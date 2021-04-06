Дайджест: российские войска у границ Украины и Навальный в медчасти ИК-2

23 минуты назад

Автор фото, TASS

Российские войска у границ Украины: Вашингтон ждет объяснений

Госдепартамент США заявил в понедельник, что сообщения о необычной активности российских войск вблизи границы с Украиной заслуживают доверия, и попросил Москву объяснить эти действия.

Наращивание Россией своих войск у украинской границы стало еще одним фактором ухудшения и без того напряженных отношений между Вашингтоном и Москвой.

Представитель Госдепартамента Нэд Прайс отказался сообщить, считают ли США, что Москва готовится к военному вторжению в Украину, но сказал, что Вашингтон будет озабочен любыми попытками России запугать своего соседа.

В пятницу президент США Джо Байден в телефонном разговоре заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в "непоколебимой поддержке" Вашингтона.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также поговорил с Зеленским, подтвердив поддержку Лондоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Сегодня вечером я поговорил с президентом Зеленским по поводу нашей озабоченности дестабилизирующей российской военной активностью на границе с Украиной", - написал Джонсон в понедельник в "Твиттере".

Россия отвергает обвинения в том, что активные перемещения войск у границы с Украиной несут какую-либо угрозу этой стране.

Застрял в Москве

Автор фото, TASS Подпись к фото, Российский посол покинул Вашингтон 20 марта, после того, как президент США Байден в одном из интервью ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей

Россия не видит возможности возвращения посла России в США Анатолия Антонова в Вашингтон, пока американской стороной не будут предприняты шаги по нормализации отношений, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в МИДе.

"По большому счету, здесь все зависит от американской стороны, которая должна сделать хоть что-то в направлении нормализации отношений", - сказал собеседник агентства.

Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Байден заявил в интервью, что Москва заплатит за вмешательство в американские выборы, и ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

ФСИН: Алексей Навальный переведен в медсанчасть

Автор фото, TASS

Алексей Навальный, седьмой день держащий голодовку в колонии, как сообщили во ФСИН, переведен в медсанчасть. По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, в медсанчасти ИК-2 в Покрове нет врачей, там работает один фельдшер.

Накануне Алексей Навальный сообщил, что у него сильный кашель и температура 38 градусов и что в колонии вспышка туберкулеза. Во ФСИН сообщили газете "Известия", что у Навального признаки респираторного заболевания.

Голодовку Алексей Навальный начал с требованием предоставить ему медицинскую помощь. Его адвокаты рассказали, что у него сильные боли в спине и теряют чувствительность ноги.

Суд над Любовью Соболь

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Любовь Соболь прибыла в суд в сопровождении судебных приставов, поскольку находится под домашним арестом по "санитарному делу"

В Москве прошло первое заседание суда по делу соратницы Навального Любови Соболь.

Ее обвиняют в проникновении в жилье семьи Константина Кудрявцева, которого Навальный назвал одним из своих отравителей. Подробности из зала суда - в материале Елизаветы Фохт:

США и Иран возвращаются к переговорам

Автор фото, Reuters

Американские и иранские дипломаты проведут в Вене переговоры по возвращению к договору 2015 года об атомной программе Ирана.

Они не встретятся лицом к лицу, но сам факт того, что они соберутся в одном месте, уже считается серьезным шагом вперед.

Администрация Байдена дала понять, что если Иран выполнит определенные условия, Вашингтон хочет возвращения к этому договору, от которого отказался в свое время Дональд Трамп. Тегеран хочет, чтобы США начали со снятия санкций против Ирана.

Израильский премьер на скамье подсудимых

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Биньямин Нетаньяху прибыл в понедельник 5 апреля в суд в Иерусалиме. Он продолжает отвергать все обвинения в свой адрес

В первый день возобновившегося судебного процесса над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прокурор Лиат бен Ари заявила, что он разными способами добивался от владельцев СМИ неправомерных услуг в продвижении его личных интересов.

Нетаньяху - первый в истории страны лидер, находящийся одновременно у власти и под судом.

Путин подписал закон об обнулении своих сроков

Автор фото, Reuters

Президент Росии Владимир Путин подписал закон, который позволит ему избраться главой государства еще дважды. Перед нынешним президентом открылись возможности баллотироваться в 2024 и 2030 годах.

Как заметила британская Guardian, если Путин останется у власти до 2036 года, он пробудет на вершине власти дольше Сталина, правившего Советским Союзом 29 лет.

Пир во время ковида: подпольные рестораны Парижа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стоимость обеда в подпольном ресторане начиналась со 160 евро

Парижская полиция расследует шикарные подпольные вечеринки, проводившиеся в частном клубе в нарушение всех правил введенного во Франции карантина.

В клуб можно было пройти через замаскированный вход в жилом доме. Когда туда под видом гостя пробрался репортер телеканала М6, ему сказали, что люди, туда входящие, должны снять маски: "Это территория, где нет ковида".

На сделанной в клубе записи слышно, как женщина говорит: "Я на этой неделе ужинала в двух-трех таких так называемых подпольных ресторанах - с министрами". Глава МВД распорядился провести тщательную проверку и выяснить, что это за министры.

Times: редкоземельные металлы и зависимость от Китая

Как пишет газета Times, Великобритания вступила в мировую гонку за редкоземельные элементы, которые необходимы при производстве ветряных турбин, современных истребителей, электромобилей и многого другого.

Существуют опасения, что в условиях возросшей конкуренции за природные ресурсы Китай может использовать свою монополию на редкоземельные металлы в качестве политических рычагов.

Китай доминирует в добыче редкоземельных элементов, которые называют "промышленным золотом". Большинство таких металлов, используемых в Британии, импортируется из Китая, что может привести к опасной зависимости от таких поставок.

В опубликованных в марте основах британской внешней и оборонной политики отмечено, что зависимость от редкоземельных металлов является потенциальной угрозой безопасности страны.

Поэтому правительство Соединенного Королевства спонсирует глубоководные исследования в Тихом океане, ведущиеся компанией Seabed Resources, входящей в британское отделение Lockheed Martin.

Редкоземельные металлы необходимы, в частности, для производства батарей для электромобилей, солнечных панелей, систем ракетного наведения, строительства кораблей и подводных лодок.

"Медуза": как генетика стала любимой игрушкой Путина

Еще недавно российское государство мало интересовалось генетикой, пишет "Медуза". Прорыв случился в 2019 году, когда правительство одобрило специальную семилетнюю федеральную программу с бюджетом 127 млрд рублей.

За ее реализацией следит лично Путин, кураторами программы стали его родственники и ближайшие друзья, а главным партнером назначена нефтяная компания "Роснефть".

"Путин боится генетического оружия, которое якобы могут использовать в России", - цитирует издание саркастический комментарий ученого-генетика. Однако причина этого интереса - не только в воображаемой угрозе безопасности.

О том, почему вдруг в генетические исследования российские власти начали вкладывать гигантские деньги - в материале "Медузы".

Непристойные, но вкусные: канноли итальянских монахинь

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Католические монахини пекли эти непристойно выглядящие кондитерские изделия не из-за собственной подавленной сексуальности. Самое известное сицилийское лакомство канноли напоминает фаллос вовсе не потому, что итальянцы повернуты на сексе. А почему?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, С горы на каяке и двойной кикфлип в водопаде