Военные Мозамбика отбили у исламистов город Палма. На это ушло 10 дней

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Палма - портовый город на самом севере Мозамбика. Тысячи человек бежали из своих домов после нападения боевиков

Военные Мозамбика заявляют, что вернули контроль над городом Палма на севере страны, который более недели назад, 24 марта, был захвачен боевиками-исламистами. По словам армейского представителя, в ходе операции было убито значительное число боевиков.

Государственные СМИ сообщают, что жители города, бежавшие от насилия исламистов, начали возвращаться в свои дома. По приблизительным оценкам, город покинули около 11 тысяч человек.

Подпись к фото, Боевики в районе Палмы несколько дней сражались с армией

Десятки мирных жителей были убиты за минувшую неделю. Матери рассказывали сотрудникам гуманитарной организации Save the Children о жестоких нападениях на их детей. По словам одной из них, ее 12-летнего сына обезглавили у нее на глазах.

Ожесточенный конфликт между джихадистами из группировки, известной в этих местах как "Аш-Шабаб", и военными в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика продолжается с 2017 года. Мозамбикское отделение "Аш-Шабаб" присягнуло на верность "Исламскому государству" (организация признана террористической и запрещена в России).

В общей сложности с тех пор были убиты порядка 2,5 тысяч мирных граждан, около 670 тысяч бежали из родных краев.

Автор фото, Dyck Advisory Group/Handout via REUTERS Подпись к фото, На территории отеля "Амарула" в Палме виден призыв о помощи. В момент нападения в отеле было много иностранцев и местных жителей из обслуживающего персонала.

Нападение боевиков на Палму 24 марта стало самым дерзким и кровопролитным за все время конфликта. Население города составляет примерно 75 тыс. человек. Среди погибших есть граждане Великобритании и ЮАР. Связь с городом по-прежнему не восстановлена.

В связи с последним обострением французская корпорация Total приостановила развитие своего многомиллиардного газового проекта неподалеку от Палмы. Сотрудники компании были эвакуированы из зоны конфликта.

Представитель армейского командования бригадный генерал Чонгу Видигал заявил о том, что завод по переработке газа взят под охрану, а сам город Палма находится в безопасности.

"Нам нужно было зачистить лишь аэродром, и мы сделали это в субботу, так что безопасность полностью восстановлена", - заявил генерал Видигал журналистам.

В первых после нападения репортажах государственного телевидения из Палмы солдаты на улицах накрывали черными пластиковыми покрывалами убитых.

Хотя имеются сообщения о том, что некоторые местные жители начали возвращаться в город, его улицы в основном пустынны. По словам корреспондента Би-би-си в Мапуту Жозе Тембе, боевики разрушили городские больницы, банки и здание прокуратуры.

В воскресенье Палму посетил губернатор Кабу-Делгаду Валги Тауабу, пообещавший горожанам помочь наладить нормальную жизнь.

Может ли мятеж разгореться?

Автор фото, Dyck Advisory Group/Reuters Подпись к фото, В конфликте принимает участие ЧВК Dyck Advisory Group из ЮАР, однако власти Мозамбика отрицают это

Комментарий корреспондента Би-би-си в Мапуту Жозе Тембе

Сегодня многие задаются вопросом, почему военным понадобилось 10 дней на то, чтобы снова взять под контроль Палму.

Это свидетельствует о том, что боевики стали сильнее и правительственным силам все труднее сдерживать мятежников.

Военным Мозамбика помогала частная военная компания из ЮАР Dyck Advisory Group, однако власти страны никогда официально не признавали ее участие в боевых действиях и по последним сообщениям даже приостановили действие заключенного с этой фирмой контракта.

Местная организация Сообщество развития Юга Африки (САДК) на этой неделе намерена обсудить развитие этого мятежа на фоне опасений, что он может разрастись.

Звучали даже призывы привлечь к его подавлению региональные военные силы, однако власти Мозамбика пока что противятся этому. Многие эксперты поддерживают такую позицию правительства, полагая, что вмешательство в конфликт региональных сил может лишь усугубить ситуацию и что некоторые военные могут даже вступить в сговор с повстанцами.

Правительство Мозамбика предлагает иное решение: предоставить ему средства и обучить армию для более эффективной борьбы с боевиками, и с этой целью в Мозамбике уже находится неназванное число американских военных инструкторов.