Художник поставил перед граффити кисти и краски. Зрители не знали, что рисовать ими нельзя

20 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После инцидента у граффити повесили больше значков "Не трогать"

В Южной Корее выставленные в галерее граффити были повреждены парой, которая подумала, что лежащие перед ними кисти и краска предназначены для посетителей.

"Они подумали, что это можно делать в рамках искусства соучастия, но ошиблись", - сказал агентству Рейтер руководитель выставки в Сеуле.

Заметили вмешательство в предмет искусства не сразу - сначала сотрудники увидели свежие мазки и по записям с камеры видеонаблюдения опознали тех, кто это сделал - мужчину и женщину старше 20 лет.

Полиция нашла и допросила пару, но организаторы выставки решили не выдвигать обвинения, и их отпустили.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пара нанесла на произведение черную краску

Поврежденное произведение без названия оценивается примерно в 500 тысяч долларов. Его нарисовал американский художник граффити JonOne перед публикой в ​​Сеуле в 2016 году.

С тех пор его выставляли на различных площадках вместе с красками и кистями, которые использовал художник - они считаются неотъемлемой частью произведения искусства.

Сейчас с художником обсуждают, нужно ли реставрировать работу после этого нечаянного вандализма, сказал руководитель выставки в торговом центре Lotte World в Сеуле Кан Вук. Он сообщил, что после инцидента количество желающих посетить выставку только увеличилось.