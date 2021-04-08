В Каталонии россиянин проехал 30 км по встречке с трупом на переднем сиденье

час назад

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Мужчина ехал от границы с Францией

Полиция Каталонии задержала водителя, который проехал 30 км по встречной полосе автомагистрали с трупом на пассажирском сиденье.

Инцидент произошел в четверг днем на Средиземноморском шоссе (АР-7), которое проходит от французской границы вдоль побережья через Барселону, Валенсию и Аликанте.

Как сообщают местные СМИ, задержанный - 66-летний гражданин России, постоянно проживающий в Испании.

Ему удалось проехать более 30 км от границы с Францией на юг по встречной полосе, прежде чем его заметила полиция.

Автор фото, Corbis News Подпись к фото, AP-7 - одна из главных транспортных артерий Каталонии

Мужчина проигнорировал требования полицейских остановиться, свернул с трассы и продолжил движение в сторону муниципалитета Жафре неподалеку от Жироны, где попал в аварию, не справившись с управлением.

Как сообщила каталонская полиция, при осмотре автомобиля на пассажирском сиденье было обнаружено безжизненное тело пожилого мужчины без признаков насильственной смерти.