного наследия Екатерина Мусницкая.
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