Дайджест: врач Навального у ворот тюрьмы и российские госорганизации не могут купить Zoom

час назад

Автор фото, EPA

Врач у ворот

Днем во вторник активисты "Альянса врачей" (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) около трех часов требовали пропустить их к руководству исправительной колонии №2 в городе Покрове, где содержится политик Алексей Навальный. Акция закончилась тем, что их задержала на несколько часов полиция, но они обещали продолжить в следующие дни, пока не добьются своего.

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и ее соратники хотят встретиться с администрацией ИК-2 и потребовать от нее пропустить к Навальному врачей, которым он доверяет.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Мы хотим помочь". Главу "Альянса врачей" задержали у колонии, где сидит Навальный

Политик жаловался на бессонницу, вызванную, по его словам, тем, что его каждый час будили для проверок как осужденного, отнесенного к категории склонных к побегу. Также его мучили боли в спине, в дальнейшем распространившиеся на ногу. В понедельник ФСИН сообщила, что Навального поместили в медсанчасть, после того как у него поднялась температура.

"Температура у Навального вчера была уже 39 градусов. Сегодня меньше - 38 с чем-то, но улучшений никаких нет. Плюс кашель, - рассказала во вторник Би-би-си посетившая его адвокат Ольга Михайлова. - Больше никуда его не вывозили. Ни флюорографии, ни рентгена в колонии нет. Учитывая, что у него высокая температура и сильный кашель, а к нему ходили журналисты без масок, это может быть все что угодно - и туберкулез, и ковид, и ОРВИ. Мазок на коронавирус у него взяли вчера - вроде он отрицательный. Сегодня взяли еще один, результата пока нет. Пока сказали, что ОРЗ".

По словам Михайловой, в санчасти нет квалифицированных врачей, лишь два фельдшера.

Навальный продолжает голодовку, требуя впустить вызванного им врача и обеспечить ему надлежащее лечение. Его жена Юлия во вторник написала в "Инстаграме" о кознях администрации колонии: по ее словам, голодающему Навальному в карманы якобы подкладывают конфеты, а в отряд принесли плиту для приготовления курицы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда его спросили об ухудшении здоровья Навального, ответил, что вопрос о помещении "этого конкретного заключенного" в лечебное подразделение "является исключительно прерогативой ФСИН".

Zoom боится санкций?

Автор фото, Reuters

Компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к своему сервису видеоконференций государственным учреждениям и компаниям в России и СНГ, сообщают "Коммерсант" и Интерфакс. Среди потенциальных пострадавших много вузов, в частности, проблемы признала Высшая школа экономики.

Эксперты, опрошенные обоими СМИ, считают, что таким способом американская компания пытается оградить себя от риска новых санкций США.

В штаб-квартире Zoom агентству ТАСС прямо не подтвердили информацию о приостановке продаж этой категории клиентов в России. Там лишь сказали, что "уточняют информацию".

Дело братьев Магомедовых

Автор фото, GETTY IMAGES/SERGEI SAVOSTYANOV Подпись к фото, Зиявудин и Магомед Магомедовы все обвинения в свой адрес отвергают

В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Совладельцам группы "Сумма" среди прочего вменяют организацию преступного сообщества и финансовые махинации. Братья Магомедовы в суде не признали вину.

Братьев Магомедовых принято считать предпринимателями, близкими к бывшему президенту и экс-премьеру Дмитрию Медведеву. Бизнес Магомедовых бурно развивался в период президентства Медведева. В 2012 году стоимость активов Зиявудина Магомедова - основного владельца бизнеса братьев, объединенного в группу "Сумма", - достигла 900 млн, в 2014 году - 1,2 млрд, а в 2017 - 1,4 млрд долларов.

Контролируемая братьями группа "Сумма" получила доли в "Объединенной зерновой компании", транспортной группе FESCO, Якутской топливно-энергетической компании, владела долями в зерновых терминалах, стала владельцем оператора терминала в порту Роттердама. Через СП с "Транснефтью" "Сумма" получила контроль над одним из крупнейших активов - пакетом "Новороссийского морского торгового порта".

Кроме того, Магомедов инвестировал в высокотехнологичные стартапы Uber, Virgin, Hyperloop и другие.

Уголовное дело против Магомедовых политологи связывали с попытками ослабить Медведева, хотя это не единственная версия, а их связи в высших эшелонах власти не ограничивались бывшим президентом.

Марину Литвинович исключили из ОНК

Общественная палата исключила правозащитницу Марину Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, мониторящей условия в местах лишения свободы. Литвинович посещала арестованных по многим резонансным делам, в том числе после протестов в поддержку Навального в январе этого года.

"Считаю это решение, безусловно, политическим. Властям не нравились темы, которые я поднимаю. Не нравилось, что я много хожу [по следственным изоляторам] и рассказываю о том, что происходит внутри, - сказала правозащитница Би-би-си. - Расстроена сильно. И в первую очередь тем, что тысячи заключенных потеряют поддержку и помощь, потому что я не смогу им больше ее оказывать".

В ОНК заявили, что на Литвинович якобы неоднократно поступали жалобы о нарушениях ею кодекса этики. Эти нарушения, в частности, выражались в неоднократном разглашении данных следствия и "намеренной политизации института общественного наблюдения".

Политический тупик в Болгарии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бойко Борисов правит Болгарией уже почти 12 лет с небольшими перерывами. Но после воскресных выборов эта эпоха может закончиться

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, чьей отставки несколько месяцев требовали протестующие, обвинявшие его в коррупции, в минувшее воскресенье в очередной раз выиграл парламентские выборы со своей партией ГЕРБ. Однако сохранение премьерского кресла ему отнюдь не гарантировано: его партия получила меньше мест, чем прежде, состав нового парламента будет сильно раздроблен, а перспективы создания правящей коалиции в таких условиях неясны.

Задержанных за обнаженную фотосессию в Дубае украинок депортируют

Всего было задержано 12 украинских моделей. Это произошло в минувшую субботу после появления в интернете видеоролика, на котором видно, как обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одной из высоток в курортном районе Дубай Марина.

О задержанном россиянине до сих пор ничего не известно.

Куда делись анонимные источники в Белом доме?

Американские СМИ при Дональде Трампе постоянно публиковали утечки от разнообразных анонимных источников в Белом доме. Если вам кажется, что после прихода Джо Байдена утечек стало меньше, то вам не кажется - по крайней мере пока их действительно намного меньше.

Пол Фархи, медийный колумнист Washington Post - газеты, при Трампе не раз публиковавшей статьи, основанные на десятках неназванных источников, - объясняет столь обильные утечки тем, что при прежнем президенте в Белом доме никогда не прекращалась подковерная борьба различных группировок, использовавших прессу в своих интересах. Репортеры говорят, что иногда в качестве анонимного источника выступал и сам Трамп - хотя пока никто из них не решился публично рассказать о таких случаях.

Байден, напротив, привел в Белый дом слаженную команду единомышленников, которые давно работают с ним и знают друг друга. "Люди, пришедшие с Байденом, пока более дисциплинированные, и у нас немного сведений о закулисной борьбе и дебатах внутри Белого дома", - цитирует Фархи Питера Бейкера, много лет освещающего деятельность американских президентов на страницах конкурирующей New York Times.

Корреспонденты американских газет сожалеют о такой закрытости новой администрации и говорят, что утечки, хотя и раздражают обитателей Белого дома, помогают обществу понять, что происходит. Но они не теряют оптимизма. "Это ненадолго", - уверен эксперт Брукингского института Стивен Хесс, написавший книгу о вашингтонской культуре сливов.

Автор фото, Getty Images

Что происходит в Мьянме, кто кому противостоит, чем объясняется жестокость военных, подавляющих протесты против военного переворота. Об этом Олег Антоненко поговорил с российским журналистом, предпринимателем и автором книги "Наш человек в Мьянме" Петром Козьмой. Он более 12 лет живет в крупнейшем городе и торговой столице Мьянмы - Янгоне.

Во время прямого эфира на корреспондентку телеканала "МИР" бросился золотистый ретривер. Он захотел поиграть и отобрал у журналистки микрофон.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как подружиться с собакой в прямом эфире