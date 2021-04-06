США начали переговоры о возвращении в ядерную сделку с Ираном

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Officials from the six countries still party to the nuclear deal held preparatory talks on Tuesday

Соединенные Штаты присоединились к переговорам в Вене, направленным на возрождение ядерной сделки с Ираном, из которой Дональд Трамп вышел в 2018 году.

Президент Джо Байден хочет вернуться к этому соглашению.

Для этого, как признают в администрации, Вашингтону придется снять санкции, введенные при Трампе. Однако США хотят, чтобы сначала Иран отказался от шагов, направленных на возобновление программы обогащения урана.

Тегеран настаивает, что не пойдет на прямые переговоры с американцами до тех пор, пока санкции не будут отменены.

Пока что представители Великобритании, Франции и Германии, взявшие на себя роль посредников, совершают челночные поездки между двумя гостиницами в Вене, где разместились делегации США и Ирана. Свои усилия прилагают и дипломаты двух других стран-участниц - России и Китая.

По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, состоявшиеся во вторник подготовительные краткие переговоры прошли успешно. Две экспертные группы по санкциям и ядерным вопросам получили задание выявить конкретные меры, необходимые для продвижения переговоров.

Российский дипломат добавил, что эксперты незамедлительно приступили к работе, но предупредил, что ожидать быстрого восстановления договора не стоит.

"Это займет некоторое время. Как долго? Никто не знает. Самое главное - что практическая работа по достижению этой цели уже начата", - подчеркнул Ульянов.

Основные причины иранского ядерного кризиса

Мировые державы не доверяют Ирану . Некоторые страны полагают, что ядерная программа нужна Ирану для создания ядерного оружия. Тегеран это отрицает.

. Некоторые страны полагают, что ядерная программа нужна Ирану для создания ядерного оружия. Тегеран это отрицает. В связи с этим была заключена ядерная сделка . В 2015 году Иран и группа из шести стран заключили важный договор, по которому Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие жестких санкций, которые сильно били по экономике страны.

. В 2015 году Иран и группа из шести стран заключили важный договор, по которому Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие жестких санкций, которые сильно били по экономике страны. В чем заключается нынешняя проблема? После того как бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного договора и возобновил санкции, Иран вновь приступил к запрещенным ядерным разработкам. Теперь, даже учитывая, что Джо Байден хочет вернутся к договору, каждая из сторон ожидает первого шага от другой.

Перед началом переговоров пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, выступая перед журналистами, также был осторожен.

"Мы не ожидаем быстрого или мгновенного прорыва, полностью осознавая, что эти переговоры будут трудными", - заявил он.

В свою очередь специальный посланник США по Ирану Роберт Мэлли на прошлой неделе заявил, что в его задачу входит выяснить, можно ли создать рабочую карту по возвращению к условиям договора для обеих сторон и что США знают, что должны снять санкции, которые не стыкуются со сделкой, заключенной с Ираном.

На просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию представитель иранского правительства Али Рабиэи во вторник сказал, что она реалистичная и многобещающая.

"Мы уверены, что мы на правильном пути, и если Америка докажет твердость, серьезность и честность своих намерений, это станет хорошим знаком для будущего этого соглашения", - добавил Рабиэи, вновь напомнив, что Иран "готов в кратчайшие сроки вновь взять на себя все свои обязательства после того, как удостоверится в выполнении таких обязательств другими сторонами".

Комментарий международного корреспондента Би-би-си Лиз Дюсет

До того, как к власти в Белом доме пришел Джо Байден, обсуждения Ирана часто сводились к тому, что время поджимает, что окно возможностей остается открытым лишь до президентских выборов, которые состоятся в Иране в июне и на которых, как ожидается, победу одержат сторонники жесткой линии.

Но при этом ни одна из сторон не спешила действовать, поскольку и в Вашингтоне, и в Тегеране по вопросу сделки наметился глубокий раскол.

В США скептики хотели бы более широкой сделки, включающей баллистические ракеты Ирана и его региональные амбиции. Есть также опасения, что Иран все больше удаляется от условий заключенного в 2015 году договора.

В Иране по всему политическому спектру распространилось мнение, что Западу нельзя доверять. Выход Дональда Трампа из договора, неспособность Европы спасти сделку и медлительность Байдена укрепили иранцев в желании поставить свои жесткие условия. Их главная цель - снятие санкций и возобновление экспорта нефти.

Учитывая, что обе стороны ждут друг от друга первого шага, возникла неободимость в дорожной карте, последовательности шагов по возвращению Ирана к полному соблюдению условия договора, снятию американцами санкций и началу прямых переговоров. На это понадобится время, но по крайней мере дело сдвинулось с мертвой точки.

Ядерная сделка с Ираном, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), пребывала на смертном одре с тех пор, как Дональд Трамп вывел из нее США.

По его собственным словам "было огромной выдумкой полагать, будто убийственный режим желал лишь мирной ядерной энергетики", поэтому он ввел режим жестких экономических санкций с тем, чтобы попытаться вынудить Иран заключить новый договор.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Иранские представители настаивают, что ядерную программу всегда можно повернуть вспять

Иран, который продолжает настаивать, что не добивается создания ядерного оружия, отказался от нового договора и в качестве ответных мер прекратил соблюдение ряда ключевых обязательств по СВПД.

С конца прошлого года Тегеран все сильнее нарушал условия в попытке оказать давление на США. В частности, иранцы стали использовать более совершенные центрифуги для обогащения урана, возобновили обогащение до 20% изотопа U-235 и стали наращивать запасы этого радиоактивного материала.

Между тем, по условиям сделки Ирану разрешено производить лишь ограниченные объемы урана, обогащенного до 3,67%, который применяется на атомных электростанциях.