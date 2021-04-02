Суд в Швеции увеличил до 12 лет срок за нападение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

час назад

Апелляционный суд в Швеции ужесточил приговор мужчине, осужденному по делу о покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, увеличив срок наказания с 10 до 12 лет лишения свободы.

Наказание было ужесточено, поскольку суд не обнаружил в деле смягчающих обстоятельств, а отягчающие, напротив, имелись, сообщается в релизе апелляционного суда Нижнего Норрланда.

В то же время апелляционная инстанция снизила наказание для еще одного фигуранта дела - женщины, которая, согласно обвинению, впустила нападавшего в дом блогера. Ей суд снизил срок наказания с восьми лет до одного года и шести месяцев, решив, что доказательства, представленные прокурором по делу, недостаточны для того, чтобы подтвердить намерения убийства.

Апелляционный суд также снизил размер присужденной потерпевшему компенсации ущерба с 140 тысяч до 127 тысяч шведских крон.

Суд города Евле вынес приговоры обвиняемым в покушении на убийство чеченского блогера в январе этого года. Мужчина был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 10 годам заключения, а женщина признана виновной в пособничестве при покушении на убийство и приговорена к восьми годам.

Имена подсудимых шведские власти не раскрывают. Однако согласно ходатайству об аресте, которое было подано прокуратурой в суд города Евле (копия документа есть в распоряжении Русской службы Би-би-си), подозреваемым по делу о нападении проходил гражданин России Руслан Мамаев 1990 года рождения.

Покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова было совершено в феврале 2020 года.

На блогера напал с молотком мужчина, прокравшийся к нему в квартиру. Как отмечал Абдурахманов, нападение было совершено днем, в то время, когда он обычно спит.

Кроме того, блогер обращал внимание на то, что нападение произошло в день рождения председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, объявившего ему кровную месть.

После нападения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не считают произошедшее важным событием для российской повестки и не связывают это с тем, что блогер критиковал чеченских властей.

Тумсо Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году из-за конфликта с высокопоставленным родственником главы республики Рамзана Кадырова.

Чеченские власти обвинили Абдурахманова в том, что он воевал в Сирии, и завели на него уголовное дело по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".