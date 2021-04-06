Верховный суд России предложил преследовать абьюзеров даже в случае примирения с жертвой

час назад

Автор фото, Sergey Konkov/TASS

Пленум российского Верховного суда решил внести в Госдуму законопроект об изменениях в уголовно-процессуальном кодексе, которые предусматривают, что дела о домашнем насилии и клевете не подлежат прекращению в связи с примирением сторон.

Поправки предполагают, что такие дела переведут в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Сейчас они рассматриваются мировыми судьями в статусе частного обвинения.

Это значит, что сейчас доказывать вину подсудимого по делам о побоях, в том числе полученным в результате домашнего насилия, должны сами потерпевшие. Кроме того, в случае их примирения с обвиняемыми дело закрывается, а расследовать его самостоятельно, без заявления потерпевших, правоохранительные органы не могут.

Жертва также не может получить охранный ордер и, как правило, остается в одном доме с агрессором. Мера пресечения в виде запрета определенных действий применима, только если обвиняемый привлекается к уголовной ответственности.

"Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью - типичные и наиболее распространенные проявления семейно-бытового насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Верховном суде отметили, что основное бремя доказывания по уголовным делам об этих преступлениях после изменений будет возлагаться уже на правоохранительные органы, а не на самих потерпевших. По мнению ВС, это даст возможность более тщательно исследовать обстоятельства совершения таких преступлений.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "важно обеспечить" тот уровень защиты прав и свобод человека и гражданина, который соответствовал бы не только требованиям Конституции, но и "международноправовым стандартам в данной области" и, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, в том числе в их истолковании Европейским судом по правам человека".

Верховный суд ссылается на одно из постановлений ЕСПЧ, в котором подчеркивается, что проблема домашнего насилия, способного принимать различные формы - от физического нападения до эмоционального или словесного насилия, - выходит за пределы отдельного дела.

"Это общая проблема, которая оказывает в различной степени влияние на все государства-члены и которая не всегда проявляется, поскольку часто имеет место в рамках личных отношений или в узком кругу и касается различных членов семьи, при этом подавляющее большинство жертв - женщины. В связи с этим обращается внимание на особую уязвимость жертв домашнего насилия и необходимость активного участия государства в их защите", - говорится в пояснительной записке.

Автор фото, Sergey Konkov/TASS Подпись к фото, Дело сестер Хачатурян спровоцировало новый виток дискуссии о проблеме домашнего насилия

Одновременно с решением Верховного суда правозащитники направили в Конституционный суд независимое экспертное заключение amicus curiae ("друг суда") с жалобой на российское законодательство о домашнем насилии, пишет "Коммерсант".

В ней содержится экспертное заключение к жалобе россиянки Людмилы Саковой. Ее систематически избивал брат, его в 2018 году его привлекли к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и назначили штраф в пять тысяч рублей.

Когда он вновь избил Сакову, то был привлечен к уголовной ответственности по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). В 2019 году, имея неснятую и непогашенную судимость, он вновь избил женщину. Мировой судья привлек его лишь к административной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ. То есть третий эпизод побоев повлек меньшее наказание, чем второй.

Сакова просит признать статью 116.1 УК РФ не соответствующей Конституции, пишет издание. Ее интересы представляет фонд помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая" (внесен в реестр иностранных агентов минюста).

В 2017 году побои в отношении близких родственников, если они совершены впервые, декриминализировали - перенесли в состав административных правонарушений. Этот законопроект много критиковали правозащитники, которые говорили о том, что власти России фактически отказываются от борьбы с семейным насилием, которое становится в стране серьезной проблемой. Власти же утверждали, что таким образом они пытаются создать условия для создания крепких семей.

По данным опроса ВЦИОМ, который был проведен до декриминализации, большинство россиян осуждает физическое насилие, но поддерживают предложение смягчить наказание за побои, нанесенные впервые. За то, чтобы перевести это правонарушение в разряд административных, выступили 59% опрошенных.