ЕСПЧ поддержал обязательную вакцинацию детей. У решения могут быть серьезные последствия

39 минут назад

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг признал обязательную вакцинацию соответствующей демократическим нормам. Это решение было вынесено по иску, поданному группой родителей из Чехии, не согласных с законом об обязательных прививках для детей дошкольного возраста.

Среди подавших иск в ЕСПЧ чехов есть оштрафованные за отказ прививать детей, а также те, чьих детей не приняли в детские сады из-за отсутствия обязательных прививок.

Это первое в истории решение ЕСПЧ в вопросе об обязательной вакцинации детей, с которой борется небольшое, но крайне активное меньшинство во многих странах мира.

Эксперты считают, что решение суда может повлиять и на политику вакцинации против коронавируса в европейских странах, хотя иски чешских семей с пандемией не связаны: они были поданы еще в 2013-2015 годах.

Семьи посчитали, что обязательные прививки нарушают 8-ю статью Европейской конвенции о защите прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

Суд постановил, что обязательная вакцинация детей хотя и противоречит этой статье, но не нарушает ее и может считаться необходимой в демократическом обществе, а чешская государственная политика учитывает интересы детей.

"Целью должна быть защита каждого ребенка против серьезных болезней, через вакцинацию или коллективный иммунитет", - говорится в решении.

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Чешское законодательство соблюдает разумное соотношение пропорциональности между законными целями защиты здоровья и прав других людей и используемыми властями средствами, считает суд.

"Вакцинация защищает как тех, кто получает прививку, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским причинам и потому зависит от коллективного иммунитета в защите от серьезных болезней", - говорится в постановлении.

Решение поддержали 16 судей; один голосовал против. Оно не подлежит обжалованию.

"Постановление ЕСПЧ увеличивает вероятность введения обязательной вакцинации в условиях существующей эпидемии Covid-19," - заявил в интервью агентству Франс-Пресс Николя Эрвьё, преподавать парижского Института политических исследований (Sciences Po).

По его словам, решение поддерживает принцип общественной солидарности, который может быть использован для обязательной вакцинации всех граждан, в том числе тех, кому меньше угрожает болезнь, в целях защиты самых уязвимых.

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В Чешской Республике родители по закону обязаны привить детей от девяти болезней, включая гепатит В, дифтерию, столбняк, коклюш и корь. (В России действует аналогичный закон). Однако власти не могут заставлять людей принимать вакцину.

Одна из подавших иск семей считает незаконным исключение их дочери из школы в 2006 году. Решение было принято, когда семейный доктор проинформировал директора о том, что ребенок не прошел вакцинацию против кори, свинки и краснухи (вакцина MMR).

Родители сначала обратились в местный суд, но он признал исключение законным, посчитав, что отказ от вакцинации ребенка может угрожать здоровью других.

Чехия - не единственная страна ЕС с обязательной вакцинацией детей.

В прошлом году в Германии был принят закон о штрафах до 2,5 тыс евро (около 228 тыс рублей) для родителей, которые отказываются прививать детей против кори.

Во Франции и Италии после недавней вспышки кори также были введены обязательные прививки для детей.

В Англии обсуждались похожие меры, но до сих пор вакцинация остается добровольной.