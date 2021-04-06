Арестованный губернатор Белозерцев объяснил взятку в 20 млн рублей расходами на выборы

час назад

Автор фото, MOsgorsud Подпись к фото, Белозерцев выступал в суде по видеосвязи

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля.

Следствие подозревает Шпигеля в передаче взяток губернатору Белозерцеву на сумму более 30 млн рублей (392 тыс. долларов). По версии следователей, взятки передавались за предоставление принадлежащей Шпигелю группе фармацевтических компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медучреждения Пензенской области.

По видеосвязи из Матросской тишины Белозерцев настаивал, что не брал взяток. При этом он признал, что принял деньги от Шпигеля - в деле фигурирует сумма в 20 миллионов рублей.

"Указанные средства требуются на избирательную кампанию, - объяснил суду адвокат Сергиенко. - А выборы проводятся не в интересах конкретных губернаторов, а в исполнение закона".

Белозерцев и его адвокаты так же объясняли свою версию и по другим эпизодам дела: о благоприятствовании компаниям Шпигеля в конкурсах и торгах, об автомобиле Mercedes, о часах Breguet, которые бизнесмен ему подарил. "Материалами дела подтверждены хорошие отношения министра здравоохранения Пензенской области и Шпигеля. Таким образом, отсутствовала любая необходимость вмешательства Белозерцева в вопросы заключения контрактов", - объяснял адвокат Сергиенко.

Здесь версии адвокатов двух фигурантов дела разошлись. 23 марта адвокат Шпигеля Виктория Бурковская говорила, что эти 20 миллионов предназначались на строительство в Пензенской области санатория для лечения людей, перенесших инсульт.

Про эпизод с часами сам Белозерцев рассказал, что не ждал этого подарка и принимал его не он лично: "У меня есть помощник, который сказал, что какой-то подарок передан от Шпигеля. И, надеюсь, водитель и помощник помнят мое возмущение, на каком основании они его взяли и это оказалось в машине. Там даже нецензурная лексика была. Я хотел их вернуть, но он уехал в Израиль, а по возвращении был арестован", - объяснил бывший губернатор.

Ранее СМИ сообщали, что Белозерцев получал от Шпигеля не только деньги, но и часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей. Арестованный признавал, что часы он взял, но настаивал на том, что хотел их вернуть, узнав, сколько они стоят.

Следствие традиционно настаивало на том, чтобы оставить Белозерцева под стражей, потому что иначе он продолжит совершать преступления и надавит на свидетелей. "В ходе обыска нашлись сами предметы взятки, крупная сумма денег, значительно превышающая его доходы, незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы", - напомнил следователь.

Защита Белозерцева на апелляционном заседании также настаивала, что у Шпигеля и так были хорошие отношения с министром здравоохранения Пензенской области, то есть протекция губернатора Белозерцева ему была не нужна. Указания на это содержатся в уголовном деле.

"Шпигель всегда высказывал позицию, что его в области наоборот, прижимают, - заметил сам Белозерцев, который участвовал в заседании по видеосвязи из "Матросской тишины". - Начиная с 2015 года (когда Белозерцев стал губернатором - Би-би-си) доля его бизнеса в Пензенской области стала падать. Я настаивал, чтобы были конкуренты, которые бы участвовали в конкурсных процедурах".

Он настаивал, что никакого покровительства для участия компаний Шпигеля в конкурсах и торгах не оказывал, ведь к их организации отношения он не имеет: "Я даже не знаю, что это за торги, я даже не знаю, о чем это!"

По словам адвоката экс-губернатора, автомобиль Mercedes, который, по версии следствия, стал частью взятки Белозерцеву, принадлежит компании "Биотэк".

"Автомобиль Mercedes, который проходит в деле как предмет взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву. Он официально является собственностью компании "Биотэк" и находится в лизинге", - цитирует защитника ТАСС.

"Обвинения во взятке с помощью машины надуманны и необоснованны. Никогда этого не происходило. В Москве я ездил на старой машине, принадлежащей представителю Пензенской области в Москве. Если бы мне понадобилась новая, она бы приобреталась на конкурсной основе", - сказал бывший губернатор.

Адвокаты также рассказали, что у Белозерцева хроническая гипертония, ему прописаны лекарства и нужно все время следить за давлением.

Следователи же настаивали, что вне СИЗО Белозерцев сможет продолжить заниматься преступной деятельностью и оказать давление на свидетелей.

"Хотелось бы напомнить, что в ходе обыска нашлись сами предметы взятки, крупная сумма денег, значительно превышающая его доходы, незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы", - сказал следователь.

Адвокат сказал журналистам после заседания, что защита не в курсе обнаруженного оружия, протоколов обыска они не видели.

Ожидая решения суда, Белозерцев попросил адвокатов передать его внуку поздравление на будущий день рождения.

Что было на заседании по Шпигелю?

В отличие от Белозерцева, Шпигель и его защита почти не говорили о сути дела, о взятках и отношениях с губернатором. Борис Шпигель тяжело болен, в самом начале заседания он пожаловался, что ему тяжело дышать: он так часто дышал, что между вдохами успевал выговорить всего по одному-два слова. Его трясло. Сотрудник СИЗО давал ему воды, открывая бутылку сам.

"Вы можете участвовать в заседании?" - задала вопрос судья.

Ответить внятно у Шпигеля не получилось. Из его слов можно было разобрать только: "Я больше не могу".

Защита попросила перенести заседание: "Человек почти не понимает, что происходит. На прошлом заседании это кончилось кардиологической реанимацией".

Но судья решила продолжать, так как в предоставленных следователем справках сказано, что Шпигель может участвовать в судебном заседании. Это же подтвердила врач СИЗО, которую позвали по просьбе судьи.

Адвокат Бурковская зачитала обширный список диагнозов Шпигеля, среди которых ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и варикоз. В случае обострений ему понадобится срочная помощь, которую в условиях СИЗО могут не успеть оказать, а это смертельно опасно, говорит защита. В это время медицинские работники СИЗО делают Шпигелю укол - во время процедуры он стонет от боли.

"Я не совсем понял, что произошло", - несколько раз повторял Борис Шпигель, когда судья обращалась к нему с вопросом.

Шпигель и его адвокаты все заседание твердили только одно: состояние здоровья бизнесмена не позволяет ему находиться в СИЗО. Из клетки бизнесмен повторил, что никуда не скрывался и скрываться не собирается. Он обещал подчиняться всем правилам, если его отпустят под домашний арест: "Для меня это пытка", - сказал он об условиях СИЗО, а в конце своей речи закрыл лицо рукой.

"Очевидно, что содержание под стражей подсудимого Шпигеля приведёт его к смерти", - сказал адвокат и попросил суд проявить гуманизм и все-таки отпустить Шпигеля домой.

"Я умоляю, ваша честь, пожалуйста. Я рассчитываю на вашу человечность", - присоединился к просьбе Шпигель.

Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева и Шпигеля в марте. Путин на следующий день после ареста отправил Белозерцева в отставку с формулировкой об утрате доверия. По делу также проходят жена Шпигеля Евгения, заместитель директора представительства правительства Пензенской области Федор Федотов, водитель представительства Геннадий Марков и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков. Все они также находятся под арестом.

Белозерцев стал губернатором Пензенской области в 2015 году, до этого он возглавлял областное законодательное собрание. Исполняющим обязанности губернатора его назначил Путин, после чего Белозерцев выиграл выборы, в 2020 году он был переизбран на свой пост.