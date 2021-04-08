В Каталонии россиянин проехал 30 км по встречке с трупом на переднем сиденье
Полиция Каталонии задержала водителя, который проехал 30 км по встречной полосе автомагистрали с трупом на пассажирском сиденье.
Инцидент произошел в четверг днем на Средиземноморском шоссе (АР-7), которое проходит от французской границы вдоль побережья через Барселону, Валенсию и Аликанте.
Как сообщают местные СМИ, задержанный - 66-летний гражданин России, постоянно проживающий в Испании.
Ему удалось проехать более 30 км от границы с Францией на юг по встречной полосе, прежде чем его заметила полиция.
Мужчина проигнорировал требования полицейских остановиться, свернул с трассы и продолжил движение в сторону муниципалитета Жафре неподалеку от Жироны, где попал в аварию, не справившись с управлением.
Как сообщила каталонская полиция, при осмотре автомобиля на пассажирском сиденье было обнаружено безжизненное тело пожилого мужчины без признаков насильственной смерти.
Полиция начала расследование, водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения.
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