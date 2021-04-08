"Он в гробу не один". Вместе с епископом похоронили зародыш его внука

33 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Останки епископа Лундского считаются одним из наиболее хорошо сохранившихся тел XVII века

Мумифицированный зародыш, обнаруженный в гробу шведского епископа XVII века, вероятнее всего был его внуком, считают ученые.

Крошечное тело недоношенного младенца было найдено в 2015 году спрятанным в ногах епископа Лундского Педера Винструпа - влиятельного теолога XVII века.

В 2015 году могилу Винструпа переносили из крипты в одну из башен кафедрального собора Лунда.

Ученые из исторического музея при Университете Лунда воспользовались этой возможностью, чтобы изучить мумифицированные останки, считающиеся одним из наиболее хорошо сохранившихся тел своего времени.

Они поместили гроб в КТ-сканнер и обнаружили, что епископ в нем не один. "С ним там компаньон, маленький ребенок, пяти- или шестинедельный эмбрион, специально кем-то спрятанный внизу гроба. Может, они как-то связаны", - сказал в 2015 году глава музея Пер Карстен.

В апреле группа ученых из Лунда и Стокгольма опубликовала доклад, котором рассказывается, что родство между епископом и эмбрионом удалось установить.

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Взяв ДНК обоих тел, ученые установили совпадение на 25%. Это означает, что между ними родственная связь второй степени: как дядя и племянник, двоюродные братья, братья с одним общим родителем. Но учитывая разницу в возрасте, вероятнее всего, что это дедушка и внук, считают ученые.

Анализ хромосом также показал, что эмбрион был ребенком сына эпископа. У тел не совпадали митохондриальные ДНК, которые передаются от матери. Зато совпадала Y-хромосома, которая передается от отца.