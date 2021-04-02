Перед уходом Трампа США ввели санкции против ресторатора в Италии. Такие ошибки - не редкость
Алессандро Баццони, владелец ресторана в итальянском городе Верона, был очень удивлен, когда узнал, что находится в черных списках американского минфина. Имя Алессандро Баццони действительно фигурировало в перечне санкций, но это был другой Алессандро Баццони.
Выяснилось, что минфин США просто ошибся. В свой последний рабочий день в январе 2021 года администрация Трампа ввела санкции в отношении Алессандро Баццони, но не ресторатора, а бизнесмена, который продолжал сотрудничать с нефтяным сектором Венесуэлы.
В 2019 году Трамп наложил санкции на венесуэльскую государственную нефтяную компанию Petroleos de Venezuela в рамках своей стратегии по принуждению к отставке президента Николаса Мадуро. Его обвиняли в коррупции, нарушениях прав человека и фальсификации президентских выборов в 2018 году. Санкции в отношение Баццони были продолжением этой кампании.
Спустя несколько месяцев ошибка была обнаружена, и на этой неделе минфин США исключил итальянского ресторатора из черного списка. Бацонни заявил, что очень рад тому, что больше не участвует в санкционных войнах.
Юристы говорят, что ошибки такого типа случаются регулярно и могут дорого обойтись тем, кто получил метку от американского минфина.
Попадание в черный список означает, что банки обязаны блокировать платежи физических и юридических лиц, которые, пусть даже и ошибочно, становятся объектами ограничительных мер правительства США.
"Иногда правительство использует информацию, которую каждый может найти в интернете. Если ее должным образом не проверили, легко могут произойти ошибки. Но чтобы доказать, что человек или компания попали в черный список случайно, могут потребоваться месяцы и немалые деньги", - сказал Би-би-си Николас Тернер, юрист Steptoe & Johnson в Гонконге.
Он приводит пример китайского производителя телефонов Xiaomi, в отношении которого Дональд Трамп также успел ввести новые санкции в последние дни своего пребывания в должности.
Администрация Трампа утверждала, что Xiaomi передает данные китайскому правительству и военным. Но в марте 2021 года Xiaomi добилась предварительного судебного запрета на введение некоторых из этих санкций. Суд установил, что у властей США просто не было достаточных доказательств того, что китайская компания связана с вооруженными силами Китая.
"Если ошибки могут произойти с такой большой компанией, как Xiaomi, неудивительно, что в такой ситуации оказываются и более мелкие игроки. К сожалению, у них, в отличие от Xiaomi, гораздо меньше возможностей доказать свою правоту", - говорит Николас Тернер.
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