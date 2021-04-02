В Петербурге оппозиционного депутата Резника допросили по делу о наркотиках

час назад

Автор фото, TASS

Депутата заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника в пятницу 2 апреля допросили в Следственном комитете. Он проходит свидетелем по уголовному делу в отношении своего дальнего родственника - о хранении наркотиков. Резник, оппозиционный депутат и публичный критик губернатора, считает происходящее давлением по политическим мотивам.

Максим Резник провел у следователя почти три с половиной часа. Сразу после допроса депутат рассказал Би-би-си, как прошла эта "не быстрая", по его словам, встреча.

Как говорит Резник, следователь "устно объяснил", что его вызвали в связи с тем, что в квартире, где депутат был 9 марта, найдены наркотические вещества. Что именно вменяют его родственнику, художнику Ивану Дорофееву, и что тому грозит, "яснее не стало", подчеркнул Резник.

По словам депутата, следователь предложил ему пройти детектор лжи, поскольку "дело на особом контроле, нам пишет депутат Госдумы Виталий Милонов, требует разобраться". Резник отказался, но согласился сдать мазок ДНК.

"На все вопросы я ответил, 51-й статьей Конституции, (разрешающей не давать показания против себя. - Би-би-си), не пользовался. Но, наверное, они будут тянуть эту историю как можно дольше, чтобы слова "Максим Резник - уголовное дело и наркотики" звучали в паблике, это задача минимум, - заявил депутат корреспонденту Би-би-си. - Ну а про максимум я и думать не хочу. На фоне того, что происходит в стране, моя история не самая драматичная".

Публичный критик губернатора

Максим Резник - беспартийный оппозиционный депутат, публичный критик губернатора города Александра Беглова и сторонник Алексея Навального. Во время заседаний городского парламента он нередко выступает с критикой решений федерального центра. Его считают человеком, близким к спикеру заксобрания Вячеславу Макарову.

В декабре после публикации расследования ФБК (организация причислена российскими властями к "иностранным агентам") о покушении на основателя Фонда борьбы с коррупцией, Резник вместе с коллегами по Заксобранию Борисом Вишневским и Михаилом Амосовым потребовал от российских правоохранительных органов начать расследование уголовного дела в связи с отравлением Навального.

Депутаты направили директору ФСБ Александру Бортникову заявление с требованием проверить данные расследования The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel о причастности сотрудников спецслужбы к отравлению.

В начале февраля Резник назвал решение Симоновского суда Москвы о замене Навальному условного срока на реальный демонстративной расправой. В марте он с трибуны городского парламента поддержал “Умное голосование” Навального.

В январе прошлого года Резник раскритиковал предложение об “обнулении” президентских сроков Путина, назвав происходящее в стране "туркменбашизацией".

Что вменяют Резнику

В начале марта в отношении дальнего родственника Резника, художника Ивана Дорофеева, возбудили уголовное дело по статье 228 УК - “Незаконное приобретение, хранение наркотических средств”.

Обыск в мастерской Дорофеева прошел днем 9 марта. Силовики приехали в мастерскую на набережной канала Грибоедова в тот момент, когда туда зашел Резник.

В ходе обыска оперативники нашли гроубокс с растениями, похожими на сырье для наркотика, и две банки из-под жевательных конфет с запрещенными веществами.

Невский районный суд 11 марта арестовал Ивана Дорофеева на два месяца. Следствие обвинило его в приобретении растительного наркотика (конопли) весом более 6 граммов, но менее 100 граммов. По версии следствия, Дорофеев хранил его не для личного употребления, а с целью последующего сбыта.

Ряд интернет-СМИ, которые принято связывать с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, опубликовали видео, на котором Дорофеев говорит: “Эти две штуки [банки из-под жевательных конфет] принес Макс”.

Позже художница Лиза Михайлова, мать Ивана Дорофеева и родственница супруги Резника, заявила о давлении на сына. По ее словам, следователи якобы добиваются от него показаний против депутата.

По информации петербургского издания “Фонтанка”, Резник приходил в мастерскую, чтобы обсудить лечение 75-летнего мужа художницы, который недавно перенес Covid-19 в тяжелой форме.

По сведениям “Фонтанки”, для обыска в мастерской полиция в качестве аргумента могла использовать показания друга Ивана Дорофеева - Константина Егорова, которому ранее было предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков. Тот согласился сотрудничать с правоохранительными органами и мог сообщить, что наркотики можно поискать в мастерской Дорофеева.

От "Яблока" до Титова

Максим Резник с середины 1990-х был членом партии “Яблоко”, а с 2003 года - главой петербургского отделения этой партии.

В 2012 году он покинул “Яблоко”. Сам он связывал свой уход с конфликтом с федеральным руководством партии. По официальной версии партии, его исключили вместе с десятками питерских “яблочников” за “фактическое согласие с фальсификациями” на выборах в Заксобрание Петербурга в декабре 2011 года - то есть за помощь властям города с проведением в парламент своих депутатов.

Некоторое время Резник был сторонником “Гражданской платформы” Михаила Прохорова, но покинул объединение после того, как его основатель заявил о том, что уходит из партии.

В 2016 году Максим Резник переизбрался депутатом Заксобрания Петербурга от Партии роста.

Не первая история

Резник не впервые оказывается под давлением в связи с историей о наркотиках. В 2019 году издания, которые многие СМИ связывают с “поваром Путина” бизнесменом Евгением Пригожиным, называли Максима Резника “депутатом-травокуром” и публиковали видеоролики, на которых депутат якобы курит “траву” или находится под действием наркотиков.

Публикации начали появляться практически сразу после задержания Резника во время акции 1 мая 2019 года, когда он и другие представители оппозиции пытались пройти по Невскому проспекту в составе первомайской демонстрации с баннером “Петербург против ЕДРА”.

Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе и депутата, шедшего во главе колонны. Из автозака он вышел через час в порванной куртке и без одного ботинка.

Приблизительно через час после этого “Федеральное агентство новостей” (ФАН) опубликовало материал “Депутат Резник под кайфом испортил праздник 1 Мая петербуржцам”. В доказательство того, что Резник якобы находился “под кайфом”, приводились только слова анонимов.

2 мая издание “Невские новости”, которое в СМИ также связывают с Пригожиным, опубликовало видео, в котором Резник курит на балконе дома. По предположению издания, депутат курил марихуану. Резник назвал публикацию фейком.

Всего, по подсчетам “Медиалогии”, подготовленным для издания “Медуза”, за первые две недели мая 2019 года в СМИ было опубликовано 3654 сообщения с упоминанием имени депутата, тогда как за предыдущие 15 месяцев о нем публиковалось не более 1000 сообщений в месяц.

Партия "Яблоко" назвала происходящее с Резником травлей. Петицию в поддержку депутата подписали более 1000 человек.

По словам самого Резника, травля началась после его критических высказываний в адрес Беглова (тогда врио губернатора Санкт-Петербурга) на заседании в парламенте.

“Я думаю, что с ним сводят счеты за его выступления против губернатора Беглова, и исключительно этим вызвано его преследование, - сказал коллега Резника по Заксобранию Борис Вишневский Русской службе Би-би-си. - За Навального многие высказываются. Беглова жестко критикуют не многие”.

Политолог Валентин Бианки связывает давление на Резника с “радикализацией” политических взглядов депутата: по мнению власти, он сблизился с внесистемной оппозицией.

“Резник довольно яркая фигура, которая радикализовала за последний период свою позицию. Наверное, с точки зрения силовых органов и власти, Максим Резник уже перешел границы и перешел в несистемное политическое поле”, - предположил Валентин Бианки.

Друг спикера Заксобрания?

В петербургских политических кругах принято считать Резника фигурой, близкой к окружению спикера Заксобрания города единоросса Вячеслава Макарова.

У самого Макарова непростые отношения с городской администрацией: парламент в Петербурге считается относительно независимым от Смольного. Например, Смольный пытается лишить депутатов права корректировать бюджет (поправка БФК), а Макаров выступает против.

Автор фото, TASS Подпись к фото, У Вячеслава Макарова непростые отношения с администрацией города: парламент в Петербурге считается относительно независимым от Смольного

В конце марта губернатор Петербурга Александр Беглов предложил отправить спикера ЗакСа Вячеслава Макарова в Госдуму. По словам Беглова, городу нужен в Москве “тяжеловес, имеющий серьезный и хороший опыт”.

Макаров на это предложение отреагировал довольно осторожно. “Когда поступает приказ, я его выполняю… Самое главное, чтобы ЗакС всегда оставался мощной точкой опоры”, - заявил Вячеслав Макаров.

По словам политолога Валентина Бианки, действительно, на протяжении нескольких лет Резник и Макаров поддерживали сотрудничество, которое можно было бы назвать ”политической сделкой”.

“Макаров [опираясь на оппозицию] получал возможность атаковать представителей городской [исполнительной] власти, когда ему это было нужно. В обмен на это Макаров помогал [Резнику] в рамках избирательного процесса и в каких-то, наверное, других вопросах”, - говорит Валентин Бианки.

В то же время высказывания Макарова и Резника по ряду вопросов могли быть диаметрально противоположными, а спикер, случалось, выключал микрофон во время выступления оппозиционера. (На одном из заседаний в конце января Макаров несколько раз выключал микрофон Резника, когда депутат предлагал обсудить расследование ФБК о “дворце Путина” близ Геленджика.)

Сам Максим Резник на вопрос Би-би-си, как он относится к версии, что через него хотят добраться до спикера заксобрания Вячеслава Макарова, ответил так: "Я уверен, что это абсолютная ерунда. У нас нет с Макаровым давно никаких отношений - они невозможны, когда люди находятся на диаметрально противоположных политических полюсах. Конечно, мы не царапаем друг другу лица и нормально общаемся. У нас были в прошлом созыве более теплые отношения, потому что в стране не было такого черно-белого тренда. А когда один на белой стороне, а другой на черной, какая тут дружба?"

По утверждению Бианки, Макаров обосновывал необходимость сохранения своей позиции спикера Законодательного собрания тем, что он имеет влияние на оппозицию. “Но на данный момент, кажется, этот аргумент уже больше не действует”, - замечает Бианки.

Ситуация, в которой оказался Резник, теоретически может быть использована для ослабления позиции Макарова на посту спикера парламента, полагает Бианки: “Такое может использоваться как давление - не в смысле торга, а чтобы аргументировать, что вот, мол, Макаров покровительствовал оппозиции - и смотрите, до чего довел”.

Впрочем, Борис Вишневский называет нынешние отношения Макарова и Резника “довольно прохладными”.

“Чисто рабочие отношения. Насколько я понимаю, никакой политической поддержки от Макарова он не получает”, - говорит Борис Вишневский и называет происходящее давлением конкретно на оппозиционера, а не попыткой ударить по Макарову.

Максим Резник настаивает, что сейчас у оппозиции не может быть “никаких отношений” с партией власти. “Сейчас ситуация в стране настолько черно-белая. Так что какие отношения могут быть между людьми, которые занимают диаметрально противоположную политическую позицию? Никаких отношений нет”, - говорит депутат.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что “не стоит искать черную кошку в черной комнате”, пытаясь увидеть за допросом Резника давление на Макарова.