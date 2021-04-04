"Выглядит как политическая цензура". Фестиваль "Артдокфест" в Петербурге отменили уже на двух площадках

Анна Пушкарская

Би-би-си

25 минут назад

В Санкт-Петербурге продолжается скандал из-за срыва международного фестиваля документального кино "Артдокфест". После того, как на одной его площадке в Доме кино залы опечатал Роспотребнадзор, сеансы фестиваля отменила и другая площадка - Открытая киностудия "Лендок". Туда к моменту несостоявшегося показа приехали с проверкой полиция и Роспотребнадзор.

"Артдокфест" должен был открыться одновременно в Петербурге и в Москве - об этом говорится в приказе "Об утверждении перечня проводимых на территории Российской Федерации международных фестивалей на 2021 год". Документ подписала 24 декабря 2020 года министр культуры Ольга Любимова.

Согласно приказу, "Артдокфест" проводится ежегодно. В 2021 году в Москве он должен пройти 2-9 апреля и 2-9 декабря, а в Петербурге - 3-10 апреля и 3-10 декабря.

Организатор фестиваля - Автономная некоммерческая организация (АНО) по проведению конкурсов неигрового кино и телевидения "Премия Лавр". Ее основателем и президентом является режиссер-документалист Виталий Манский.

В Москве показы фестиваля сейчас спокойно идут в "Октябре" - одном из крупнейших кинотеатров столицы.

А в Петербурге, как вчера уже сообщала Русская служба Би-би-си, открытие 3 апреля обернулось скандалом: в Дом кино неожиданно нагрянули полиция и Роспотребнадзор.

Как отменили показы в Доме кино

Они явились на фестиваль во время показа фильма "Расторгуев" Евгении Останиной - вдовы режиссера-документалиста Александра Расторгуева, убитого в Центральноафриканской Республике вместе с журналистами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко. Они приехали в ЦАР снимать фильм о "ЧВК Вагнера" и активности структур бизнесмена Евгения Пригожина в этой африканской стране.

Прерывать сеанс правоохранители не стали, но он в итоге оказался на фестивале первым и последним. На следующий сеанс, на котором должны были идти два фильма из Западной Европы, один из них - о Чечне, зрителей уже не пустили, а оба фестивальных зала в Доме кино опечатали.

Роспотребнадзор опечатал только два зала, где по договору с Домом кино должен проходить "Артдокфест", сеансы самого Дома кино в других залах никто не отменял.

Директор Дома кино Александр Бабаян сказал Би-би-си, что Роспотребнадзор опечатал залы временно и теперь должен передать в суд акт о выявленных им нарушениях (конкретные претензии ведомства Дому кино не известны).

Дальнейшую судьбу залов будет решать суд. При этом Бабаян отказался от комментариев Би-би-си по поводу того, будет ли возобновлен фестиваль, если суд все же признает акт санитарных чиновников незаконным.

Что произошло в "Лендоке"

В воскресенье "Артдокфест" собирался показать три российских фильма - два в Доме кино и один в "Лендоке". Эта фестивальная площадка должна была открыться вечером фильмом "#Я здесь" - о женщине, освободившейся по УДО из колонии.

Однако после того, как правоохранители накануне наведались и в "Лендок", за три часа до открытия фестиваля администрация объявила на своей странице во "Вконтакте" об отмене показов "Артдокфеста" - "во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра".

В кассе "Лендока" висит объявление, что все показы "Артдокфеста" отменены. Кассир-администратор сказала Би-би-си: "Комментариев не даем".

По данным Би-би-си, в "Лендоке" после визита к ним правоохранителей также 3 апреля (когда фестиваль там еще не открылся) решили не рисковать и предложили организаторам фестиваля расторгнуть договор в связи с "форс-мажором", связанным с вмешательством государственных организаций или органов власти.

В письме, которое получили организаторы "Артдокфеста", руководство студии объясняло, что те же органы, которые закрыли площадку фестиваля в Доме кино, устно предупредили администрацию Лендока, что придут к ним и 4 апреля.

Так, впрочем, и произошло. К 18 часам, когда должен был начаться уже отмененный показ фильма "Артдокфеста" и часть зрителей уже получала в кассе возврат денег за купленные билеты, в "Лендок" явились представительницы Роспотребнадзора.

Организаторы фестиваля узнали тех же чиновниц, которые накануне опечатывали залы Дома кино, хотя "Лендок" формально находится в другом - Адмиралтейском районе.

Чиновницы сказали корреспонденту Би-би-си, что "сопровождают полицию". Сотрудники полиции Адмиралтейского района, в свою очередь, сказали, что "сопровождают представителей Роспотребнадзора". Что они проверили, так и осталось неизвестным ни организаторам, ни журналистам.

Сотрудник полиции сказал корреспонденту Би-би-си, что в отделение Адмиралтейского района поступило заявление от некоего гражданина о том, что здесь нарушаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса. И что полиция приехала для выяснения обстоятельств. Назвать имя заявителя он отказался.

Накануне правоохранители сообщили, что автором заявления, из-за которого они явились в Дом кино, был известный подобными акциями ультраконсервативный деятель Тимур Булатов (Исаев) - в его заявлении, по данным полиции, говорилось, что он подозревает фестиваль в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Полицейский пояснил Би-би-си, что он и его коллеги приехали в студию "Лендок" для проверки. Через час полиция и Роспотребнадзор уехали, сказав Би-би-си, что "все в порядке, нарушений нет".

"Мы приехали, посмотрели, предупредили, что не надо нарушать. И все", - уточнил полицейский. "Ни закрывать, ни открывать фестиваль мы не собирались. Я его не срывал", - сообщил он.

Как рассказали Би-би-си организаторы фестиваля в Петербурге, вечером в воскресенье на номер телефона фестиваля позвонил человек, который представился как Тимур Булатов. Он спросил, "достаточно ли нам весело", и сказал, что скоро нам cтанет "еще веселее", после чего повесил трубку, рассказали собеседники Би-би-си.

Что дальше?

Организаторам фестиваля полиция подтвердила, что претензий к ним нет, сказала Би-би-си куратор фестиваля в Петербурге Людмила Липейко.

"Мы не будем расторгать договор с "Лендоком", для нас это совершенно неприемлемо, и если они будут настаивать, мы будем подавать в суд и требовать возмещения убытков", - сказала она.

"Еще до начала фестиваля, когда мы искали место для "Артдокфеста" и разговаривали с директорами практически всех городских площадок, почти все они отказывали и каждый раз мне говорили: а вас не закроют? Ой, мы все таки бизнесом занимаемся, а у вас такой странный фестиваль", - сказала Би-би-си Людмила Липейко.

Согласились в итоге только Дом кино и "Лендок", обе эти площадки не находятся в подчинении городских властей, отметила она.

Дом кино принадлежит Союзу кинематографистов России (во главе с Никитой Михалковым) - по данным ЕГРЮЛ, Союз наряду с Виталием Манским является соучредителем организатора "Артдокфеста" - АНО "Премия "Лавр".

Вторая площадка для фестивальных показов - "Лендок" - находится в федеральной собственности - это объект принадлежащей Росимуществу Санкт-Петербургской студии документальных фильмов.

Руководит "Лендоком" Алексей Тельнов - родственник известного киноменеджера Вячеслава Тельнова, который до конца 2020 года возглавлял федеральный Фонд кино, а до этого - департамент кинематографии в минкульте.

Отметим, что ранее от информационного партнерства с "Артдокфестом" отказался принадлежащий администрации города телеканал "Санкт-Петербург". Это произошло сразу после того, как канал возглавил Александр Малькевич, которого связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Одна из зрителей Ольга Строколайтис сказала Би-би-си, что уже написала жалобу в Роспотребнадзор. "Я была на показе в Доме кино, никакие санитарно-эпидемиологические нормы там не были нарушены. Я написала в жалобе, что они нарушили мои права, я возмущена и требую, чтобы открыли показы фестиваля", - заявила Строколайтис.

На сайте "Артдокфеста" появилось видеообращение режиссера-документалиста Виктора Косаковского к властям Санкт-Петербурга с просьбой отменить все запреты и открыть фестиваль. Иначе это будет выглядеть так, что в культурной столице появилась политическая цензура, заключил он.