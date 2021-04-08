Критиковавшего хунту посла Мьянмы выгнали из посольства в Лондоне. Он провел ночь на улице

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Теперь уже бывшего посла Мьянмы Чжо Зо Мина новое руководство выставило за дверь и вызвало полицию, чтобы его не пускали обратно

Экс-послу Мьянмы в Великобритании пришлось переночевать в своей машине после того, как его выдворили из здания посольства в Лондоне. Несколько недель назад Чжо Зо Мин призвал военных, совершивших в феврале переворот в Мьянме, освободить арестованную главу страны Аун Сан Су Чжи и остановить насилие против демонстрантов.

Власти Британии признали смену руководства в лондонском посольстве Мьянмы в соответствии с Венской конвенцией, но их позиция по отношению к перевороту в стране и стрельбе по демонстрантам остается резко осуждающей.

Бывший посол Чжо Зо Мин рассказал журналистам, что в среду вечером военный атташе Мьянмы в Лондоне приказал сотрудникам посольства покинуть помещение, а самому Чжо Зо Мину передали, что он больше не посол. Новое руководство посольства вызвало полицию, которая не давала Чжо Зо Мину вернуться в здание.

"Это в своем роде переворот в центре Лондона… Вы видите, что они оккупировали мое здание", - сказал Чжо Зо Мин агентству Рейтер.

Ночью у здания посольства собрались активисты, чтобы выразить несогласие с действиями властей Мьянмы.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назвал действия военных по отношению к послу травлей.

Но позже Форин-офис подтвердил, что власти Мьянмы направили ему уведомление о смене посла. По Венской конвенции, власти Британии в этом случае "вынуждены признать решение, принятое властями Мьянмы", заявили представители британского министерства иностранных дел.

По данным агентства Рейтер, сославшегося на дипломатические источники, временным главой посольства Мьянмы в Лондоне стал Чит Вин, бывший заместитель посла Чжо Зо Мина.

В четверг утром перед зданием посольства выступил представитель Чжо Зо Мина, который прочитал заявление бывшего посла. В нем Чжо Зо Мин призвал британское правительство не признавать нового посла, назначенного хунтой, а вместо этого выслать его из страны.

"В Мьянме в феврале произошел переворот. Теперь та же ситуация в центральном Лондоне, - сказал представитель экс-посла, добавив, что сотрудникам посольства пригрозили "суровым наказанием", если они не подчинятся военному руководству.

За что власти Мьянмы отстранили посла

В марте Чжо Зо Мин выпустил заявление, в котором призвал военное правительство Мьянмы отпустить арестованных политиков: президента Вин Мьина, главу "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов ее партии, пришедших к власти после демократических выборов.

Министр иностранных дел Британии Рааб похвалил посла за смелость и патриотизм.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Бывший посол провел ночь у входа в посольство

Чжо Зо Мин затем рассказал в интервью Бирманской службе Би-би-си, что решил выступить с заявлением из-за возрастающего числа жертв протестов.

"Я не хочу видеть, как умирают граждане Мьянмы. Я призываю всех [демонстрантов и военных] остановиться. Страна уже на грани гражданской войны. Я хочу мира", - сказал Чжо Зо Мин в марте, подчеркнув, что пытается быть посредником между сторонами конфликта. После этого военные власти Мьянмы сообщили о его отстранении.

Более 600 человек, включая десятки детей, были убиты военными на акциях протеста, участники которых призывают освободить арестованное правительство.

Что происходит в Мьянме

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Генералы захватили власть, поместив под арест президента Вин Мьина и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, чья партия "Национальная лига за демократию" с большим перевесом победила на парламентских выборах в ноябре.

С февраля в стране идут продемократические массовые проотесты, которые власти жестко подавляют с помощью оружия. Они также продолжают арестовывать видных фигур и знаменитостей, выступающих в поддержку Аун Сан Су Чжи. Последним из них стал Паинг Такхон - актер и модель, у которого более миллиона подписчиков в "Инстаграме".

Автор фото, Instagram/ @Paing_Takhon Подпись к фото, Паинг Такхон лично участвовал в демонстрациях и выступал в поддержку Аун Сан Су Чжи онлайн

На прошлой неделе Аун Сан Су Чжи предъявили очередное обвинение - в нарушении закона о гостайне, по которому ей может грозить до 14 лет тюрьмы.