Бывшего наследного принца Иордании взяли под домашний арест

час назад

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Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что военные поместили его под домашний арест. Он передал Би-би-си видеообращение, в котором называет случившееся частью кампании иорданских военных по подавлению инакомыслия.

Сообщение Хамза бен Хусейн передал через своего адвоката. На видеозаписи бывший наследный принц обвиняет руководство страны в коррумпированности и некомпетентности.

По словам Хамзы бен Хусейна, ему запретили выходить на улицу, а также отключили доступ в интернет и телефонную связь, обосновав это тем, что он допускал критические высказывания в адрес властей и короля Иордании.

Сами военные до этого отрицали информацию о домашнем аресте бывшего принца, хотя признавали, что приказали ему прекратить "действия, подрывающие безопасность и стабильность в стране".

Сам Хамза бен Хусейн настаивает, что не делал ничего противозаконного. "Не я виноват в коррупции, некомпетентности и управленческом кризисе, которые процветают у нас в стране последние 15-20 лет. И не я виноват в недостатке доверия граждан к институтам власти", - заявил он.

Ранее стало известно, что всего в Иордании задержаны десятки высокопоставленных чиновников. Предположительно их подозревают в подготовке мятежа - но официально суть обвинений пока не сообщается.

Иордания - ключевой партнер США в военной операции, которую Вашингтон проводит в Сирии. США, Египет и Саудовская Аравия уже выразили поддержку королю Абдалле, критика в адрес которого могла стать причиной ареста кронпринца.