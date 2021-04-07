Во Франции обнаружена "древнейшая карта мира"

50 минут назад

Автор фото, DENIS GLIKSMAN Подпись к фото, На камне изображены ограды и дороги, считают ученые

В архивах музея в Бретани найдена каменная плита, которую ученые считают "самой древней картой мира", находящейся на территории Европы.

Обнаруженную в 1900 году гравированную плиту из Сен-Белека департамента Финистер на северо-западе Франции "открыли заново" в архивах музея.

Теперь археологи считают, что плита из Бретани - это самая старая карта в Европе, к тому же объемная.

Люди Бронзового века закопали плиту, чей возраст более 4 тыс. лет, почти сразу после изготовления, поэтому она избежала выветривания.

Благодаря современному 3D-сканированию ее удалось изучить досконально.

Теперь на камне обнаружились ограды, курганы и дороги. Кроме того, на нем повторяются круглые и квадратные мотивы. Как утверждают археологи, плита отображает территорию площадью 30×21 км.