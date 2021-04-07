Почему рубль вновь дешевеет и сколько это будет длиться?

час назад

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Рубль в последние дни дешевеет по отношению к доллару и евро. Доллар к рублю стоит примерно столько же, сколько в ноябре прошлого года - тогда мир столкнулся со второй волной коронавируса, а инвесторы ждали санкций в отношении России после избрания президентом США Джо Байдена. Сейчас инвесторы вновь ждут санкций, но основная причина на этот раз в росте геополитической напряженности на границе России и Украины.

Доллар на торгах на Московской бирже в среду около 14:00 торговался на уровне 77,7 рубля. На торгах во вторник он доходил до 78 рублей. Доллар начал дорожать в середине марта: с 16 марта российская валюта подешевела к американской примерно на 7%, или почти на 5 рублей за доллар.

Евро в среду стоил почти 92,4 рубля - это тоже уровень ноября 2020 года. Как и доллар, евро начал укрепляться к рублю в середине марта.

"Такой длительной слабости российская валюта не показывала с конца прошлого года", - пишут аналитики Райффайзенбанка. Тогда в США проходили президентские выборы, на которых победил Джо Байден. Многие ждали, что новая администрация президента США будет выступать за санкции.

"Ситуация последних двух недель, по нашему мнению, является исключительно отражением геополитики", - пишут аналитики Райффайзенбанка в своем телеграм-канале. Они отмечают, что рубль дешевеет при относительно стабильной нефти. По их оценке, доллар сейчас примерно на 10 рублей дороже, чем фундаментальный уровень, определяемый ценами на нефть.

В отчета банка не уточняется, о каких именно геополитических рисках идет речь. Ослабление рубля тем не менее совпало по времени с началом обострения ситуации в Донбассе. СМИ и очевидцы в социальных сетях сообщали о переброске российских военных и техники на приграничные с Украиной территории, а также в аннексированный в 2014 году Крым. Тревогу по этому поводу выражали и украинские военные, а также западные наблюдатели.

Мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете от 6 апреля заявила о резком росте нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим периодом: 1424 случая против 594.

Украинская делегация предложила во вторник созвать экстренную встречу трехсторонней контактной группы для обсуждения мер по прекращению огня.

Санкции, облигации и рубль

Экономисты считают, что основной причиной ослабления рубля в первую очередь стал риск санкций.

Как пишут экономисты Райффайзенбанка, премия за риск "формируется под влиянием усилившегося оттока капитала, и не в последнюю очередь под давлением распродаж нерезидентов, опасающихся введения санкций на ОФЗ".

"Скорее всего, рубль сейчас дешевеет из-за геополитики. Видимо, опасения новых санкций связаны с тем, что уже было сделано, с высказываниями президента Байдена в том числе", - объясняет директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

Шибанов не уверен, что причиной продаж стало именно обострение ситуации в Донбассе. Он полагает, что комплекс причин может быть более широким.

"Инвесторы после прихода Байдена ждут если не точечных, то даже, возможно, более широких санкций. Плюс в воздухе сейчас витает запрет на покупку новых ценных бумаг российского госдолга", - объясняет он.

В начале марта администрация Байдена ввела против России санкции, которые вступили в действие 18 марта. Этот санкционный пакет был довольно мягким, но СМИ сообщали, что власти США планируют более жесткие санкции, включая ограничения на покупку госдолга.

"Инвесторы опасаются и стараются сокращать свои позиции в том числе в российских ОФЗ, выводить отсюда деньги. И это сказывается на рубле", - объясняет в беседе с Би-би-си экономист "Уралсиба" Алексей Девятов. Девятов, правда, также связывает это не с обострением ситуации в Донбассе, а с политикой новой администрации США.

"Байден и его соратники еще до прихода в Белый дом говорили о том, что готовы вводить новые санкции. Сейчас, я думаю, мы наблюдаем развитие этой ситуации", - добавляет экономист.

В Райффайзенбанке не видят перспектив для укрепления рубля в ближайшее время при сохранении цен на нефть на нынешнем уровне. Даже если цены на нефть вырастут, эффект от этого на рубль будет сведен на нет из-за бюджетного правила, отмечают в банке. Они ожидают, что интервенции ЦБ во II квартале будут выше, что будет сдерживать укрепление рубля.