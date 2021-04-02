Росстат: смертность от коронавируса в феврале сократилась на треть

час назад

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS

В феврале 2021 года от Covid-19 в России умерло 24 369 человек - коронавирус стал как основной причиной смерти, так и косвенной. В это число включены также и те, у кого диагностировали коронавирус, но он не повлиял на наступление смерти, и те, у кого в качестве причины смерти предполагается коронавирус, но его не диагностировали. Примерно такие же данные по смертности от ковида были в октябре 2020 года.

Число умерших в феврале 2021 года сократилось на 36% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Росстат.

По сравнению с февралем 2020 года в этом феврале прирост числа смертей составил 29 493. В январе этого года по сравнению с 2020 годом прирост смертности составлял 55 694 человека.

В итоге за 2020 год и два месяца 2021 года в России, по данным ведомства, умерли 223 905 россиян с коронавирусом, при этом основной причиной смерти коронавирус стал в 122 180 случаях. По официальным данным оперативного штаба, от коронавируса за все время пандемии умерли 99 633 человека.

В феврале естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России выросла в два раза по сравнению с февралем 2020 года, составив 70 530 человек (против 34 752 человек годом ранее).

По подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных Росстата и сведений по заболеваемости, которые предоставляет федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, летальность коронавирусной инфекции в России в феврале в зависимости от методики подсчета составила от 4,3% до 6,3%. Во втором случае учитывались и те смерти, в которых коронавирус был сопутствующей причиной или никак, согласно заключению, не повлиял на развитие другого заболевания.

По подсчетам демографа Алексея Ракши, избыточная смертность (отклонение уровня смертности за определенный период от среднегодовых показателей) с начала эпидемии в России составила 450 тысяч человек по отношению к тренду последних лет (то есть при сохранении в 2020 году и в начале 2021 года многолетнего тренда на снижение смертности). Ракша проводил подсчеты по данным Росстата до конца января и по данным ЗАГС 10 регионов за февраль.