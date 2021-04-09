Дайджест: чего добивается Путин в Донбассе и как должен ответить ему Запад

56 минут назад

Автор фото, Reuters

Напряженность в зоне конфликта на востоке Украины продолжает нарастать. В четверг президент страны Владимир Зеленский побывал на передовой, его Офис опубликовал фотографии, на которых он спускается в траншею.

Как сказано в сообщении Офиса президента Украины, он "посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня".

В тот же день Дмитрий Козак, курирующий в Кремле отношения с Украиной, на встрече с экспертами в Москве заявил, что возобновление активных боевых действий станет "началом конца" для Киева. Он также не исключил открытое военное вмешательство России в такую войну, которую Москва предпочитает официально называть внутриукраинским конфликтом. "Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - заявил Козак.

Кремль и ранее возлагал ответственность на Киев за эскалацию конфликта в Донбассе. Киев же считает ДНР и ЛНР управляемыми из Москвы и обвиняет российские власти в подготовке к новой агрессии.

Наращивание группировки российских войск вблизи украинской границы в последние недели подогрело подозрения в подготовке Москвой какой-то боевой операции на Донбассе. В Кремле заявляют, что эти войска никому не угрожают.

Президент России в четверг поговорил по телефону с канцлером Германии. Ангела Меркель обсудила с Владимиром Путиным усиление российского военного присутствия на границе с Украиной и призвала сократить его с целью деэскалации ситуации, сообщает пресс-служба правительства ФРГ. Кремль передает суть разговора в других выражениях: "Президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины".

Макрон закрывает кузницу кадров французской элиты

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии элитной Национальной школы администрации (ENA), готовящей кадры для высших эшелонов французской власти. Школу в Страсбурге, основанную вскоре после Второй мировой войны, окончили многие французские политики, в том числе сам Макрон - причем всего 13 лет спустя он стал президентом. Там же учился и его предшественник Франсуа Олланд, а до него - другой президент, Жак Ширак.

В ENA каждый год принималось несколько десятков выпускников университетов, при поступлении они сдавали жесткий устный экзамен на знание различных общественно-политических тем, причем даже подготовка к этому экзамену требовала от многих нескольких лет. В последние годы стало очевидно, что ENA воспроизводит правящую элиту: большинство учащихся - сами дети высших чиновников или крупных бизнесменов.

Эммануэль Макрон уже не раз говорил о необходимости глубокой реформы ENA. В четверг он объявил, что она будет преобразована в Институт публичной службы, процедура рекрутирования студентов изменится, чтобы облегчить доступ для кандидатов из малоимущих слоев населения, а выпускники не будут иметь автоматического права сразу поступать в центральные аппараты министерств и ведомств.

Беспорядки в Северной Ирландии

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Межобщинные столкновения в городах Северной Ирландии не прекращались и минувшей ночью. Со среды беспорядки обрели новое качество. До тех пор жгли машины и забрасывали полицию камнями, палками и бутылками с горючим только молодые люди из лоялистских районов, в среду же столкновения - пока дистанционные, с метанием бутылок и стрельбой фейерверками, начались между лоялистами и республиканцами у знаменитой "стены мира", разделяющей католический и протестантский районы западного Белфаста.

"Республиканцами" в Северной Ирландии называют сторонников объединения Ольстера с Ирландской Республикой, сторонники же сохранения союза с Британией неформально делятся на более воинственных "лоялистов" и отвергающих насилие "юнионистов".

После брексита Северная Ирландия осталась в составе таможенной территории Евросоюза (это было сделано, чтобы не пришлось воссоздавать пограничные кордоны на острове Ирландия), и теперь таможенная граница должна пройти между ней и другими частями Соединенного Королевства. Юнионистов это категорически не устраивает.

События последних дней в Северной Ирландии показывают, насколько на самом деле хрупок гражданский мир в этой британской провинции.

Продолжение скандала со "Спутником" в Словакии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Еще 26 декабря тогдашний министр здравоохранения Словакии привился вакциной Pfizer

Контракт на поставку вакцины "Спутник V" в Словакию обернулся новым скандалом. Соглашение, уже вызвавшее перетряску словацкого правительства, под угрозой - после того, как негативный отзыв на вакцину опубликовало национальное управление по лекарственным средствам (SUKL). Теперь российская сторона требует вернуть уже поставленные 200 тысяч доз "Спутника".

Полную проверку поставленных доз вакцины управление провести не смогло из-за отсутствия или неполноты документации, которую предоставил производитель, пишут словацкие СМИ, ознакомившиеся с отзывом SUKL.

Документацию запросили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое проводит свою проверку "Спутника". "Из документов следует, что фармацевтическая форма вакцины, ввезенной в Словакию, не является и не будет являться идентичной медицинскому продукту, который является предметом проверки ЕМА", - заявляет словацкое управление.

"Партии вакцины, которая использовалась в доклинических испытаниях и клинических испытаниях, описанных в журнале Lancet, не соответствуют по характеристикам и свойствам партиям, отправленным в Словакию", - говорится в другом параграфе документа.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), поставивший две партии по 100 тысяч доз "Спутника" в Словакию в начале марта, отказался прокомментировать Би-и-си заключения словацкого управления по лекарственным средствам.

В "Твиттере" "Спутника" в четверг РФПИ опубликовал несколько заявлений. Главным из них стало требование вернуть партии вакцины в Россию - "с тем, чтобы ее можно было использовать в других странах".

Российские тюрьмы в сравнении с другими странами Европы

Комитет Совета Европы по уголовным делам опубликовал отчет с анализом ежегодной статистики исполнения наказаний в 47 странах Совета Европы по данным на начало 2020 года. В России не только больше всего заключенных по сравнению с показателями других стран Совета Европы, но также самая высокая нагрузка на одного охранника и самые низкие расходы на одного сидельца.

Средняя сумма расходов на одного заключенного в день в 2019 году составила 64,4 евро. Дешевле всех арестанты обходились России - 2,8 евро на заключенного в день, дороже - примерно до 300 евро - Швеции и Норвегии.

В России по данным на 1 января 2020 года за решеткой содержались около 520 тысяч человек - не только в тюрьмах и колониях, но также в СИЗО, изоляторах временного содержания, медицинских и других учреждениях.

Абсолютное число лишенных свободы могло объясняться масштабами страны. Однако при пересчете на душу населения такое объяснение уже не работает.

В России этот показатель за 2019 год снизился на 7,8%, но все равно оставался почти в 3,5 раза выше среднеевропейского. В странах Совета Европы на 100 тысяч жителей приходилось 103,2 заключенных, а в России (356) - почти столько же, сколько в занимавшей первое место по этому показателю Турции (357). За ними следовали Грузия, Литва и Азербайджан.

Украина готова возить воду в Крым цистернами Красного Креста

Автор фото, Oleksii Reznikov press center Подпись к фото, Алексей Резников заявляет, что в ближайшее время Украина не разблокирует Северо-Крымский канал, ранее обеспечивавший полуостров водой

Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в таком случае Украина могла бы организовать гуманитарные конвои, которые бы обеспечили население полуострова питьевой водой.

"Цистернами, бочками, как угодно " - заявил Резников. Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. На тот момент около 85% пресной воды поставлялось в Крым по Северо-Крымскому каналу. Весной того же года Украина, не признавшая аннексию, установила в начале этого канала на территории Херсонской области заградительную дамбу, прекратив таким образом подачу воды на полуостров.

Washington Post: готовьте свежие санкции

Редколлегия Washington Post публикует комментарий под заголовком "Путин снова угрожает войной с Украиной. Запад должен быть готов ответить".

По мысли редакции, эскалация в зоне конфликта на востоке Украины - это "знакомая тактика отвлечения внимания": Путин пытается отвлечь внимание российского общества, в котором растет недовольство стагнацией в экономике и неэффективностью реакции на пандемию. К тому же самолюбие российского президента уязвили разоблачения Алексея Навального о геленджикском дворце и ремарка Джо Байдена о том, что он считает Путина убийцей.

Российские и украинские аналитики сомневаются в том, что Путин реально готовится начать войну, пишут редакторы Washington Post. Но полностью исключить этого нельзя: "возможно, он стремится быстро разбить в кровь нос украинским силам, после чего он смог бы потребовать политических уступок от господина Зеленского в обмен на новое прекращение огня. Также он может надеяться подорвать попытки господина Байдена отстроить заново отношения Европы и США путем обострения трансатлантических разногласий из-за Украины", полагает Washington Post.

Газета призывает западные правительства быть готовыми помочь Украине вооружениями и боевой техникой в случае российского нападения. "И еще у западных правительств должны быть наготове свежие санкции: среди прочего, любая агрессия должна ознаменовать конец и без того спорного газового трубопровода Nord Stream 2 между Россией и Германией", - советует издание.

Резников в Wall Street Journal

Уже упоминавшийся выше вице-премьер правительства Украины Алексей Резников написал колонку в Wall Street Journal, перекликающуюся с рекомендациями редколлегии Washington Post: она озаглавлена "Отвергнуть Nord Stream 2 раз и навсегда".

"В отличие от нападения на Крым, которое оказалось неожиданностью, завершение строительства трубопровода будет иметь совершенно предсказуемые последствия для нашей национальной безопасности, - пишет Резников. - Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России появится новая прямая газовая ветка в Германию. Трубопроводы Nord Stream 1 и Turk Stream уже функционируют, а Nord Stream 2 замкнет кольцо вокруг Украины, Польши и стран Балтии, отцепив нашу энергобезопасность от Западной Европы".

При этом существующие газопроводы заполнены всего на 50%, так что реальной потребности в дополнительном трубопроводе у Германии нет, пишет украинский министр.

"Президент Байден правильно назвал этот трубопровод "плохой сделкой для Европы"… Давайте объединимся и отвергнем Nord Stream 2 раз и навсегда", - резюмирует Резников.

Насколько эффективно замедление "Твиттера" в России?

"Медуза" пишет о том, насколько Роскомнадзор преуспел в начатых им в марте попытках замедлить "Твиттер" в России. Если коротко, то его технические меры оказались довольно эффективными.

Проект Censored Planet, созданный профессором Роей Энсафи из Университета Мичигана, провел собственное расследование того, как именно технически устроено замедление доступа к твиттеру в России. "Проведя опыты на сетях мобильных операторов МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2, а также некоторых провайдерах широкополосного доступа, ученые установили, что Роскомнадзор действительно режет скорость доступа к твиттеру до 100-150 килобит в секунду. Кроме того, замедление доступа происходит не только к аудио-, видеоконтенту и к графическим изображениям, как заявлял Роскомнадзор, но и, например, техническому домену abs.twimg.com, на котором находятся большие файлы js-bundles, необходимые для работы твиттера", - пишет "Медуза".

России "ни в коем случае нельзя допустить", чтобы школы, как на Западе, переполнили дети из семей мигрантов. С таким посылом президент Владимир Путин выступил на прошлой неделе. На практике в России нет школ с превалирующим числом детей-мигрантов, но действительно есть проблемы с адаптацией таких учеников, выяснила Русская служба Би-би-си.

Объективно есть школы, в которых дети мигрантов составляют максимум 10-15% от общего числа учеников, говорит социолог, заведующая Институтом социальной политики ВШЭ Екатерина Деминцева. Но даже если в школе появляется несколько детей из стран Средней Азии и Кавказа, местные говорят о "наплыве детей мигрантов".

Беспорядки в Северной Ирландии происходят вот так:

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