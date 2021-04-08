Роскомнадзор подал в суд на Первый канал, показавший сюжет СМИ-иноагента

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Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Роскомнадзор подал в суд на Первый канал из-за показа в ток-шоу "Время покажет" фрагмента сюжета СМИ, признанного иностранным агентом, без указания его статуса.

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу подало в Арбитражный суд Москвы иск к АО "Первый канал" 26 марта, обнаружило издание РБК.

В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что протокол о нарушении закона о СМИ был составлен на Первый канал из-за показа в программе "Время покажет", вышедшей в эфир 11 марта, сюжета СМИ, признанного иностранным агентом.

По словам источника РБК, знакомого с материалами дела, в этом выпуске был использован сюжет телеканала "Настоящее время", внесенного российским минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

Пресс-служба Первого канала ситуацию пока никак не прокомментировала.

Политическое ток-шоу "Время покажет" выходит на Первом канале с 2014 года.

Как отмечает РБК, в выпуске от 11 марта ведущие обсуждали с гостями политику США после вступления на пост президента Джо Байдена, представление российского посольства в адрес британского МИДа, а также возобновление боев в Донбассе и нападение на офис микрокредитной организации в Северодвинске.

В настоящее время в программе, выложенной на сайте Первого канала, сюжета "Настоящего времени", нет, а на официальном канале Первого канала в YouTube выпуск от 11 марта недоступен.

Согласно российскому законодательству, материалы СМИ, включенных в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

По состоянию на 8 апреля в него входят 12 СМИ ("Голос Америки", "Радио Свобода", телеканал "Настоящее время" и другие) и пять физических лиц.