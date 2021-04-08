"Автозак стоял для нашей безопасности". Активисты SERB попытались сорвать "Артдокфест" в Москве

час назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Активисты движения SERB вечером среды попытались сорвать показ фильма "Дорога домой" на фестивале "Артдокфест" в московском кинотеатре "Октябрь". Организаторы знали об их приходе заранее, так как "Октябрь" мониторит соцсети, и администрация кинотеатра вызвала полицию для безопасности зрителей.

"Организация SERB пыталась сорвать показ картины "Дорога домой", выдавая оценочное суждение героев за мнение организаторов фестиваля", - сообщается в инстаграме "Артдокфеста".

Как указано на сайте фестиваля, фильм "Дорога домой" белорусского режиссера Артема Лобача рассказывает историю 28-летнего крымчанина Павла, который после аннексии полуострова Россией переехал в украинское село и пытается интегрироваться в общество.

"Это фильм про бомжа, который оскорбляет народ Крыма. Он назвал два миллиона жителей Крыма идиотами", - заявил во время словесной перепалки со зрителями один из активистов SERB, пытавшихся сорвать показ фильма.

Как рассказала Би-би-си пресс-секретарь фестиваля Екатерина Визгалова, о приходе активистов SERB было известно заранее - кинотеатр "Октябрь" мониторит соцсети.

"Они узнали, усилили охрану и сами вызвали полицию. Поэтому мы знали точно, в какое время и на какой фильм они придут. Когда они пришли, их всех тщательно проверяли - тех, кто был в камуфляже, с георгиевскими лентами, отличительными знаками. Часть из них прошла в зал, часть не пустили", - рассказала она.

Через какое-то время после начала фильма активисты SERB "начали кричать, возмущаться, угрожать облить экран краской", продолжила Визгалова.

"После этого фильм остановили, подошла охрана и полиция, которая стояла рядом с залом. Два человека [из активистов SERB] ушли сами, и еще шестерых из зала вывела полиция. Потом полиция еще какое-то время оставалась, потом они подошли к нам, спросили, могут ли уйти и оставили на всякий случай свой телефон", - рассказала она.

Словесная перепалка продолжалась около 10 минут. После того, как активисты SERB покинули зал, зрители смогли досмотреть фильм, после чего организаторы состоялось обсуждение фильма, добавила Визгалова. Что стало с активистами, которых вывела полиция, она не знает.

В соцсетях также сообщали, что кинотеатр "окружают автозаки", когда там шел показ фильма Манского "Горбачев. Рай" о Михаиле Горбачеве. Но, по словам Визгаловой, в этом случае полицию тоже вызвала администрация кинотеатра.

"Автозак тоже стоял для нашей безопасности. Тоже кинотеатр позвал полицию и они посчитали нужным один автозак подготовить, но он не понадобился", - рассказала она Би-би-си.

Кто такие SERB?

Активисты SERB называют себя "движением патриотического толка". Полное его название - "Русское освободительное движение SERB".

Движение появилось в 2014 году, его активисты поддерживали создание самопровозглашенных республик в Донецкой и Луганской областях Украины и аннексию Крыма Россией.

Активисты SERB известны, например, тем, что обливали зеленкой российских оппозиционеров, мочой - фотографии Джока Стерджеса на выставке в московском центре братьев Люмьер и закидывали нечистотами участников пикетов в поддержку Украины движения "Солидарность".

Это не первый раз, когда SERB пытается сорвать "Артдокфест". В 2017 году активисты движения ворвались в зал кинотеатра "Октябрь" с криками "Фильма, где убивают русских, не будет", когда там шел фильм Беаты Бубенец "Полет пули" о событиях на востоке Украины.

Отмены показов

Накануне президент "Артдокфеста" режиссер Виталий Манский сообщил, что организаторам пришлось отменить показ в рамках фестиваля фильма "Граница" о протестах в Ингушетии по поводу изменения границы республики с Чечней.

Как рассказал Манский, режиссер фильма Марьяна Калмыкова получила от министерства культуры отказ в прокатном удостоверении для "Границы", так как фильм "содержит материалы, нарушающие законодательство о противодействии терроризму и экстремистской деятельности".

Ранее организаторам пришлось снять с показа фильм "Тихий голос" о гее из Чечни. В нем рассказывается о молодом чеченском бойце ММА, который был вынужден эмигрировать в Бельгию после того, как его брат узнал о его гомосексуальности и стал угрожать убийством.

Фильм получил прокатное удостоверение минкульта, и премьера должна была состояться в Москве 5 апреля. Но показ пришлось отменить "под давлением обстоятельств", сообщил Манский.

"Я лично угрозы не получал. Но вчера меня попросили подойти к представителю чеченской диаспоры, или кто он был, точно не определить. И он очень просил снять картину с показа, объясняя, что чеченец не может быть геем, и на этом основании эта картина в принципе оскорбляет весь чеченский народ. Но мы сказали, что это сделать невозможно и мы это делать не будем. И уже ночью мне поступила информация, что одномоментно одной карточкой были выкуплены все билеты на два сеанса этого фильма", - рассказал Манский в эфире "Эха Москвы".

5 апреля лидер SERB Гоша Тарасевич выложил видео, в котором предупреждает власти Чечни "о готовящейся провокации в отношении чеченского народа" на "Артдокфесте".

Срыв фестиваля в Петербурге

"Артдокфест" организует Автономная некоммерческая организация (АНО) по проведению конкурсов неигрового кино и телевидения "Премия Лавр", которую основал режиссер-документалист Виталий Манский.

Фестиваль проходит ежегодно, и должен был состояться еще в декабре прошлого года, но из-за пандемии коронавируса основную программу перенесли на апрель 2021 года.

Согласно приказу министра культуры Ольги Любимовой, "Артдокфест" должен был открыться одновременно в Москве и Петербурге.

3 апреля открытие фестиваля в Москве прошло спокойно, но в Петербурге оно оказалось сорвано, так как власти опечатали залы в киноцентре "Дома кино", где должны были пройти первые показы.

Примерно через 15 минут после открытия там появились полиция и сотрудники Роспотребнадзора, рассказала Би-би-си представитель петербургского фестиваля Ольга Комок.

"Мы вышли в холл, там стоят восемь полицейских и три женщины в форме Роспотребнадзора. Они сказали, что по заявлению некоего Тимура Булатова, которое нам не показали. [Якобы] мы, "Артдокфест", пропагандируем ЛГБТ-ценности среди несовершеннолетних и нарушаем антиковидные требования", - рассказала она.

Тимур Булатов (Исаев) - ультраконсервативный активист из Петербурга, известный преследованиями представителей ЛГБТ и жалобами на них по закону о так называемой "гей-пропаганде".