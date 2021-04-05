Коронавирус в мире: график снятия карантина в Британии, во Франции расследуют подпольные рестораны

41 минуту назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Новостей о том, как и когда можно будет снова поехать на каникулы за рубеж, многие британцы ждут с нетерпением

Правительство Великобритании в понедельник объявит, как вновь станут возможны поездки за рубеж для британцев. Тем временем, во Франции расследуют подпольные застолья для элиты в условиях карантина.

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Британия разрешит выезжать из страны по принципу светофора

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня объявит, когда и как будут смягчаться правила, касающиеся поездок за рубеж для британцев. Сейчас в стране действует запрет на выезд за границу без причины, считающейся уважительной. В числе подобных причин лечение, учеба, работа, похороны и свадьбы ближайших родственников.

В феврале власти Британии запланировали, что границы на выезд откроются "не ранее 17 мая". Но потом они установили штраф в 5 тыс. фунтов для тех, кто появится в аэропорту без веской причины, и срок действия этого закона - до 30 июня.

Как рассказали представители Даунинг-стрит, на пресс-конференции в понедельник Джонсон расскажет о системе разрешений на выезд, основанной на принципе светофора.

Сейчас у британских властей есть обновляемый "красный список" стран с высоким уровнем распространения новых штаммов. Въезд из них разрешен сейчас только резидентам Британии и Ирландии. Ожидается, что и выезд, когда его разрешат, будет действовать похожим образом: в страны из красного списка будет уехать сложнее всего, в страны из зеленого - проще всего.

Идея ковид-паспортов для поездок за границу в Британии также обсуждалась, и на прошлой неделе Борис Джонсон не исключил, что паспорта могут быть введены внутри страны и для поездок за границу.

В воскресение власти объявили, что в апреле начинают в пилотном режиме тестировать ряд мер, которые позволят обеспечить безопасное проведение массовых мероприятий со зрителями. В частности, тестировать будут и систему "паспортов вакцинации", хотя у многих специалистов есть сомнения на ее счет.

В Британии по данным на воскресенье одну дозу вакцины получили уже более 31,5 миллиона человек, больше пяти миллионов (чуть больше 10% взрословного населения страны) получили обе дозы вакцины. Из-за длительного локдауна и быстро идущей иммунизации число новых случаев заражений в Британии резко снизилось: с 60 тыс. в день в январе до 3 тыс. в день в апреле.

Но власти с особой осторожностью подходят к снятию ограничений на поездки за рубеж, так как опасаются новых штаммов коронавируса, против которых нынешние вакцины могут оказаться менее эффективными.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Результат экспресс-теста готов через 30 минут

В понедельник правительство Британии также объявило, что все жители страны с пятницы смогут бесплатно получить комплекты для экспресс-тестирования на коронавирус на дому. Власти надеются, что это поможет быстрее выявлять новые случаи заражения опасными штаммами.

В последние недели такие комплекты выдавали в школах - ученикам и учителям и прочим сотрудникам, а также другим лицам, которые не могут работать удаленно. Но с 12 апреля многие ограничения снимаются, в частности, вновь откроются непродовольственные магазины, парикмахерские и прочие заведения, закрытые с конца декабря, так что правительство решило сделать экспресс-тесты доступными для всех.

Экспресс-тест показывает результат через 30 минут. По последним данным британского министерства здравоохранения, вероятность выявления положительных результатов такими тестами намного выше, чем считалось раньше.

В случае положительного экспресс-теста британцев призывают самоизолироваться и бесконтактно пройти ПЦР-тест. Если ПЦР-тест откажется отрицательным, то самоизоляцию можно будет прервать.

В Париже расследуют нелегальные застолья

Французская полиция начала расследование подпольных элитных обедов и вечеринок после репортажа телеканала M6, снятого скрытой камерой. "Икра, шампанское, лучшие шеф-повара, а маски не обязательны", - с такой подписью этот материал появился в "Твиттере" телеканала.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал совершенно недопустимым подобное нарушение ограничительных мер, с субботы действующих уже не только в Париже и нескольких других регионах, но по всей стране.

В фильме показано секретное заведение в дорогом районе Парижа, попасть в которое можно через соседний многоквартирный дом. Шторы там закрыты, а официант говорит репортеру, который пришел как гость, что маски здесь не нужны, потому что в этом помещении ковида не существует.

В субботу во Франции начался третий национальный локдаун, который должен продлиться четыре недели. Закрыты школы и большинство магазинов,c 19:00 до 6:00 действует комендантский час. Со вторника уезжать от дома за 10 км можно будет только по уважительной причине.

В воскресенье число больных в реанимациях страны возросло до 5341, система здравоохранения страны находится под огромной нагрузкой. Число новых случаев за день на прошлой неделе достигло 60 тыс.

Что еще происходит в Европе

В Германии число пациентов в отделениях интенсивной терапии выросло до 4 тысяч - это самая высокая цифра с начала февраля. Около половины пациентов реанимаций наводятся на аппаратах ИВЛ, показывают данные, выпущенные в воскресенье.

Германия также добавила Нидерланды в свой красный список стран с высоким числом новых случаев, где уже находятся Польша, Франция и Чехия. Прибывающие из этих стран должны показать негативный тест и изолироваться 10 дней.

В Италии подходит к концу трехдневный локдаун по случаю Пасхи. Жителям страны запретили перемещаться между регионами, но разрешили пригласить домой на праздничную трапезу двух гостей. Сейчас в стране около 20 тысяч новых случаев ежедневно.

В то время как во многих странах Европы власти ужесточают ограничения, в Португалии и Греции их, наоборот, с понедельника ослабляют.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Португалии открываются спортзалы

В Португалии открываются музеи, спортзалы, террасы кафе и часть школ. Карантин там действовал с января из-за волны новых случаев, в марте разрешили вернуться в школы младшим классам.