Военные Мозамбика отбили у исламистов город Палма. На это ушло 10 дней
Военные Мозамбика заявляют, что вернули контроль над городом Палма на севере страны, который более недели назад, 24 марта, был захвачен боевиками-исламистами. По словам армейского представителя, в ходе операции было убито значительное число боевиков.
Государственные СМИ сообщают, что жители города, бежавшие от насилия исламистов, начали возвращаться в свои дома. По приблизительным оценкам, город покинули около 11 тысяч человек.
Десятки мирных жителей были убиты за минувшую неделю. Матери рассказывали сотрудникам гуманитарной организации Save the Children о жестоких нападениях на их детей. По словам одной из них, ее 12-летнего сына обезглавили у нее на глазах.
Ожесточенный конфликт между джихадистами из группировки, известной в этих местах как "Аш-Шабаб", и военными в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика продолжается с 2017 года. Мозамбикское отделение "Аш-Шабаб" присягнуло на верность "Исламскому государству" (организация признана террористической и запрещена в России).
В общей сложности с тех пор были убиты порядка 2,5 тысяч мирных граждан, около 670 тысяч бежали из родных краев.
Нападение боевиков на Палму 24 марта стало самым дерзким и кровопролитным за все время конфликта. Население города составляет примерно 75 тыс. человек. Среди погибших есть граждане Великобритании и ЮАР. Связь с городом по-прежнему не восстановлена.
В связи с последним обострением французская корпорация Total приостановила развитие своего многомиллиардного газового проекта неподалеку от Палмы. Сотрудники компании были эвакуированы из зоны конфликта.
Представитель армейского командования бригадный генерал Чонгу Видигал заявил о том, что завод по переработке газа взят под охрану, а сам город Палма находится в безопасности.
"Нам нужно было зачистить лишь аэродром, и мы сделали это в субботу, так что безопасность полностью восстановлена", - заявил генерал Видигал журналистам.
В первых после нападения репортажах государственного телевидения из Палмы солдаты на улицах накрывали черными пластиковыми покрывалами убитых.
Хотя имеются сообщения о том, что некоторые местные жители начали возвращаться в город, его улицы в основном пустынны. По словам корреспондента Би-би-си в Мапуту Жозе Тембе, боевики разрушили городские больницы, банки и здание прокуратуры.
В воскресенье Палму посетил губернатор Кабу-Делгаду Валги Тауабу, пообещавший горожанам помочь наладить нормальную жизнь.
Может ли мятеж разгореться?
Комментарий корреспондента Би-би-си в Мапуту Жозе Тембе
Сегодня многие задаются вопросом, почему военным понадобилось 10 дней на то, чтобы снова взять под контроль Палму.
Это свидетельствует о том, что боевики стали сильнее и правительственным силам все труднее сдерживать мятежников.
Военным Мозамбика помогала частная военная компания из ЮАР Dyck Advisory Group, однако власти страны никогда официально не признавали ее участие в боевых действиях и по последним сообщениям даже приостановили действие заключенного с этой фирмой контракта.
Местная организация Сообщество развития Юга Африки (САДК) на этой неделе намерена обсудить развитие этого мятежа на фоне опасений, что он может разрастись.
Звучали даже призывы привлечь к его подавлению региональные военные силы, однако власти Мозамбика пока что противятся этому. Многие эксперты поддерживают такую позицию правительства, полагая, что вмешательство в конфликт региональных сил может лишь усугубить ситуацию и что некоторые военные могут даже вступить в сговор с повстанцами.
Правительство Мозамбика предлагает иное решение: предоставить ему средства и обучить армию для более эффективной борьбы с боевиками, и с этой целью в Мозамбике уже находится неназванное число американских военных инструкторов.
Португалия, чьей колонией в прошлом был Мозамбик, также сообщила о том, что в ближайшие недели направит туда около 60 военных инструкторов.
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