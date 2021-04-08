Дайджест: как относиться с новостям о проверке этичности испытаний "Спутника" в ЕС?

40 минут назад

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Проверка этичности испытаний "Спутника"

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на следующей неделе начнет расследование того, были ли исследования российской вакцины Sputnik V проведены с соблюдением этических норм. Об сообщила в среду Financial Times со ссылкой на свои источники (пейволл).

Несколько экспертов в разговоре с Би-би-си назвали это обычной практикой.

"Комитет EMA начал проверку Sputnik V, разработанной Российским национальным центром эпидемиологии и микробиологии. Будет проведен обзор клинической практики — это нормальная процедура, которой придерживается EMA при оценке [препарата]. Текущая проверка основывается на результатах клинических исследований, проведенных на совершеннолетних, а также на доклинических исследованиях", — сказала Би-би-си профессор Сонали Кочхар. Эксперт не участвует в проверке, но знакома с процессом одобрения вакцин в ЕС.

"В вопросе клинических испытаний лекарственных средств в целом — в том числе и при разработке вакцин — все исследования должны соответствовать основным этическим руководящим принципам, отраженным в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации и нескольких других соответствующих документах", — пояснила Би-би-си Лепола Пиркко, которая несколько лет возглавляла рабочую группу по этике Европейской сети педиатрических исследований ЕМА.

В твиттер-аккаунте Sputnik V публикацию FT назвали "фейком, основанным на анонимных источниках" и привели запись выступления исполнительного директора EMA Эмер Кук, из которого следует, что оценка этических стандартов испытания вакцины - это нормальная часть процесса ее сертификации в ЕС, который сейчас проходит и российский препарат.

Тем временем агентство Рейтер сообщило со ссылкой на один неназванный источник, что Германия в ближайшее время начнет двусторонние переговоры с Россией о закупке "Спутника", оговариваясь, впрочем, что любое соглашение будет зависеть от предоставление всех данных разработчика европейскому регулятору. Твиттер-аккаунт Sputnik V с одобрением цитирует это сообщение, и анонимность источника в данном случае его не смущает.

Тромбы и AstraZeneca

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Тем временем в среду ЕМА констатировало, что применение вакцины AstraZeneca может приводить к образованию тромбов и распорядилось указать это в числе возможных побочных эффектов. В Великобритании в тот же день Регуляторное агентство по лекарствам и продуктам для здравоохранения также признало возможную связь между этими двумя явлениями и рекомендовало по возможности прививать лиц моложе 30 лет другими вакцинами.

Оба регулятора подчеркнули, что опасность тромбоза очень мала и выгоды от вакцинации превосходят риск. Рекомендация, касающаяся молодых людей, обусловлена тем, что для них риск тяжелого течения Covid-19 значительно ниже.

Проблемы у "Артдокфеста" не кончаются

Фестиваль документального кино "Артдокфест", вынужденный отменить большинство киносеансов в выходные в Санкт-Петербурге, продолжает испытывать проблемы и в Москве. В среду были отменены показы фильмов "Граница" о чеченско-ингушском конфликте и "Тихий голос" о гее из Чечни (после анонса этого сеанса организаторы начали получать угрозы).

Также 7 апреля полиция явилась на показ фильма "Дорога домой" о человеке, уехавшем из Крыма после аннексии полуострова Россией. Полиция так отреагировала на заявление движения SERB, которое возмутило слово "аннексированный" в анонсе фильма, пишет "Медуза".

Также на "Артдокфест" ополчился известный своей гомофобией депутат Госдумы Виталий Милонов. На своей странице во "Вконтакте" он потребовал привлечь и авторов "Тихого голоса", и "инициаторов показа" к "суровой ответственности за разжигание ненависти и фашизм". В его депутатском запросе, адресованном директору ФСБ, фильм называется экстремистским, он обвиняет в экстремизме и организаторов фестиваля.

Zoom пока не прекращает сотрудничество с российским государством

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Вечером во вторник появились сообщения о том, что компания Zoom Video Communications прекратила продавать премиальный доступ к своему сервису видеоконференций российским государственным организациям. Многие российские комментаторы связывали этот шаг с попыткой компании обезопасить себя от возможных американских санкций. В течение всего дня в среду российские официальные лица заявляли, что они не пользуются Zoom, а некоторые члены Совета Федерации успели пригрозить блокировкой сервиса в России.

К вечеру, однако, американская штаб-квартира компании заявила, что все клиенты, включая государственные организации в России, смогут приобрести платный доступ напрямую на ее сайте. Представитель Zoom отметил, что в компании действительно пересматривают свой подход к российскому рынку.

Среди госорганизаций в России наиболее заметными клиентами Zoom являются вузы.

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг планирует посетить Донбасс на фоне роста напряженности вдоль линии соприкосновения с силами непризнанных "республик" и все новых свидетельств наращивания российских войск вблизи украинской границы. Источник в Офисе президента довольно расплывчато сообщил, что Зеленский побывает в зоне операций украинских Объединенных сил.

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Анастасия Васильева и ее "Альянс врачей" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) в последние месяцы стали заметными союзниками Алексея Навального. Во вторник Васильева требовала впустить ее в колонию, где содержится оппозиционер, в качестве его лечащего врача. Между тем, еще несколько лет назад Васильева мало интересовалась политикой, а в той мере, в какой интересовалась, поддерживала курс Владимира Путина.

Автор фото, National Archives of Slovenia Подпись к фото, Франц Йозеф Хубер шесть лет возглавлял гестапо в Вене. За это время его люди пытали и допросили более 50 тыс. человек, большинство из них - евреи и оппоненты нацистского режима.

В годы Второй мировой войны Франц-Йозеф Хубер руководил гестапо в Вене и имел прямое отношение к депортациям тысяч людей в лагеря смерти. Но потом он сдался союзникам, которые нашли его помощь весьма ценной для создания агентуры за "железным занавесом". С 1955 года он работал в западногерманской разведке БНД, и лишь в 1964 году там решили, что его присутствие бросает тень на организацию. Но уволить его не решились, а отправили в трехлетний оплачиваемый отпуск, после которого он благополучно вышел на пенсию. Об этом рассказывается в фильме немецкой общественной телекомпании ARD.

Международная команда физиков утверждает, что в рамках эксперимента Muon g-2 ("Мюон джи минус два"), проводившегося в лаборатории городка Батавия рядом с Чикаго, они, возможно, обнаружили новую, пятую силу природы. Если это не статистическая погрешность, то поведение мюонов в ходе эксперимента может объясняться только этой ранее не описанной силой.

"Проект": Кадыров и его жены

Издание "Проект", ранее нашедшее, как оно утверждало, внебрачную дочь Владимира Путина, опубликовало расследование, в котором оно обнаружило у Рамзана Кадырова еще двух жен - брак с ними, разумеется, не зарегистрирован, но источники в республике называют этих женщин его женами, а также об их статусе свидетельствует, как пишет "Проект", роскошная недвижимость, которой они владеют и пользуются. Глава Чечни не раз публично высказывался о многоженстве с одобрением, при условии, что муж в способен обеспечить всех жен в равной степени.

А у официальной супруги Кадырова Медни, как утверждает "Проект", имеются документы на другое имя - Медни Мусаева (это не ее девичья фамилия). Под этим именем она владеет несколькими объектами недвижимости, иногда совместно с другими членами семьи Кадырова, а также, возможно, может обходить иностранные санкции, распространяющиеся на нее как на родственницу главы Чечни.

"Медуза": ОНК из Митина

В разговорах с "Медузой" друзья и соратники Волкова в ОНК противопоставляют себя "медийным правозащитникам" и уверяют, что их деятельность "не всегда заметна" просто потому, что они избегают публичных заявлений (якобы по просьбе арестантов) и не акцентируют внимание на "известных и политических заключенных".

Французский парламент в четверг обсудит законопроект, который легализует эвтаназию. Дискуссия, скорее всего, продлится не один день: противники легализации написали к нему три тысячи поправок.

Если законопроект будет принят, Франция станет пятой страной Европейского союза, декриминализующей помощь в добровольном уходе из жизни по причине болезни после Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Испании.

Авторы законопроекта считают, что легализация эвтаназии прекратит "национальное лицемерие", потому что сейчас, по их словам, смертельно больные французы просто уезжают в Бельгию или Швейцарию, чтобы там добровольно закончить свою жизнь, а врачи Франции тайно совершают от двух до четырех актов эвтаназии каждый год.

Чешский город Терезин известен как место концентрационного лагеря и еврейского гетто в годы Второй мировой войны. 150 тысяч человек были там заключенными, 35 тысяч - погибли.

Сейчас не хватает средств, чтобы поддерживать сохранившиеся с тех времен бараки и другие исторические здания. Многие из них рушатся на глазах.

Это рождает опасения о том, что прошлое может быть забыто.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Терезин: как бывшее гетто превращается в руины