Во Франции обнаружена "древнейшая карта мира"
В архивах музея в Бретани найдена каменная плита, которую ученые считают "самой древней картой мира", находящейся на территории Европы.
Обнаруженную в 1900 году гравированную плиту из Сен-Белека департамента Финистер на северо-западе Франции "открыли заново" в архивах музея.
Теперь археологи считают, что плита из Бретани - это самая старая карта в Европе, к тому же объемная.
Люди Бронзового века закопали плиту, чей возраст более 4 тыс. лет, почти сразу после изготовления, поэтому она избежала выветривания.
Благодаря современному 3D-сканированию ее удалось изучить досконально.
Теперь на камне обнаружились ограды, курганы и дороги. Кроме того, на нем повторяются круглые и квадратные мотивы. Как утверждают археологи, плита отображает территорию площадью 30×21 км.
Доисторический камень обнаружили в составе кургана 1900-1640 гг. до н.э., однако сама плита с картой может быть на несколько столетий старше захоронения.
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