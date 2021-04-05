Актриса Тэнди Ньютон из "Мира Дикого запада" просит писать ее имя Тандиве. Так ее назвали родители
Актриса Тэнди Ньютон, известная по сериалу "Мир Дикого запада", попросила писать свое имя, как в документах. Теперь в титрах фильмов ее будут называть Тандиве Ньютон.
По словам актрисы, ее полное имя - Мелани Тандиве Ньютон, но в титрах ее первого фильма - "Флирт" с Николь Кидман - ее ошибочно написали Тэнди Ньютон, что звучит более по-западному.
Фильм вышел в 1991 году, и с тех пор эта версия имени закрепилась за актрисой. В течение 30 лет она строила свою карьеру как "Тэнди" Ньютон.
Ньютон родилась в Лондоне, в семье белого отца и чернокожей матери, уроженки Зимбабве. Ее родители переехали в графство Корнуолл на юго-западе Англии, когда ей было три года.
Имя Тандиве (ударение на второй слог) на языке зимбабвийского народа шона, к которому принадлежит мать Ньютон, означает "горячо любимая".
Во всех новых фильмах, в которых появится 48-летняя актриса, ее имя будет значиться как "Тандиве Ньютон".
"Это мое имя. Оно всегда было моим именем. Я возвращаю себе то, что всегда было моим", - сказала актриса в интервью британскому изданию журнала Vogue.
По словам актрисы, уверенности ей добавил тот факт, что за последние годы в индустрии развлечений появилось намного больше представителей этнических меньшинств.
"За что я особенно признательна нашей индустрии в настоящий момент, - это за то, что меня окружают люди, которые по-настоящему меня видят. Она [индустрия] не участвует в "опредмечивании" чернокожих людей, не помещает их в категорию "другие", а именно это происходит, когда ты единственный", - поделилась актриса.
За свою роль содержательницы борделя Мейв в научно-фантастическом сериале "Мир Дикого запада" канала HBO Ньютон в 2018 году получила престижную награду "Эмми" как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале.
В 2006 году Ньютон получила премию "Бафта" Британской киноакадемии за фильм "Столкновение", который затем был назван лучшей картиной на "Оскарах".
В числе других фильмов, в которых она снялась, "Миссия невыполнима 2", "В погоне за счастьем" и "Хан Соло. Звёздные войны: Истории".
В 2000-м году Ньютон должна была сниматься в римейке фильма "Ангелы Чарли", но вышла из проекта. Она рассказала в прошлом году, что для роли в этом фильма ее попросили подстроиться под расовые стереотипы, и она чувствовала, что ее "опредмечивают".
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