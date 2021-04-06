Задержанных в Дубае за голую фотосессию украинок посетил консул. Что им грозит?

19 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Инцидент произошел в фешенебельном районе Дубай Марина

Задержанных в Дубае за съемку в обнаженном виде украинок во вторник посетил консул, он также встретился с представителями департамента уголовных расследований эмирата, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По уточненным данным, всего задержано 12 украинских девушек, а не 11, как сообщалось ранее.

"Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственности и распространение в соцсетях фото- и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией", - сказал Николенко.

По его словам, условия содержания украинок в следственном изоляторе приемлемые. Они обеспечены едой и медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с их родными и держит дело на контроле, добавил дипломат.

Украинок задержали в минувшую субботу после после появления в интернете видеоролика, на котором видно, как обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одной из высоток в курортном районе Дубай Марина.

Британские СМИ, пристально следящие за развитием этой истории, сообщали, что фотосессию якобы заказал израильский порносайт, однако официально эта информация нигде не подтверждалась.

Кто фотограф?

Также неизвестно, кто именно фотографировал моделей.

Российские СМИ сообщали, что в связи с фотосессией был задержан российский IT-предприниматель Алексей Концов, однако в пресс-службе компании Involta, которую возглавляет бизнесмен, заявили, что он к инциденту не причастен.

"Да, мы подтверждаем, что Алексея задержали в Дубае, в это время он находился там на отдыхе. К данной фотосессии он не имеет никакого отношения. Знаем только, что его задержали незаконно", - говорится в заявлении, которое цитирует издание Life.

Агентству РИА Новости в генконсульстве России в Дубае сообщили, что личность задержанного не известна работающим в стране дипломатам.

На вопрос о том, является ли он обладателем резидентской визы или приехал туда с краткосрочным визитом, в консульстве заявили: "Ничего о нем не известно".

Между тем за Концова уже вступился губернатор Ивановской области - компания Involta была основана и зарегистрирована в Иваново.

"В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку", - написал Станислав Воскресенский в сториз своего "Инстаграма".

Автор фото, Instagram

Организатору фотосессии может грозить более суровое наказание, чем моделям, - до полутора лет тюрьмы и штраф в размере 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов).