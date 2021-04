Рэпер DMX попал в больницу с сердечным приступом. Возможно, из-за наркотиков

"DMX однажды помолился за меня, и я молюсь за его полное выздоровление", - написал Chance The Rapper. "Молюсь за DMX", - написала актриса Виола Дэвис. Пост с молитвами разместила и Мисси Эллиотт.

Симмонс считается иконой хип-хопа 1990-х, он сотрудничал с такими артистами, как Jay-Z, Ja Rule, Eve и LL Cool J, а также снимался в фильмах. За более чем 20 лет творческой деятельности DMX выпустил семь альбомов и трижды был номинирован на премию "Грэмми". В США его первые пять альбомов, включая дебютный 1998 года It's Dark And Hell Is Hot, достигли первых строчек в хит-парадах.