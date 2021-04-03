Опечатанные залы. Власти в Санкт-Петербурге сорвали кинофестиваль "Артдокфест"

Анна Пушкарская

Би-би-си, Петербург

47 минут назад

Автор фото, Артдокфест Петербург Подпись к фото, Сотрудники полиции на Артдокфесте

В Санкт-Петербурге сорвано открытие фестиваля документального кино "Артдокфест". Власти опечатали залы в киноцентре "Дома Кино", где проходили первые показы фестиваля, это было сделано после жалобы на пропаганду ЛГБТ и нарушение карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Фестиваль должен был пройти еще в декабре прошлого года, однако из-за карантина показы состоялись только в московском кинотеатре "Октябрь", а основную программу перенесли на апрель 2021-го.

В субботу в Москве фильмы демонстрировались согласно плану, но в Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Роспотребнадзора появились в зале уже через 15 минут после начала.

В день открытия в Петербурге было запланировано два сеанса в Доме кино. Первый из них - фильм "Расторгуев" - о режиссере Александре Расторгуеве, убитом в Центральной Африканской республике во время работы над журналистским расследованием. Как рассказала Русской службе Би-би-си пресс-секретарь фестиваля Ольга Комок, этот показ удалось отстоять: зрители смогли посмотреть ленту полностью, и даже обсудить ее с кинокритиком Марией Кувшиновой.

Но в итоге фестиваль был сорван. "Открытие начиналось в 18 часов. Автобус правоохранителей мы видели еще до начала сеанса, но не обратили внимания на него, - рассказывает Комок. - Полиция и Роспотребнадзор появились примерно через 15 минут после открытия, их остановили наши героические девушки-волонтеры".

Заявление Булатова

После приветственных речей организаторы фестиваля и продюсер фильма "Расторгуев" вышли из зала. "Мы вышли в холл, там стоят восемь полицейских и три женщины в форме Роспотребнадзора, продолжает пресс-секретарь. - Они сказали, что по заявлению некоего Тимура Булатова, которое нам не показали. [Якобы] мы, "Артдокфест", пропагандируем ЛГБТ-ценности среди несовершеннолетних и нарушаем антиковидные требования".

Автор фото, Артдокфест

Тимур Булатов (Исаев) - ультраконсервативный деятель из Петербурга, называющий себя главой "первого нравственного российского фронта". Он известен своей многолетней гомофобией: вычислял ЛГБТ-подростков в школах и сообщал об их ориентации семье и преподавателям, преследовал активистов в соцсетях и писал на них заявления по закону о так называемой "гей-пропаганде". В числе прочего, по словам Булатова, именно его жалоба привела к возбуждению дела о пропаганде нетрадиционных отношений против Юлии Цветковой - художницы и активистки из Комсомольска-на-Амуре.

Пресс-секретарь петербургского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина сказала Би-би-си что ей неизвестно, с чем связана проверка на фестивале и какие там были нарушения.

По словам Комок, в зале находилось около 200 человек, а показ проходил с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (маски, температурный контроль и нужный процент заполняемости зала).

"Они собирались прервать сеанс, пересчитывать по головам зрителей и искать несовершеннолетних", - рассказывает Комок. Но, как говорит пресс-секретарь, продюсер Евгений Гиндилис сумел убедить сотрудников отказаться от идеи включать свет и проверять паспорта у сидевших в зале зрителей.

В течение двух часов, пока шел фильм, организаторы фестиваля вели диалог с полицией, которая даже вызвала подкрепление, и с приехавшей в Дом кино заместителем районного отдела Роспотребнадзора. В итоге чиновники зашли в зал уже во время обсуждения фильма, которое все же состоялось, а затем опечатали зал, когда из него вышли зрители и участники показа.

"По техническим причинам"

Второй зал был опечатан еще до начала сеанса, во время которого должны были демонстрировать документальные фильмы о любви. Зрителей в Дом кино уже не пускали.

Автор фото, Артдокфест Подпись к фото, Организаторы говорят, что показ проходил с выполнением всех карантинных требований

По словам Комок, залы опечатали как минимум до понедельника.

Директор Дома кино Александр Бабаян сказал, что на момент разговора с Би-би-си (то есть после визита Роспотребнадзора) сеансы прекращены во всем здании Дома кино, но не стал отвечать на вопрос, опечатаны ли другие залы, помимо фестивальных. "Я находился в здании, но пока не видел протокола Роспотребнадзора. Не готов ничего комментировать, пока не ознакомлюсь с документами", - сказал он.

На сайте Дома кино указано, что "Большой и Синий залы временно закрыты по техническим причинам" (это как раз залы, где были запланированы фестивальные показы), но расписание других залов Дома кино на 4 апреля по-прежнему опубликовано

В воскресенье, 4 апреля, по программе фестиваля в Доме кино должны были состояться два сеанса, показы также должны начаться в зале Открытой киностудии Лендок. По словам Комок, в субботу сотрудники Роспотребнадзора и полиции приходили и туда, но фестивальных мероприятий в этот день на площадке не было.

Координатор фестиваля Тамара Ларина сказала Би-би-си, что в воскресенье организаторы попытаются провести открытие в Лендоке и продемонстрировать фильм "Я здесь" студии "Рок" Алексея Учителя. "Мы постараемся показать там вторым сеансом и фильм, который планировался к показу на воскресенье в Доме кино, и предать ситуацию максимальной огласке", - сказала Ларина.

Отказ от партнерства

В ответ на вопрос Би-би-си, с чем может быть связан срыв фестиваля, Ларина сказала, что по ее мнению "ситуация связана с неприятием "Артдокфеста" конкретных, видимо, лиц во власти".

По ее словам, о причинах судить довольно сложно, поскольку в Москве открытие фестиваля прошло хорошо - "в главном кинотеатре страны, в зале на полторы тысячи мест, был кинематографический бомонд - возможно, из-за более мягкой политики [мэра Москвы Сергея] Собянина".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виталий Манский на фестивале "Артдокфест-2016"

"Петербург, видимо, более провинциален в этом смысле, - считает Ларина, - здесь проще закрутить гайки, нет таких громких имен, нет такого медийного поля, в котором можно было бы все раздуть громко и рассказать об этом".

На вопрос Би-би-си, были ли у "Артдокфеста" проблемы с петербургскими властями при подготовке фестиваля, Ларина рассказала, что от информационного партнерства неожиданно отказался телеканал "Санкт-Петербург".

Этот телеканал принадлежит администрации города, недавно его возглавил Александр Малькевич, который до этого руководил Фондом защиты национальных ценностей и которого связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Журналисты "Центра управления расследованиями" Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в ЦАР для съемок фильма о "ЧВК Вагнера" и активности структур Пригожина в стране.

"В этом году "Артдокфест" наиболее аполитичен - в былые годы мы были более дерзкими и показывали фильмы более жесткие, за что можно было бы придраться, говорит Ларина. - Я думаю, что просто была команда "фас", от кого - я не знаю".

Она уточняет, что, проведение фестиваля в Петербурге зависело не от городских, а от федеральных властей - программа "Артдокфеста" была одобрена министерством культуры России. При этом Дом кино принадлежит Союзу кинематографистов России, который возглавляет Никита Михалков.

В апрельской программе "Артдокфеста" должны участвовать 36 картин, которые, по замыслу кураторов, "наилучшим образом дополняют портрет бурного, по-человечески тревожного и политически турбулентного 2020 года".

Основатель и президент фестиваля Виталий Манский должен лично представить свой фильм об экс-президенте СССР "Горбачев. Рай". В программу в числе прочих входят документальная лента "Расторгуев" режиссера Евгении Останиной, показ восстановленной копии фильма Виктора Гинзбурга "Нескучный сад" (1993), украинская картина "Байконур. Вторжение".

В прошлом фестиваль неоднократно сталкивался с проблемами из-за включенных в его программу лент. В частности, власти запрещали демонстрацию фильмов украинских режиссеров, которые они считали экстремистскими.