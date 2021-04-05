Полицейского, расстрелявшего коллег в Москве, приговорили к 19 годам колонии

18 минут назад

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Мосгорсуд приговорил бывшего полицейского Алексея Смирнова, который в сентябре 2019 года открыл огонь по своим коллегам на станции метро "Рязанский проспект", к 19 годам лишения свободы.

"Назначить Смирнову наказание в виде 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, девять из которых - в тюрьме, и ограничение свободы 1 год 6 месяцев", - огласил приговор судья.

Прокурор просил суд приговорить Смирнова к 22 годам колонии строгого режима.

Ранее присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских, но оправдали его по обвинению во взяточничестве. Также они сочли, что Смирнов заслуживает снисхождения, поэтому суд не мог назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Расстрел на "Рязанском проспекте"

18 сентября 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" 34-летнего на тот момент сотрудника патрульно-постовой службы Алексея Смирнова попытались задержать по подозрению в получении взятки сотрудники управления собственной безопасности МВД.

В ответ полицейский открыл по ним огонь из табельного пистолета. В результате Максим Веялко был убит на месте, оперативник Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии, а третий полицейский убежал. Смирнова задержали.

В Следственном комитете России заявляли, что незадолго до случившегося, в мае 2019 года, Смирнов вымогал и получил взятку в 20 тыс. рублей от некоей иностранки за непривлечение ее к административной ответственности.

Смирнову было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), получении взятки с вымогательством (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) и получении взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб. (часть 1 статьи 291.2 УК РФ).