"Мы вырвемся из этой тюрьмы". Мик Джаггер и Дэйв Грол спели про локдаун

час назад

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Мик Джаггер выпустил новую песню Easy Sleazy, записанную им в сотрудничестве с Дэйвом Гролом (Nirvana, Foo Fighters). Джаггер написал песню в локдауне. К его вокалу и гитаре Грол добавил свою гитару, бас и барабаны.

Песня - характерный и для лидера Stones, и для лидера Foo Fighters заводной, энергичный, жесткий рок-н-ролл.

Важнее, однако, ее содержание - насыщенный едким юмором, сатирой, усталостью и раздражением выплеск эмоций засидевшегося в локдауне, измученного бездельем и истосковавшегося по реальной жизни артиста.

"Отмериваешь шаги у себя в саду, как в тюремном дворе", "все гастроли отменены", "футбол смотришь с фальшивыми аплодисментами", "виртуальные премьеры", "научился готовить", "от телевизора отупел", "от сиденья растолстел" - вот лишь некоторые из поэтических образов песни.

Но есть и надежда: "Мы вырвемся из этой тюрьмы, откроем двери, откроем окна, наступит сад радостей земных, и скоро это будет всего лишь воспоминанием, которое ты постараешься забыть".

Джаггер сопроводил публикацию песни словами: "Я написал ее на выходе из локдауна, и в ней всем нам нужный сейчас оптимизм. Спасибо Дэйву за его готовность впрыгнуть со мной в это приключение и помочь мне на гитаре, бас-гитаре и барабанах. Работать с ним было одно удовольствие. Надеюсь, вам понравится Easy Sleazy".