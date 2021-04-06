Дайджест: российские войска у границ Украины и Навальный в медчасти ИК-2
Российские войска у границ Украины: Вашингтон ждет объяснений
Госдепартамент США заявил в понедельник, что сообщения о необычной активности российских войск вблизи границы с Украиной заслуживают доверия, и попросил Москву объяснить эти действия.
Наращивание Россией своих войск у украинской границы стало еще одним фактором ухудшения и без того напряженных отношений между Вашингтоном и Москвой.
Представитель Госдепартамента Нэд Прайс отказался сообщить, считают ли США, что Москва готовится к военному вторжению в Украину, но сказал, что Вашингтон будет озабочен любыми попытками России запугать своего соседа.
В пятницу президент США Джо Байден в телефонном разговоре заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в "непоколебимой поддержке" Вашингтона.
Премьер Великобритании Борис Джонсон также поговорил с Зеленским, подтвердив поддержку Лондоном суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Сегодня вечером я поговорил с президентом Зеленским по поводу нашей озабоченности дестабилизирующей российской военной активностью на границе с Украиной", - написал Джонсон в понедельник в "Твиттере".
Россия отвергает обвинения в том, что активные перемещения войск у границы с Украиной несут какую-либо угрозу этой стране.
Застрял в Москве
Россия не видит возможности возвращения посла России в США Анатолия Антонова в Вашингтон, пока американской стороной не будут предприняты шаги по нормализации отношений, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в МИДе.
"По большому счету, здесь все зависит от американской стороны, которая должна сделать хоть что-то в направлении нормализации отношений", - сказал собеседник агентства.
Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Байден заявил в интервью, что Москва заплатит за вмешательство в американские выборы, и ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
ФСИН: Алексей Навальный переведен в медсанчасть
Алексей Навальный, седьмой день держащий голодовку в колонии, как сообщили во ФСИН, переведен в медсанчасть. По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, в медсанчасти ИК-2 в Покрове нет врачей, там работает один фельдшер.
Накануне Алексей Навальный сообщил, что у него сильный кашель и температура 38 градусов и что в колонии вспышка туберкулеза. Во ФСИН сообщили газете "Известия", что у Навального признаки респираторного заболевания.
Голодовку Алексей Навальный начал с требованием предоставить ему медицинскую помощь. Его адвокаты рассказали, что у него сильные боли в спине и теряют чувствительность ноги.
Суд над Любовью Соболь
В Москве прошло первое заседание суда по делу соратницы Навального Любови Соболь.
Ее обвиняют в проникновении в жилье семьи Константина Кудрявцева, которого Навальный назвал одним из своих отравителей. Подробности из зала суда - в материале Елизаветы Фохт:
США и Иран возвращаются к переговорам
Американские и иранские дипломаты проведут в Вене переговоры по возвращению к договору 2015 года об атомной программе Ирана.
Они не встретятся лицом к лицу, но сам факт того, что они соберутся в одном месте, уже считается серьезным шагом вперед.
Администрация Байдена дала понять, что если Иран выполнит определенные условия, Вашингтон хочет возвращения к этому договору, от которого отказался в свое время Дональд Трамп. Тегеран хочет, чтобы США начали со снятия санкций против Ирана.
Израильский премьер на скамье подсудимых
В первый день возобновившегося судебного процесса над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прокурор Лиат бен Ари заявила, что он разными способами добивался от владельцев СМИ неправомерных услуг в продвижении его личных интересов.
Нетаньяху - первый в истории страны лидер, находящийся одновременно у власти и под судом.
Путин подписал закон об обнулении своих сроков
Президент Росии Владимир Путин подписал закон, который позволит ему избраться главой государства еще дважды. Перед нынешним президентом открылись возможности баллотироваться в 2024 и 2030 годах.
Как заметила британская Guardian, если Путин останется у власти до 2036 года, он пробудет на вершине власти дольше Сталина, правившего Советским Союзом 29 лет.
Пир во время ковида: подпольные рестораны Парижа
Парижская полиция расследует шикарные подпольные вечеринки, проводившиеся в частном клубе в нарушение всех правил введенного во Франции карантина.
В клуб можно было пройти через замаскированный вход в жилом доме. Когда туда под видом гостя пробрался репортер телеканала М6, ему сказали, что люди, туда входящие, должны снять маски: "Это территория, где нет ковида".
На сделанной в клубе записи слышно, как женщина говорит: "Я на этой неделе ужинала в двух-трех таких так называемых подпольных ресторанах - с министрами". Глава МВД распорядился провести тщательную проверку и выяснить, что это за министры.
Times: редкоземельные металлы и зависимость от Китая
Как пишет газета Times, Великобритания вступила в мировую гонку за редкоземельные элементы, которые необходимы при производстве ветряных турбин, современных истребителей, электромобилей и многого другого.
Существуют опасения, что в условиях возросшей конкуренции за природные ресурсы Китай может использовать свою монополию на редкоземельные металлы в качестве политических рычагов.
Китай доминирует в добыче редкоземельных элементов, которые называют "промышленным золотом". Большинство таких металлов, используемых в Британии, импортируется из Китая, что может привести к опасной зависимости от таких поставок.
В опубликованных в марте основах британской внешней и оборонной политики отмечено, что зависимость от редкоземельных металлов является потенциальной угрозой безопасности страны.
Поэтому правительство Соединенного Королевства спонсирует глубоководные исследования в Тихом океане, ведущиеся компанией Seabed Resources, входящей в британское отделение Lockheed Martin.
Редкоземельные металлы необходимы, в частности, для производства батарей для электромобилей, солнечных панелей, систем ракетного наведения, строительства кораблей и подводных лодок.
"Медуза": как генетика стала любимой игрушкой Путина
Еще недавно российское государство мало интересовалось генетикой, пишет "Медуза". Прорыв случился в 2019 году, когда правительство одобрило специальную семилетнюю федеральную программу с бюджетом 127 млрд рублей.
За ее реализацией следит лично Путин, кураторами программы стали его родственники и ближайшие друзья, а главным партнером назначена нефтяная компания "Роснефть".
"Путин боится генетического оружия, которое якобы могут использовать в России", - цитирует издание саркастический комментарий ученого-генетика. Однако причина этого интереса - не только в воображаемой угрозе безопасности.
О том, почему вдруг в генетические исследования российские власти начали вкладывать гигантские деньги - в материале "Медузы".
Непристойные, но вкусные: канноли итальянских монахинь
Католические монахини пекли эти непристойно выглядящие кондитерские изделия не из-за собственной подавленной сексуальности. Самое известное сицилийское лакомство канноли напоминает фаллос вовсе не потому, что итальянцы повернуты на сексе. А почему?
Дайджест подготовил Александр Баранов
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