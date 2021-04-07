После отдыха в Туве Путин поменял главу республики. Кара-оол руководил ей 14 лет

54 минуты назад

Автор фото, Dmitry Astakhov/TASS Подпись к фото, В начале марта Шолбан Кара-оол принимал в Кызыле премьер-министра России Михаила Мишустина и показывал ему скульптурный комплекс "Центр Азии" на берегу Енисея

Президент России Владимир Путин отправил в отставку Тувы Шолбана Кара-оола. Тот написал заявление по собственному желанию. В прошлом году Кара-оол дважды переболел коронавирусом. Республику он возглавлял 14 лет, в Туве любит отдыхать Владимир Путин. Эксперт связывает отставку Кара-оола и недавнюю поездку Путина в республику.

Тем же указом Путин назначил врио главы республики 53-летнего Владислава Ховалыга. До сих пор он был мэром Кызыла, в марте прошлого года депутаты переизбрали его на второй срок.

54-летний Кара-оол возглавил Туву в апреле 2007 года. Его кандидатуру внес Путин. На второй срок его выдвинул президент Дмитрий Медведев. В сентябре 2016 года переизбрался на выборах.

25 мая 2020 года Кара-оол сообщил во "ВКонтакте", что заразился коронавирусом.

Он стал одним из первых российских губернаторов, который перенес эту болезнь, и единственным, кто переболел дважды (во всяком случае, по его утверждению). 24 августа он выложил в соцсети видео с заявлением: "Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице, опять Covid-19, во второй раз заболел".

На тот момент российские санитарные власти заявляли, что в стране не зарегистрированы повторные случаи заражения коронавирусом. Кара-оола отправили в Москву на обследование. Его выписали в конце сентября, лечение в столице продолжалось почти месяц.

После возвращения в республику глава Тувы предложил снять с него полномочия главы правительства региона. Он объяснял это "непростым периодом" в жизни страны, экономическим кризисом и ограничительными мерами в связи с пандемией.

В марте эксперты включили Кара-оола в тройку губернаторов, которым грозит отставка. Срок его полномочий истекал в этом году. При этом источники газеты "Ведомости", близкие к Кремлю, называли его человеком, близким к министру обороны России Сергею Шойгу. В компании Шойгу президент Путин в марте отдыхал в Туве (уже не первый раз).

Автор фото, Alexei Druzhinin/TASS Подпись к фото, Владимир Путин и Сергей Шойгу во время отдыха в тувинской тайге

В среду уже после публикации на сайте Кремля указа Путина об отставке Кара-оола на его странице во "ВКонтакте" и в "Инстаграме" появились посты - но не о том, что он покидает пост, а том, как сегодня поздравлял с днем рождения главу Совета Федерации Валентину Матвиенко (об отставке напоминают только комментарии к постам).

Многие руководители российских регионов после ухода в отставку становились сенаторами. Сейчас исполнительную власть Тувы в Совете Федерации представляет вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова. Ее полномочия истекают в сентябре этого года.

В 2019 году вице-премьер Татьяна Голикова назвала Туву самым бедным регионом России. "Тува - один из самых депрессивных регионов, - сказал Би-би-си глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. - Регион очень маленький, всегда входил в так называемый куст развития Красноярского края, большое политическое влияние там имеет Шойгу. Бытовало мнение, что Кара-оол будет главой Тувы, пока Шойгу не решит его сменить".

По мнению эксперта, поездка Путина в Сибирь способствовала решению об отставке Кара-оола. "Возможно, Шойгу давно уже решился на перестановку, но нужно было лично поговорить с Путиным об этом. Хакасия и Тува - это регионы, где часто отдыхает Путин, и он к главам этих регионов относился как к хорошо знакомым людям", - считает Гращенков.