"Людей напоим". Украина обещает поставить воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

33 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Проблемы с поставками пресной воды начались в Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014 году, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал.

Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в таком случае Украина могла бы организовать гуманитарные конвои, которые бы обеспечили население полуострова питьевой водой.

"Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ (контрольные пункты въезда и выезда на административной границе между Херсонской областью Украины и Крыма - Ред.) - Каланчак, Ченгар, Чаплинка есть, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест - под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", - заявил он.

Вода для Крыма

Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. На тот момент около 85% пресной воды поставлялось в Крым по Северо-Крымскому каналу. Весной того же года Украина, не признавшая аннексию, установила в начале этого канала на территории Херсонской области заградительную дамбу, прекратив таким образом подачу воды на полуостров.

С тех пор Крым испытывает серьезные проблемы с пресной водой. В России рассматривали несколько способов наладить водоснабжение на полуостров, однако ни один из них в итоге пока не был реализован.

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов в сентябре прошлого года заявлял, что "против организаторов водной блокады Крыма" в России должны быть возбуждены уголовные дела. "А там и до международного трибунала дело дойдет", - добавлял тогда он.

"Позиция Украины очень четкая и понятная. После деоккупации Крыма - будет поставка воды [на полуостров - Ред.] как на территорию своей страны", - повторил Алексей Резников в разговоре с Би-би-си официальную позицию Киева по поводу восстановления водоснабжения на полуостров.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума, легитимность которого Украина и большинство стран-членов ООН не признают. Конфликт вокруг полуострова стал одной из причин введения против России санкций со стороны стран Запада.

Вода в обмен на уступки?

В феврале прошлого года руководитель пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предположил, что Киев мог бы возобновить поставки воды в Крым в обмен на то, что Москва пойдет на существенные уступки в переговорах по мирному урегулированию в Донбассе.

Автор фото, Oleksii Reznikov press center Подпись к фото, Алексей Резников заявляет, что в ближайшее время Украина не разблокирует Северо-Крымский канал, ранее обеспечивавший полуостров водой

Однако уже тогда от слов Арахамии отмежевались спикер украинского парламента Дмитрий Разумков и глава президентской администрации Андрей Ермак.

В разговоре с Би-би-си Алексей Резников, занимающий свой пост с марта прошлого года, заявил, что в его присутствии не обсуждались никакие планы украинской власти "разменять" или любым другим способом возобновить подачу воды в Крым. "Это я вам заявляю как член правительства, как член Совета национальной безопасности и обороны Украины и как член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе [по урегулированию на Донбассе - Ред.]", - заявил он.

"Если кто-то где-то что-то там ляпнул, это случайность, и она не должна восприниматься серьезно", - добавил Резников.