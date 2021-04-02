Перед уходом Трампа США ввели санкции против ресторатора в Италии. Такие ошибки - не редкость

29 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Итальянский ресторатор с удивлением нашел себя в черных списках минфина США, но выяснилось, что санкции введены в отношении его полного тезки

Алессандро Баццони, владелец ресторана в итальянском городе Верона, был очень удивлен, когда узнал, что находится в черных списках американского минфина. Имя Алессандро Баццони действительно фигурировало в перечне санкций, но это был другой Алессандро Баццони.

Выяснилось, что минфин США просто ошибся. В свой последний рабочий день в январе 2021 года администрация Трампа ввела санкции в отношении Алессандро Баццони, но не ресторатора, а бизнесмена, который продолжал сотрудничать с нефтяным сектором Венесуэлы.

В 2019 году Трамп наложил санкции на венесуэльскую государственную нефтяную компанию Petroleos de Venezuela в рамках своей стратегии по принуждению к отставке президента Николаса Мадуро. Его обвиняли в коррупции, нарушениях прав человека и фальсификации президентских выборов в 2018 году. Санкции в отношение Баццони были продолжением этой кампании.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Администрация Трампа в последний день своей работы успела ввести санкции в отношении ряда компаний и физлиц, но так торопилась, что некоторые попали туда случайно

Спустя несколько месяцев ошибка была обнаружена, и на этой неделе минфин США исключил итальянского ресторатора из черного списка. Бацонни заявил, что очень рад тому, что больше не участвует в санкционных войнах.

Юристы говорят, что ошибки такого типа случаются регулярно и могут дорого обойтись тем, кто получил метку от американского минфина.

Попадание в черный список означает, что банки обязаны блокировать платежи физических и юридических лиц, которые, пусть даже и ошибочно, становятся объектами ограничительных мер правительства США.

"Иногда правительство использует информацию, которую каждый может найти в интернете. Если ее должным образом не проверили, легко могут произойти ошибки. Но чтобы доказать, что человек или компания попали в черный список случайно, могут потребоваться месяцы и немалые деньги", - сказал Би-би-си Николас Тернер, юрист Steptoe & Johnson в Гонконге.

Он приводит пример китайского производителя телефонов Xiaomi, в отношении которого Дональд Трамп также успел ввести новые санкции в последние дни своего пребывания в должности.

Администрация Трампа утверждала, что Xiaomi передает данные китайскому правительству и военным. Но в марте 2021 года Xiaomi добилась предварительного судебного запрета на введение некоторых из этих санкций. Суд установил, что у властей США просто не было достаточных доказательств того, что китайская компания связана с вооруженными силами Китая.