Дайджест: срыв "Артдокфеста" в Петербурге и план выхода Британии из локдауна

54 минуты назад

Срыв фестиваля документального кино в Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается скандал из-за срыва международного фестиваля документального кино "Артдокфест". Вслед за Домом кино сеансы фестиваля отменила и другая площадка - Открытая киностудия "Лендок".

Что происходит с самым известным в России независимым фестивалем документальных фильмов? Кто пытается его закрыть? Об этом рассказывает Анна Пушкарская:

5 апреля организаторы "Артдокфеста" намерены провести переговоры с руководством "Лендока" о возобновлении фестиваля. В случае отказа они не исключают обращения в суд.

"Убирайся, МАХ": пасхальные яйца протеста Мьянмы

Автор фото, Reuters

На Пасху, которая по западной григорианской традиции отмечалась в этом году 4 апреля, в Мьянме появились пасхальные протестные яйца, украшенные надписями "Весенняя революция", " Мы должны победить" и "Убирайся, МАХ". Последняя обращена к лидеру военной хунты Мин Аун Хлайну.

В Мьянме не прекращаются массовые протесты против военных, захвативших власть в стране.

Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (ААРР) сообщила, что число погибших в стране в ходе протестов к вечеру субботы достигло 557 человек.

Дорожная карта выхода Британии из локдауна

Автор фото, Reuters

Британский премьер-министр Борис Джонсон должен в понедельник объявить о планах открытия экономики и возобновления международных путешествий после жесткого локдауна

Эти меры становятся возможными во многом благодаря широкой вакцинации населения, на сегодня одной из самых успешных в мире.

Джонсон, как ожидается, объявит о плане поэтапного снятия ограничений, подтвердит, что магазины, парикмахерские и некоторые другие заведения вновь откроются с 12 апреля.

Также ожидаются подробности введения вакцинных паспортов в Великобритании и новые правила, связанные с международными путешествиями.

По существующим планам, международный туризм не возобновится до 17 мая. Газета Financial Times пишет, что премьер, представляя дорожную карту выхода из локдауна, не назовет в понедельник точные даты возобновления международных сообщений.

Ослаблению локдауна в Британии также помогло увеличение количества тестов на коронавирус: каждый житель Англии сможет проходить этот тест дважды в неделю.

Суд над премьер-министром Израиля Нетаньяху

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В феврале Нетаньяху заявил суду о своей невиновности по всем предъявленным обвинениям

Суд в Иерусалиме возобновит слушания по делу о коррупции в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 71-летний Нетаньяху обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем разным делам.

Как ожидается, суду будут представлены свидетельства обвинения. Список свидетелей, вызванных на 5 апреля, опубликовала израильская газета Jerusalem Post.

На слушаниях в феврале Нетаньяхву заявил о своей невиновности. Суд над Нетаньяху откладывался несколько раз из-за эпидемии коронавируса, а также всеобщих выборов в стране, на которых обвинения в адрес премьер-министра были одной из ключевых тем.

Взятка и хищение: дело бывшего начальника отдела Управления "К" ФСБ

Московский гарнизонный военный суд в понедельник приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилла Черкалина.

Черкалину вменяется получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 637 млн руб.

Свою вину заключивший сделку со следствием офицер признал в полном объеме.

У Черкалина и его близких изъяты судом активы на сумму более 6 млрд руб.

Каково это - объявить голодовку в тюрьме?

Автор фото, Moscow City Court Press Office

После того, как Алексей Навальный объявил голодовку в колонии, Русская служба Би-би-си поговорила с другими бывшими заключенными, державшими голодовку в местах лишения свободы.

Чем закончился их протест и как на него реагировали сотрудники ФСИН? Об этом - в материале наших корреспондентов:

Washington Post: холодная гражданская война в России

Изменения в драконовском российском законе об иностранных агентах, пишет Washington Post, грозят закрытием некоторых старейших правозащитных организаций в стране. Они могут даже перечеркнуть победы диссидентов последних лет СССР, таких как Андрей Сахаров.

Кремль закручивает гайки, отмечает газета. Новые правила означают, что любой, кто постит в соцсетях критические в отношении властей мнения и получает какие-либо средства из-за рубежа, может быть объявлен иностранным агентом.

Закон об иностранных агентах доказал свою эффективность в преследовании защищающих демократию активистов и других людей. Это лишь часть масштабных репрессий против критиков Кремля при президенте Владимире Путине, пишет газета.

Наказания, вступившие в силу в марте, могут привести к тюремному заключению на срок до пяти лет для тех, кто не подчиняется постановлению правительства о регистрации в качестве иностранных агентов или не представляет регулярные подробные отчеты обо всех планах, деятельности и финансах.

Изменения также коснулись одного из столпов российского правозащитного мира, неправительственной организации Пономарева "За права человека", насчитывающей более 1000 активистов по всей России.

"Это своего рода холодная гражданская война", - сказал газете Пономарев, распустившийся "За права человека" 2 марта.

Сейчас несколько организаций находятся под сильным давлением государства. В их число входят небольшие группы, такие как независимый союз врачей и организация, поддерживающая жертв домашнего насилия.

В списке также и некоторые почтенные имена: российские редакции Радио Свобода и Мемориал

"В советские времена, особенно в эпоху Большого террора, у нас были "шпионы" повсюду. И термин "иностранный агент" в русском языке воспринимается как "шпион". Правительство пытается навесить ярлык "шпион" на людей, которые критикуют правительство и не согласны с его политикой", - цитирует Washington Post старшего юриста "Мемориала" Марину Агальцову.

Times: как Ольга Романова затмила всех кузин королевы

Газета Times анонсирует новый документальный фильм британского телеканала Ай-ти-ви, рассказывающего о кузенах, кузинах и прочих многочисленных родственниках королевы Елизаветы Второй.

Звездой этого шоу, по мнению газеты, стала княгиня Ольга (Андреевна) Романова, родственница последнего русского царя, не скрывающая свое мнение по самым разным вопросам - от нравственных изъянов королевы Марии до сомнительных радостей, сопровождающих британскую жизнь русской княгини.

70-летняя внучатая племянница Николая Второго живет в графстве Кент, в доме 13 века, часть которого открыта для туристов. Ее бабушка бежала из России, когда царь с семьей был расстрелян большевиками.

Княгиня не чурается крепких выражений, предупреждает газета. Высказываемые ей оценки британской королевской семьи, отмечает Times, не всегда комплиментарны.

Например, по ее словам, королева Мария, жена Георга Пятого, страдала "чем -то вроде элитной клептомании". Например, сидя в приглянувшемся ей красивом кресле в чьем-нибудь доме, она говорила: "Ох, мне так нравится это кресло!" И хозяину приходилось дарить королеве все 12 кресел. В результате, рассказывает Ольга, перед визитом королевы Марии ценные вещи обычно прятались на чердак.

Когда Ольга была тинейджером, ее включили в список потенциальных невест принца Чарльза. На вопрос ведущего, за какие качества, она ответила: "Титул. Иностранка. Порода. И возможно потому что мне было 17. Они все были довольно молоды, девственность ценилась. А я была такой девственной!"

Фильм "Королева и ее кузены и кузины" выйдет на телеканале Ай-ти-ви 15 апреля в 21.00.

Почему одиночная камера - это самое тяжелое наказание

Нельсон Мандела назвал одиночку самой отвратительной стороной тюремной жизни. В 2015 году написанный им свод правил для защиты прав осужденных был принят ООН.

А с марта 2022 года Нью-Йорк станет первым штатом США, в котором запретят сажать преступников в одиночные камеры более чем на 15 дней подряд. Закон, который подписал губернатор Эндрю Куомо, также предусматривает полный запрет одиночного заключения для несовершеннолетних и людей с определенными заболеваниями.

Что переживает человек в одиночной тюремной камере? Об этом в нашем материале:

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