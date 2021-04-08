Россия осталась без посла в США? Что это означает? Отвечают эксперты

Кирилл Белянинов, Анастасия Голубева, Владимир Дергачев

Би-би-си

20 минут назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/Getty Images

С 21 марта посол России в США Анатолий Антонов находится в Москве. После того как президент Джо Байден ответил положительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей, российский посол был вызван в Москву "для консультаций". 7 апреля в российском МИДе заявили, что возвращение Антонова - это не "вопрос ближайших дней".

За несколько дней до заявления МИДа, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что российский посол вернется в США, когда американская сторона "сделает хоть что-то в направлении нормализации отношений".

Антонов отсутствует в Вашингтоне уже третью неделю. Значит ли это, что у России сейчас фактически нет посла в США? Что означает эта ситуация? Русская служба Би-би-си попросила экспертов по российско-американским отношениям разобраться.

Если Антонов вернется не скоро, значит ли это, что у России в США сейчас нет посла? Что означает эта ситуация?

Стивен Пайфер, бывший посол США на Украине, экс-директор по России и Восточной Европе в Совете национальной безопасности США, ныне профессор Стэнфордского университета и старший эксперт Брукингского института:

Отсутствие посла не означает, что у России нет дипломатического представительства в Вашингтоне. Когда любой посол временно покидает страну своего пребывания (для консультацией в своей столице, по личным причинам или после окончания срока службы), посольство возглавляет советник-посланник, обычно являющийся вторым по старшинству лицом в дипмиссии. В США эту роль исполняет заместитель главы миссии.

Обычная практика в США заключается в том, что когда посол уезжает, посольство направляет в министерство иностранных дел страны пребывания дипломатическую ноту, сообщая, кто возглавит посольство в это время. Еще одна нота направляется, когда посол приезжает обратно.

Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ:

У России есть посол, но он сейчас находится в Москве на консультациях. То есть Россия не идет на официальное понижение уровня дипотношений с США, но показывает, что в свете обострения российско-американских отношений после хамского заявления Байдена сохранять business as usual невозможно. Россия не удовлетворена тем, как США отреагировали на эту ситуацию: отсутствие каких-либо извинений, попыток дезавуировать это заявление. С американской стороны мы видим продолжение business as usual, а Россия дает понять, что это ее не устраивает, и сохраняет символ своей неудовлетворенности. Посол Антонов продолжает быть действующим послом, формально он не отозван, но он находится в Москве в знак демонстрации того, что Россия не удовлетворена нынешним состоянием отношений, и в частности реакции США на хамское заявление Байдена.

Джон Хербст, бывший посол США в Узбекистане и Украине, ныне глава центра исследований России и Восточной Европы в Атлантическом совете (в России признан нежелательной организацией):

Это был удобный ход для Путина. В Москве понимали, что должны дать ответ на замечание Байдена. Президент США по сути был прав, когда утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Но в Москве на это многие обиделись, а в самих США подобное замечание посчитали "не президентским".

Так что в Москве просто решили намеренно раздуть этот скандал, сделать его инструментом внутренней политики, в очередной раз заявив о попытках США оказывать давление на Россию. Поэтому из простой поездки посла в свою собственную столицу для консультаций решили сделать политический демарш.

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru:

Это понижение уровня отношений. Когда страна представлена не послом, а временным поверенным - это символическое понижение уровня отношений. У этого есть старая дипломатическая трактовка: можно вообще закрыть посольство, можно снизить число дипломатов, есть много способов показать, что наши с вами отношения сворачиваются. Вот один из сильных ходов - это отозвать посла для консультаций. Этот ход был сделан. А второй ход - не вернуть посла в столицу: чем дольше нет посла, тем более выразительно ваше недовольство. Отозвать на три дня - это одно, а на месяц - другое.

Это показывает, что Москва недовольна и не видит, как строить отношения со стороной, которая позволяет себе такие недипломатичные высказывания.

Может ли работать дипмиссия без посла?

Суслов: На сегодняшний день российско-американские отношения не нормальные. Они не только конфронтационные, но и нездоровые. Эта нездоровость выражается в отсутствии регулярных контактов, и за любыми представителями России в США идет шлейф токсичности. На протяжение нескольких лет в Вашингтоне посол Антонов сталкивался с трудностями в общении с властями США. Я так понимаю, что с приходом Байдена ситуация не изменилась и активных двусторонних контактов нет.

Россия не торопится возвращать посла из-за того, что объективной потребности в его нахождении в Вашингтоне 24/7 на самом деле нет. Повестка дня российско-американских отношений крайне скудна: Россия и США еще не начали переговоры по стратегической стабильности после продления договора о СНВ-3, не начали переговоров по кибербезопасности, по ракетам средней и меньшей дальности. То есть пока именно двусторонняя повестка отсутствует в принципе. В силу отсутствия этой повестки необходимости постоянного присутствия посла просто нет. Американский посол находится в России только потому, что США делают вид, что ничего не изменилось и администрация Байдена вполне может и дальше совмещать дипломатическое хамство, конфронтационную риторику с избирательными взаимодействием, когда ей это необходимо. Для этого Салливан [американский посол в России Джон Салливан - ред.] находится в Москве. Россия показывает, что это недопустимо. Тяжело идти и жевать жвачку, называть Путина убийцей и приглашать его на саммит по климату.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Российские дипломаты в Вашингтоне живут фактически в изоляции, считает Александр Баунов

Баунов: Где-то с 2016 года российский дипкорпус живет в США практически в изоляции. Дипломаты ни с кем не встречаются, их не принимают в Госдепе, в администрации, российский посол является токсичной фигурой. Объективная сторона - его не зовут и не принимают, показывая, что он таким образом представляет интересы недружественной державы. А субъективно он токсичен потому, что американцы боятся общаться с любыми русскими. Брать визитку, здороваться за руку, звать в гости, в ресторан из-за темы с вмешательством в американские выборы. Мы помним, что еще при Кисляке часть трампистов была обвинена в контактах с российским послом, в том, что посол их вербовал и передавал информацию из Кремля.

Дипломаты живут в изоляции и нет практического смысла в пребывании там не то что посла, а значительной части дипломатов. Конечно, на работе посольства это отразится. Любой другой дипломат, даже в статусе временного поверенного, с гораздо более меньшей вероятностью будет принят и выслушан федеральными чиновниками, его не воспринимают как человека, который говорит от имени государства. Поэтому Россия в Америке сейчас лишена человека, который может официально говорить от лица государства.

Пайфер: Да, посольство продолжает работать, как обычно.

Хербст: Короткий ответ - "да". Если вы посмотрите, что делал Антонов в Вашингтоне в последние годы, то заметите, что он в основном жаловался на отсутствие каких-либо контактов и на то, что с ним отказываются встречаться на самых разных уровнях.

Что означает такое длительное отсутствие посла? Как может наладиться ситуация?

Суслов: Антонов вернется в Вашингтон при двух обстоятельствах. Либо США как-то открыто извинятся за хамство Байдена и дадут понять, что это была ошибка. Но это крайне маловероятно. Либо когда появится реальная повестка дня, а это будет не раньше, чем администрация Байдена определиться со своей политикой в отношении России по вопросам стратегической стабильности, контроля над вооружениямит и других. Для чего собственно и потребуется оперативное взаимодействие Антонова в США. Пока этой потребности нет.

Баунов: Это не знак протеста из-за конкретной фразы Байдена. Эта фраза имела значение, но вся ситуация последних четырех лет сложилась так, что российские дипломаты занимаются не тем, чем обычно они занимаются в нормальных условиях. Это и американских дипломатов в Москве касается. Когда пришла администрация Байдена, было сделано несколько реверансов, мол, давайте что-то наладим. Но контекст совершенно этому не способствовал - прежде всего из-за ситуации с Навальным. Поэтому и произошла эта демонстрация: мы осознаем, что уровень наших отношений не такой, каким должен быть, поэтому мы больше не будем делать вид, что все в порядке.

Это не протест против какого-то конкретного действия, это констатация того, что отношения между странами заморожены и нет необходимости держать посла.

Пайфер: Как заявила российская сторона, Антонов был вызван для консультаций в рамках пересмотра отношений США и России. Они сделали это подчеркнуто громко для того, чтобы продемонстрировать свое недовольство.

Хербст: Отсутствие посла Антонова в Вашингтоне никак не отразится на двусторонних отношениях. Эти отношения очень давно испорчены, в том числе из-за агрессии Москвы на востоке Украины, из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года и других демонстративных и недружественных действий Кремля.

Длительное отсутствие посла на месте - это обычная практика? Такое уже случалось?

Суслов: В истории российско-американских отношений такого не было. На сегодняшний день ситуация уникальная: она не только конфронтационная, но и нездоровая. В период холодной войны российско-американские отношения были конфронтационные, но диалог с СССР не рассматривался в США как какое-то предательство американских ценностей или демонстрация сговора с коммунистическим режимом. Диалог рассматривался как важнейший инструмент обеспечения нацбезопасности. Сегодня диалог с Россией не рассматривается в качестве такового. Россия остается инструментом американской внутриполитической игры.

Баунов: Когда Франко казнил левых боевиков в 1945 году, несмотря на призывы мирового сообщества, 14 послов были отозваны для консультаций и вернулись уже после его смерти. Это старая мера, которая применялась разными сторонами в разное время.

Пайфер: По моему опыту, подобный демонстративный отзыв российского посла является необычным. Тем не менее, я ожидаю, что уже в скором времени Антонов вернется.

Хербст: Это необычная ситуация, конечно. Но в Вашингтоне уже сформировался консенсус по отношению к Москве. Да, можно говорить о том, что вмешательство Кремля в выборы 2020 года было менее масштабным, чем в 2016, что российское руководство пытается вести себя менее вызывающе, но это мало что изменит.