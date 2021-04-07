В Арканзасе запретили операции по смене пола для трансгендерной молодежи

час назад

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Арканзас стал первым штатом США, который запретил лечение и операции по изменению пола для людей до 18 лет. Новый закон штата также запрещает врачам прописывать пациентам блокаторы полового созревания и направлять их для лечения в другие штаты. Противники закона говорят, что он будет иметь катастрофические последствия для трансгендерной молодежи.

Закон был принят несмотря на то, что губернатор штата, республиканец Аса Хатчинсон наложил на него вето. Но Сенат и Палата представителей штата, также контролируемые республиканцами, все таки проголосовали за запрет на операции по изменению пола.

Главный довод сторонников запрета в том, что их цель - защитить детей от процедур, изменяющих жизнь, о которых позже они будут сожалеть. Они также указывают на побочные эффекты блокаторов полового созревания и гормональной терапии, которую проводят при подготовке к операции.

Противники напоминают, что решение о необходимости смены пола не принимается за один день, и ему предшествуют годы консультаций с врачами, психологами и социальными работниками.

Хатчинсон называет этот закон чрезмерным вмешательством правительства в личную жизнь людей. Эксперты-медики, включая специалистов Американской академии педиатрии предупреждают, что запрет на получение важной медицинской помощи увеличивает и без того высокий риск самоубийств среди трансгендерной молодёжи.

Американский союз гражданских свобод заявил, что готовит иск об отмене этого закона, поскольку он по сути выживает из штата семьи с трансгендерными детьми и врачей, которые занимаются их лечением.

"Это печальный день для Арканзаса, но эта битва еще не закончена", - заявила Холли Диксон, исполнительный директор союза в Арканзасе.