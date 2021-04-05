Актриса Тэнди Ньютон из "Мира Дикого запада" просит писать ее имя Тандиве. Так ее назвали родители

58 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В новых фильмах и сериалах имя актрисы будет значиться как "Тандиве Ньютон".

Актриса Тэнди Ньютон, известная по сериалу "Мир Дикого запада", попросила писать свое имя, как в документах. Теперь в титрах фильмов ее будут называть Тандиве Ньютон.

По словам актрисы, ее полное имя - Мелани Тандиве Ньютон, но в титрах ее первого фильма - "Флирт" с Николь Кидман - ее ошибочно написали Тэнди Ньютон, что звучит более по-западному.

Фильм вышел в 1991 году, и с тех пор эта версия имени закрепилась за актрисой. В течение 30 лет она строила свою карьеру как "Тэнди" Ньютон.

Ньютон родилась в Лондоне, в семье белого отца и чернокожей матери, уроженки Зимбабве. Ее родители переехали в графство Корнуолл на юго-западе Англии, когда ей было три года.

Имя Тандиве (ударение на второй слог) на языке зимбабвийского народа шона, к которому принадлежит мать Ньютон, означает "горячо любимая".

Во всех новых фильмах, в которых появится 48-летняя актриса, ее имя будет значиться как "Тандиве Ньютон".

"Это мое имя. Оно всегда было моим именем. Я возвращаю себе то, что всегда было моим", - сказала актриса в интервью британскому изданию журнала Vogue.

По словам актрисы, уверенности ей добавил тот факт, что за последние годы в индустрии развлечений появилось намного больше представителей этнических меньшинств.

"За что я особенно признательна нашей индустрии в настоящий момент, - это за то, что меня окружают люди, которые по-настоящему меня видят. Она [индустрия] не участвует в "опредмечивании" чернокожих людей, не помещает их в категорию "другие", а именно это происходит, когда ты единственный", - поделилась актриса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, За свою роль в сериале "Мир Дикого запада" Ньютон получила престижную награду "Эмми"

За свою роль содержательницы борделя Мейв в научно-фантастическом сериале "Мир Дикого запада" канала HBO Ньютон в 2018 году получила престижную награду "Эмми" как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале.

В 2006 году Ньютон получила премию "Бафта" Британской киноакадемии за фильм "Столкновение", который затем был назван лучшей картиной на "Оскарах".

В числе других фильмов, в которых она снялась, "Миссия невыполнима 2", "В погоне за счастьем" и "Хан Соло. Звёздные войны: Истории".