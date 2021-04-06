Правозащитницу Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы. За что?

час назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

В Общественной палате России удовлетворили представление Общественной наблюдательной комиссии Москвы о досрочном прекращении полномочий члена комиссии Марины Литвинович. Правозащитница проявляла активность после массовых задержаний на протестах в поддержку Алексея Навального.

"Меня исключили из членов ОНК Москвы", - написала Литвинович в "Фейсбуке". Чуть ранее об этом сообщил главный редактор "Эхо Москвы" и член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Считаю это решение, безусловно, политическим. Властям не нравились темы, которые я поднимаю. Не нравилось, что я много хожу [по следственным изоляторам] и рассказываю о том, что происходит внутри, - сказала Литвинович Би-би-си. - Расстроена сильно. И в первую очередь тем, что тысячи заключенных потеряют поддержку и помощь, потому что я не смогу им больше ее оказывать".

На прошлой неделе комиссия Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК в закрытом режиме обсуждала досрочное прекращение полномочий Литвинович, которая в свое время была известным политтехнологом, а в последнее время активно следила за судьбой арестованных на акциях протеста. Теперь итоги заседания комиссии утвердил совет Общественной палаты России.

Литвинович сказала Би-би-си, что будет оспаривать решение о своем исключении в суде и "с большой долей вероятности" будет баллотироваться в Госдуму на выборах, которые должны пройти в сентябре, чтобы "продолжать заниматься защитой заключенных".

При чем тут Соболь?

5 марта ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс исключения Литвинович из организации. Сама она говорила, что этого потребовал один из членов комиссии, который посчитал, что она разгласила журналистам данные следствия по делу Любови Соболь о проникновении в жилище.

Уже после голосования на сайте ОНК появилось заявление, в котором говорилось, что на Литвинович якобы неоднократно поступали жалобы о нарушениях ею кодекса этики. Эти нарушения, в частности, выражались в неоднократном разглашении данных следствия и "намеренной политизации института общественного наблюдения".

Литвинович считает прозвучавшие претензии домыслами, которые "не подтверждаются никакими документами". Настоящая причина исключения - привлечение общественного внимания к тем условиям, в которых оппозиционеры отбывали административный арест по "митинговым" делам, говорила она "Коммерсанту".

В декабре Литвинович писала в "Фейсбуке" о посещении Соболь в ИВС на Петровке, а также говорила об этом с телеканалом "Дождь". В частности, о том, что соратницу Навального допрашивали ночью, а очную ставку с тещей Константина Кудрявцева (предполагаемого сотрудника ФСБ из расследования об отравлении Навального) провели поздно вечером, что запрещено. Литвинович также сообщала, что следователи изъяли защитную маску Соболь для получения образца ДНК.

"Вымирающий вид"

За Литвинович вступились бывшие и действующие члены ОНК Москвы, в том числе член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев и члены Совета по правам человека Ева Меркачева и Андрей Бабушкин.

"Она [Литвинович] самый яркий сегодня представитель ОНК - вымирающего вида активного (сотни посещений), публичного, бескорыстного и безапелляционного члена комиссии. Именно ради таких людей институт задумывался и создавался", - считает руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В поддержку Литвинович также была создана петиция, которую ко 2 апреля подписали более 50 тысяч человек.

"Если Марину Литвинович исключат, ОНК потеряет одного из самых активных и деятельных своих членов: по посещаемости мест принудительного содержания Литвинович обходит своих коллег. Среди тех, кого навещала Литвинович, самые разные люди: многодетная мать, Сергей Фургал, бывший заместитель директора ФСИН, сахаровские арестанты", - говорилось в петиции.

Литвинович вошла в состав ОНК Москвы в конце 2019 года. Срок полномочий членов комиссии составляет три года.

Как отмечает "Новая газета", в прошлом году Литвинович 151 раз посетила столичные СИЗО, а в общей сложности провела за решеткой два полных месяца.