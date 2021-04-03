Прививки от коронавируса: в Британии семь человек умерли от тромбоза после вакцины AstraZeneca

Джеймс Галлахер

корреспондент Би-би-си по вопросам науки

час назад

Автор фото, EPA

Семь жителей Великобритании, которые привились от коронавируса вакциной производства Оксфордского университета и компании AstraZeneca, скончались от тромбоза, возникшего при нетипичных обстоятельствах. Эти данные Би-би-си подтвердило британское агентство по контролю за медицинскими препаратами (MHRA). Вместе с тем, пока нет точных данных о том, были ли эти диагнозы прямо связаны с вакцинацией, или стали совпадением.

В общей сложности тромбоз возник у 30 человек из 18 млн британцев, получивших препарат AstraZeneca по состоянию на 24 марта.

Британский регулятор настаивает, что преимущества вакцинации превышают какие-либо риски. Такие же выводы делает Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств.

"Безопасность пациентов остается нашим самым главным приоритетом", - заявил официальный представитель компании AstraZeneca. Однако из-за опасений относительно безопасности вакцины власти некоторых других стран мира, в том числе Германии, Франции, Нидерландов и Канады, решили прививать этим препаратом только пожилых людей.

В пятницу MHRA опубликовало данные, согласно которым среди вакцинированных было обнаружено 22 случая тромбоза синусов твёрдой мозговой оболочки (ТСТМО) - редкого заболевания, при котором в головном мозге образуются тромбы. При этом в крови этих людей отмечался низкий уровень тромбоцитов - элементов, в числе прочего способствующих возникновению тромбоза.

Британский регулятор также обнаружил еще восемь случаев, когда у пациентов возникли другие проблемы, связанные с тромбозом, но уровень тромбоцитов также оставался низким.

Что вызывает подозрения

MHRA подтвердило в электронном письме, отправленном Би-би-си, что "семь человек [из 30], к сожалению, скончались". "Преимущества по предотвращению заражения Covid-19 и его последствий по-прежнему превышают какие-либо риски, и жители должны и дальше делать прививки, когда они получают приглашения", - заявила глава MHRA Джун Рейн.

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Тем временем эксперты продолжают изучать, может ли вакцина AstraZeneca вызывать подобные тромбозы, обычно возникающие крайне редко. На этой неделе Европейское агентство лекарственных средств заявило, что это "не доказано, но представляется возможным".

Подозрения здесь вызывают два обстоятельства.

Во-первых, это необычная природа тромбов: они возникают при низком уровне тромбоцитов и специфических антител, связанных с некоторыми видами тромбоза.

"Это повышает вероятность того, что эта вакцина может быть причинным фактором этих редких и необычных случаев тромбоза синусов твёрдой мозговой оболочки (ТСТМО). Хотя на данный момент нам это точно неизвестно, поэтому необходимы срочные исследования", - сказал Би-би-си профессор Дэвид Верринг из Института неврологии Университетского колледжа Лондона.

Второе подозрительное обстоятельство - разница между вакцинами производства AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. В случае с последними в Великобритании было зафиксировано два случая ТСТМО на более чем 10 млн вакцинированных - и у этих пациентов уровень тромбоцитов не был низким.

Однако эксперты по прежнему точно не уверены, насколько распространен подобный вид тромбоза. Оценки разнятся от двух случаев на миллион человек в течение года до почти 16 случаев на миллион - и это во времена до пандемии Covid-19. При этом коронавирус сам по себе связывают с увеличением риска тромбоза, и он также может вызывать рост числа случаев ТСТМО.

В Германии известно о 31 случае ТСТМО и девяти смертях на 2,7 млн человек, получивших вакцину, при этом большинство диагнозов было поставлено женщинам - среднего возраста и молодым. Данные о том, какие именно категории населения пострадали от тромбоза в Великобритании, не опубликованы, но предполагается, что речь идет о более широком спектре пациентов.

Анализ

Серьезные побочные эффекты могут вызывать все медицинские препараты - от вакцин до парацетамола. Известно, что в одном случае на миллион обычные прививки от гриппа приводят к синдрому Гийена - Барре - заболеванию нервов.

Поэтому в данном случае главный вопрос - оправдан ли риск?

Даже если предположить, что вакцины действительно были причиной заболевания, а это пока не доказано, статистика говорит о вероятности одной смерти на каждые 2,5 млн вакцинированных.

Давайте сопоставим эти данные с доказанной угрозой коронавируса. Если Covid-19 заболеют 2,5 млн 60-летних пациентов, около 50 тыс. из них скончаются. Если будет инфицировано такое же число 40-летних, умрут около 2,5 тыс.

Эксперты продолжают оценивать этот баланс между рисками и преимуществами - по мере поступления новых данных и расширения программы вакцинации на более молодых людей, которые не столь подвержены риску смерти от Covid-19.

Есть ли связь?

Как сказал в эфире Би-би-си профессор Пол Хантер, микробиолог из Университета Восточной Англии, появляется все больше свидетельств в пользу того, что тромбоз может быть действительно связан с препаратом AstraZeneca, однако преимущества вакцинации все равно намного превышают риски.

"Случаи, когда очаги редких заболеваний возникают совершенно случайно, известны. Но когда такой очаг обнаруживают в одной стране, а потом он возникает в другой - как в случае с Германией, а теперь - с Англией, то мне кажется, что вероятность случайного совпадения здесь очень низка", - говорит Хантер.

"Очевидно, что необходимо провести больше исследований, но мне кажется, что сейчас свидетельства начинают говорить в пользу того, что причинно-следственная связь здесь есть", - говорит эксперт.

Однако эксперт в области здравоохранения, профессор Линда Баулд из Университета Эдинбурга отметила в эфире Би-би-си, что случаи тромбоза "происходят редко", и "в настоящий момент пока нет оснований говорить о причинно-следственной связи, о том, что вакцина приводит к таким результатам".