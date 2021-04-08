В России сидят долго и дешево. Совет Европы отчитался о тюремной статистике

Анна Пушкарская

Би-би-си

19 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Комитет Совета Европы по уголовным делам опубликовал отчет с анализом ежегодной статистики исполнения наказаний в 47 странах Совета Европы по данным на начало 2020 года. В России не только больше всего сидельцев по сравнению с показателями других стран Совета Европы, но также самая высокая нагрузка на одного охранника и самые низкие расходы на одного заключенного.

По данным ФСИН, на фоне уменьшения в России числа заключенных в колониях общего режима и колониях-поселениях, количество осужденных на зонах с наиболее строгим режимом растет. За первые два месяца 2021 года в колониях для пожизненно осужденных стало больше на 4 человека, а в тюрьмах, которые предназначены для тех, кто совершил особо тяжкие преступления, в том числе связанные с терроризмом, число заключенных увеличилось на 33.

При этом тюрем в России построено много - их заполняемость в среднем ниже, чем в Европе.

Кто и что считал для Совета Европы

Отчеты о ежегодной статистике уголовных наказаний в 47 странах Совета Европы составляет Лозаннский университет. Объектами его исследований являются учреждения 52 тюремных администраций (аналогов российской ФСИН). В некоторых государствах с высоким уровнем автономии ряда территорий - например, в Великобритании и Испании - таких администраций несколько.

Исследователи проанализировали данные, которые к началу 2020 года представили 48 из 52 тюремных администраций. Не ответили на вопросы для отчета Украина и три администрации Боснии и Герцеговины. Однако ключевые показатели - общее количество заключенных в этих странах и данные о наполняемости тюрем - были получены из других источников и фигурируют в статистике.

В отчете не собирались данные по территориям с проблемным статусом или ограниченным суверенитетом - Крыму, Приднестровью, Абхазии, Южной Осетии, Нагорному Карабаху, северной части Кипра, а также Дании (Фарерским островам) и "коронным землям" (зависимым заморским территориям) Соединенного Королевства (Гибралтар, Гернси, остров Мэн и Джерси).

Сколько заключенных сидели в России и других странах

В России по данным на 1 января 2020 года за решеткой содержались около 520 тысяч человек - не только в тюрьмах и колониях, но также в СИЗО, изоляторах временного содержания, медицинских и других учреждениях.

Это примерно треть от 1,5 млн заключенных, контролируемых полусотней тюремных администраций, и вдвое больше, чем в следующей за Россией Турции (297 тысяч). Далее следуют Великобритания (92 тысячи), Польша и Франция - там более 70 тысяч заключенных. В тюрьмах Украины сидели около 53 тысяч человек.

Абсолютное число лишенных свободы могло объясняться масштабами страны. Однако при пересчете на душу населения такое объяснение уже не работает.

В России этот показатель за 2019 год снизился на 7,8%, но все равно оставался почти в 3,5 раза выше среднеевропейского. В странах Совета Европы на 100 тысяч жителей приходилось 103,2 заключенных, а в России (356) - почти столько же, сколько в занимавшей первое место по этому показателю Турции (357). За ними следовали Грузия, Литва и Азербайджан.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Обед в Бутырской тюрьме

Меньше всего людей среди стран с населением более 300 тысяч жителей сидели в Исландии (45 заключенных на 100 тысяч человек), Финляндии (50), Нидерландах (59) и Норвегии (59).

В среднем по Европе в тюрьмы за 2019 год поступили 150 и освободились 120 человек на каждые 100 тысяч жителей. В России их было соответственно 218 и 182.

Всего из российских тюрем за год выпустили около 259 тысяч заключенных.

Смертность в тюрьмах

Средний уровень смертности в тюрьмах стран Совета Европы составил на 10 тысяч заключенных 27 смертей, в России этот показатель намного больше - около 47 смертей.

Автор фото, Petr Kovalyev/TASS Подпись к фото, Заключенные в очереди на вакцинацию от Covid-19 в СИЗО №5, Санкт-Петербург

Примерно пять человек из 10 тысяч заключенных в странах Совета Европы, в том числе в России, совершили самоубийства - в российских тюрьмах за год было 274 таких случая. Самый высокий уровень самоубийств - на Мальте, в Армении и в Дании.

Сколько людей охраняли заключенных

В странах Совета Европы в начале 2020 года в среднем приходилось 1,6 заключенных на одного члена тюремного персонала.

Россия данные об общей численности сотрудников пенитенциарных учреждений не предоставила. Однако по другим источникам этот показатель был выше, чем у всех остальных стран - 9,1 заключенных на одного тюремщика.

В Турции и Грузии нагрузка на охранников была почти вдвое меньше (4,8 и 4,1 соответственно). В Греции, Сербии, Молдове и Польше на единицу тюремного персонала приходилось 2,6 заключенных.

Как заполнялись тюрьмы

Россия лидирует в Европе по количеству тюремных "посадочных мест" - в 2020 году их насчитывалось более 755 тысяч. Так что средняя плотность пенитенциарных учреждений оказалась ниже европейской - около 69 человек на 100 мест.

В тюрьмах Европы на каждые сто мест в среднем приходилось около 90 человек. Но в четырнадцати администрациях тюрьмы были переполнены: больше всего в Турции (127 заключенных на 100 мест), Италии (120) и Бельгии (117).

Впрочем, усредненные показатели не отражали ситуацию в переполненных изоляторах Москвы и других мегаполисов, о чем ежегодно напоминали правозащитники. УФСИН столицы только в мае 2020 года впервые добился сокращения числа заключенных в СИЗО до 9029 - ниже предела наполняемости в 9214 человек.

Автор фото, Musa Salgereyev/TASS

Еще в начале пандемии в марте 2020 года в московских СИЗО сидели 9570 арестованных, а 2017 году изоляторы были переполнены по официальным данным на 23%, а по данным правозащитников - на треть.

Правозащитники отмечали, что власти при расчете среднего показателя учитывают как заполненные места в пустующих (например, из-за ремонта) изоляторах и менее заполненных, чем камеры, тюремных больницах.

В феврале 2021 года после акций протеста в поддержку Алексея Навального переполненными оказались спецприемники, куда свозили арестованных. В восьмиместной камере изолятора в Сахарове, где сидел главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, вместе с ним находились 27 человек.

Сколько женщин и детей сидели в тюрьмах

Россия входит в пятерку стран с наибольшей долей женщин-заключенных - их в 2020 году было более 42 тысяч. Это почти половина от более 87 тысяч всех сидевших в странах Совета Европы женщин.

Автор фото, Yevgeny Epachintsev/TASS Подпись к фото, Осужденные в жилой комнате в женской исправительной колонии №11, Забайкальский край

В процентном отношении женщины стабильно составляют 8,1% от общего числа сидельцев в России. Такой же показатель был зафиксирован и в отчете 2017 года. В странах Совета Европы он с тех пор снизился с 5,2 до 4,9%.

Резко сократилось в российских тюрьмах число несовершеннолетних. Сидели за решеткой только подростки мужского пола, их было 1,06 тысячи, в то время как еще год назад - 2,3 тысячи.

У более 2 миллионов детей в Европе один из родителей находится в тюрьме.

В 37 тюремных администрациях стран Совета Европы (которые предоставили такие данные) было 1608 детей, чей родитель отбывает наказание. В России за решеткой жили 423 российских ребенка. Как и еще в двадцати администрациях, детям в российских тюрьмах разрешено находиться с матерью до трехлетнего возраста.

Почти вдвое больше детей (803) в местах лишения свободы жили в Турции, там они могут оставаться с матерями до шестилетнего возраста.

В семи странах такая практика предусмотрена только в отношении младенцев в возрасте до года.

В каком возрасте сидели

Российские власти насчитали у себя около 52 тысяч заключенных в возрасте до 25 лет и более 334 тысяч в возрасте от 25 до 55 лет. Около 29 тысяч сидели в возрасте от 56 до 60 лет, 9 тысяч российских заключенных были еще старше.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Забег, организованный для заключенных в тюрьме в Росдорфе (Германия)

Средний возраст всех заключенных по странам Совета Европы составлял в начале 2020 года 36 лет, 15% сидели в возрасте старше 50 лет, а 2,5% - 65 лет и старше.

Преступников старшего возраста больше всего в тюрьмах Италии - там 26% заключенных было за 50, почти 9% - старше 65 лет. Более 20% сидельцев старше 50 лет - среди обитателей тюрем Португалии, Северной Македонии, Бельгии и Испании. По числу заключенных старше 65 лет за Италией следовали Албания, Англия и Уэльс, Литва, Норвегия и Португалия.

Много ли сидело иностранцев?

Число иностранцев в европейских тюрьмах растет - в 40 странах их более 15%.

В пяти странах иностранцы составляли в местах лишения свободы большинство - здесь лидировали Люксембург (73,9%), Швейцария (69,6%) и Греция (57,8%), за ними шли Австрия (53,1%) и Мальта (51,5%).

Еще в шести администрациях - испанской Каталонии, Бельгии, Эстонии, Италии, Дании и Норвегии доля иностранцев составляла от 46% до 29% соответственно.

Меньше всего иностранцев (1-2%) сидело в Румынии, Молдове и Польше.

Россия не предоставила Совету Европы данных о том, сколько иностранцев сидело к началу 2020 года в ее тюрьмах.

Сколько сидело до и после приговоров?

Россия занимала второе место по наименьшей доле заключенных, находившихся под стражей до приговора суда - их всего около 10%, меньше только в Чехии (8,5%).

В Европе средняя доля содержащихся под стражей до суда в начале 2020 года составляла 22% от общего числа заключенных.

Вдвое выше cреднего этот показатель был у Армении, Албании и Люксембурга (около 45%), более 40% составляли такие лица в Нидерландах и Швейцарии.

Средний тюремный срок сидевших в Европе - около 8 месяцев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тюрьма во французском Вилльфранш-сюр-Сон

В России он в четыре раза выше, она занимала третье место по длительности сроков лишения свободы - в среднем 29 месяцев (почти 2,5 года).

Опережали Россию Азербайджан (33 месяца) и Португалия (30 месяцев). Чуть меньше, чем в России, сидели в Молдове (26), Чехии (23), Румынии (22).

29 209 человек в странах Совета Европы сидели по приговорам к пожизненному заключению. В процентном отношении их было больше всего в Северной Ирландии (около 16%), Греции (12%), Ирландии (11%).

В России на начало 2020 года пожизненно сидели 5 571 человек, какую долю от общего числа заключенных они составляли, российские власти не указали.

Более 148 тысяч российских заключенных отбывали наказания по приговорам к сроку от 5 до 10 лет, 88 тысяч - от 3 до 5 лет, 80 тысяч - от 1 до 3 лет, 60 тысяч заключенных - от 10 до 20 лет.

Один и тот же показатель - примерно по 20 тысяч заключенных - зафиксирован при подсчете приговоренных как к сроку от 20 лет и больше, так и к сроку менее 1 года.

Таким образом, более 80% осужденных в России были приговорены к реальному сроку лишения свободы более, чем на 5 лет.

За что сидели

Количество заключенных по обвинительным приговорам в странах Совета Европы с 2013 года снизилось перед пандемией на 20%. По словам профессора Марсело Эби, руководителя исследовательской группы SPACE из Университета Лозанны, частично это произошло за счет сокращения количества краж и грабежей.

Одновременно выросло количество случаев кибермошенничества, но такие преступления реже приводят к обвинительным приговорам, поскольку преступники часто находятся за пределами государства, где они действовали, и их сложнее привлечь к ответственности.

Автор фото, Getty Images

В России 120 тысяч заключенных были осуждены за преступления, связанные с наркотиками; почти 85 тысяч за убийство; около 65 тысяч за кражу; 25 тысяч за нападения и побои; 21 тысяча - за изнасилование; 20 тысяч за грабеж, 815 человек за экономические и финансовые преступления. 87 тысяч сидели за другие преступления.

Самые распространенные преступления, за которые сидели в Европе, также связаны с наркотиками (17,7% от общего числа заключенных). Больше всего их было в Латвии (44,2%), Исландии (34,6%) и Италии (31,5%).

Далее следовали кражи (13%) - здесь лидировали Латвия (44%), Словения (29,2%) и Турция (28,3%). Чуть меньше (12%) сидели за убийства (лидеры - Албания, Литва и Румыния).

Четверо из каждых десяти сокамерников в европейских тюрьмах были осуждены за преступления, связанные с насилием (убийство, нападение и избиение, изнасилование и другие сексуальные преступления, а также грабеж).

Около восьми из каждых 100 заключенных сидели за изнасилование или другие виды сексуальных преступлений - всего за решеткой в странах Совета Европы находилось более 81 тысячи таких заключенных.

Автор фото, Aleksandr Ryumin/TASS Подпись к фото, Голосование по поправкам к Конституции в СИЗО №1 в Рязани

Трое из каждых 100 заключенных отбывали наказание за нарушение правил дорожного движения.

В собранных данных фигурируют 30,5 тысяч осужденных за террористические преступления. Подавляющее большинство из них сидят в Турции (29 827), за ней следуют Франция (292) и Испания (209).

Около четырех из каждых 100 сокамерников в Европе находились в тюрьме за экономические и финансовые преступления, больше всех их было в Словении, Германии и Грузии.

Сколько денег тратили страны на своих заключенных

Стоимость тюремного заключения к началу 2020 года выросла в среднем за год на 5% до 27 млрд евро по данным 42 тюремных администраций, предоставивших эту информацию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Заключенные тюрьмы во французском Вилльфранш-сюр-Сон на лекции. У них есть возможность получать образование

Средняя сумма расходов на одного заключенного в день в 2019 году составила 64,4 евро. Дешевле всех арестанты обходились России - 2,8 евро на заключенного в день, дороже - примерно до 300 евро - Швеции и Норвегии.

В целом Россия потратила на заключенных больше всех - 4,2 млрд евро. За ней следуют Великобритания (4 млрд евро), Германия (3,5 млрд евро), Италия и Франция (2,9 млрд евро).

Тюрьмы и пандемия

По данным еще одного доклада Совета Европы "Тюрьмы и заключенные в Европе во время пандемии: оценка краткосрочного воздействия Covid-19 на тюремное население", уже в марте 2020 года, когда началась пандемия, коронавирус был обнаружен и среди заключенных, и среди персонала в ряде европейских стран, включая Россию.

Почти половина государств Совета Европы к 15 апреля 2020 года освободила часть заключенных в качестве превентивной меры против распространения пандемии.

Турция, которая до того времени была второй по численности заключенных в Европе, пошла еще дальше -хотя и после 15 апреля, но сократила численность заключенных на треть, освободив 102 944 человека.

Всего в 20 государствах-членах Совета Европы были освобождены более 128 тысяч заключенных. Данных о таких мерах в России Совет Европы не получил.

Впрочем, в целом численность заключенных с начала 2020 года к 15 апреля в России сократилась на 1,3%.

Значительно сократили численность сидельцев Нидерланды и Шотландия - на 8,9% и 9,6% соответственно, причем Шотландия прямо отметила, что "быстрое сокращение числа заключенных может быть связано с сокращением числа судебных дел из-за Covid-19".

С другой стороны, в ряде стран численность заключенных даже выросла, в том числе в Швеции, которая не вводила карантин - более чем на 4%, а в Греции - на 3,7%. Шведская тюремная служба выявила 127 подтвержденных случаев Covid-19 среди заключенных, 115 из них полностью выздоровели.