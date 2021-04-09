Для защиты жертв домашнего насилия Конституционный суд России постановил изменить статью УК о побоях

59 минут назад

Автор фото, Peter Kovalev\TASS via Getty Images

В пятницу Конституционный суд России признал статью 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию") не соответствующей Конституции страны и постановил ее изменить.

Сейчас нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий для здоровья, наказывается по административной статье 6.1.1, которая предусматривает штраф до 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

За повторное нанесение побоев предусмотрена уже уголовная статья 116.1 ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за то же деяние"). Максимальное наказание по ней - арест на срок до трех месяцев.

При этом тем, кто привлекается за нанесение побоев в третий раз и у кого уже есть судимость по статье 116.1, но к административной статье за нанесение побоев привлекался больше года назад, снова будет грозить только административный арест - до 15 суток.

Конституционный суд постановил, что в нынешнем виде статья 116.1 Уголовного кодекса не обеспечивает защиту жертв насилия от лиц, уже имеющих судимость по этой статье, и ставит осужденных по этой статье "в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию".

Поводом для этого решения стала жалоба жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой, которой неоднократно наносил побои проживающий с ней брат.

"Абсурдность нормы"

В 2018 году брата Саковой привлекли за нанесение побоев к административной ответственности. Потом он снова избил Сакову и ее сына, за что в марте 2019 года его привлекли уже по уголовной статье 116.1.

В октябре 2019 года он снова избил Сакову, но за третье избиение его, как и в первый раз, привлекли по административной статье.

Оренбургский суд посчитал, что так как с момента привлечения к ответственности за побои прошло больше года, уголовное наказание к брату Саковой применить нельзя. При этом суд не стал учитывать, что у него была не погашена судимость на момент нанесения побоев в третий раз.

Автор фото, Sergei Fadeichev\TASS via Getty Images Подпись к фото, Неспособность властей предотвратить случаи домашнего насилия часто становится причиной протестов в России

Сакова пожаловалась в КС на абсурдность этой нормы уголовного законодательства, так как по ней за третий эпизод побоев человек получает меньшее наказание, чем за второй. Интересы Саковой в суде представлял Консорциум женских неправительственных объединений.

Кроме того, в конце марта жалобу Саковой принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечает правозащитная организация "Зона права". В жалобе заявительница указала, что она и ее сын систематически подвергались физическому и психологическому насилию со стороны ее брата, но власти не предприняли мер, чтобы защитить женщину и ребенка от насилия.