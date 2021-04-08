Помощь неизлечимо больным или узаконенное убийство? Во Франции обсуждают легализацию эвтаназии

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Во Франции разрешено вводить больных в сон с помощью сильных лекарств, чтобы люди не чувствовали боли, но прекращать их жизнь незаконно

Французский парламент в четверг обсудит законопроект, который легализует эвтаназию. Дискуссия, скорее всего, продлится не один день: противники легализации написали к нему три тысячи поправок.

Если законопроект будет принят, Франция станет пятой страной Европейского союза, декриминализующей помощь в добровольном уходе из жизни по причине болезни после Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Испании.

Авторы законопроекта считают, что легализация эвтаназии прекратит "национальное лицемерие", потому что сейчас, по их словам, смертельно больные французы просто уезжают в Бельгию или Швейцарию, чтобы там добровольно закончить свою жизнь, а врачи Франции тайно совершают от двух до четырех актов эвтаназии каждый год.

В Швейцарии врачи или родственники не могут помочь больному уйти из жизни, однако человек сам может принять смертельную дозу лекарства.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В марте 2021 года в Испании совершеннолетние неизлечимо больные пациенты получили право на добровольный уход из жизни

Законопроект был внесен депутатом от внепарламентской фракции Libertes et Territoires Оливье Фалорни.

Он и его коллеги говорят, что документ поднимает экзистенциальные вопросы, от которых надо не прятаться, а решать, и попытка затормозить его принятие тысячами поправок постыдна.

Депутаты, которые написали основную часть поправок, принадлежат к правоцентристской оппозиционной партии Les Republicains. Они говорят, что такой важный вопрос не может быть решен одним голосованием в парламенте и требуют национальных дебатов.

Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство пока не высказали свою точку зрения, хотя еще в 2017 году Макрон публично заявил: "Я сам хочу выбрать конец своей жизни".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Президент Франции Эммануэль Макрон пока публично не высказался о том, поддерживает ли он легализацию эвтаназии

Действующий сейчас закон разрешает использовать сильные обезболивающие и седативные средства для пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Таких пациентов вводят в глубокий медикаментозный сон, чтобы они не чувствовали боли, но ни родственники ни сами пациенты не могут решить прекратить жизнь.

Как и депутаты, французское общество, придерживается противоположных мнений по поводу легализации эвтаназии. Одни, как известная актриса Лин Рено, которой сейчас 92 года, призывают парламент дать каждой женщине и каждому мужчине возможность выбрать конец своей жизни.

Другие, как знаменитый писатель Мишель Уэльбек, считают, что общество легализующее эвтаназию, теряет всякое право на уважение.

"Предсмертная агония - это важное переживание в жизни любого человека. Искусственное прерывание агонии является откровенно преступным деянием", - говорит писатель в колонке, опубликованной в газете Le Figaro, предлагая облегчать страдания больных с помощью морфина.

Такой же точки зрения придерживается и католическая церковь, выступающая категорически против эвтаназии.

"Когда человек сталкивается со страданиями, его нужно не убивать, а пытаться продлить его жизнь, облегчая боль", - считает архиепископ Парижа Мишель Опети.

Дискуссия о необходимости разрешить эвтаназию возобновилась во Франции в прошлом году. Тогда неизлечимо больной француз Ален Кок обратился к президенту Макрону с просьбой разрешить врачам дать ему лекарство, чтобы уйти из жизни. Макрон ответил, что то, что тот просит - незаконно.

В знак протеста Кок собирался заморить себя голодом и отказом от принятия обезболивающих, транслируя свои страдания в прямом эфире социальных сетей. Однако, его боли были настолько сильны, что он не смог этого сделать.

В случае, если законопроект не успеют обсудить в четверг, некоторые депутаты предлагают вернуться к обсуждению этой темы на президентских выборах в следующем году.

Эвтаназия в Европе: что разрешено