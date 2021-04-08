Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Он возглавлял регион 16 лет

час назад

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку и объявил о планах баллотироваться в Госдуму. Он возглавлял регион с 2005 года - дольше, чем кто-либо из действующих губернаторов. Это вторая отставка губернатора-долгожителя на этой неделе.

"Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", - заявил он в эфире канала "Россия 24".

"Пришло время и для молодых команд, для молодых управленцев, и я искренне верю, что новая команда сохранит все наши лучшие наработки, принесет лучшее для того, чтобы повысить качество и уровень жизни ульяновцев", - сказал Морозов.

Он добавил, что именно этим обусловлено его желание избраться в Госдуму, и выразил уверенность, что жители области его поддержат.

Полномочия Морозова на посту главы Ульяновской области истекают в 2021 году. Как сообщил Интерфаксу член Центризбиркома Евгений Шевченко, плановые выборы губернатора региона пройдут планово в единый день голосования 19 сентября.

Морозов продолжит работать на посту губернатора до указа президента о его отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Это вторая губернаторская отставка на этой неделе. Накануне должность оставил глава Тувы Шолбан Кара-оол, который возглавлял республику 14 лет.

Чем известен Морозов

Сергею Морозову 61 год. Он возглавляет регион с 2005 года. После того как губернатор Белгородской области Евгений Савченко (возглавлял регион с 1993 по 2020 год) покинул свой пост, Морозов стал старейшим губернатором по времени пребывания на посту главы региона.

Губернатор Морозов известен оригинальными жестами. Во время его пребывания в должности губернатора в Ульяновске и области появились памятник букве "ё", "философский диван Обломова", памятник рублю.

В 2005 году Морозов учредил 12 сентября областной праздник "День семейного общения". В этот день работодателям рекомендовано пораньше отпускать домой сотрудников, чтобы они посвятили время общению с семьей.

В народе этот праздник получил прозвище "День зачатия", так как зачатые в этот день дети имеют шанс родиться в День России - 12 июня. Это связано с другой акцией губернатора Морозова - "Роди патриота в День России".