Как в 90-е. В Северной Корее может начаться голод

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ким Чен Ын предупредил, что в Северной Корее может начаться массовый голод

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к тяжелым временам. На партийной конференции он сравнил нынешнюю ситуацию в стране с разрушительным голодом 1990-х годов, в результате которого, по разным оценкам, погибли до 3 миллионов человек.

Причина бедственного положения - почти полная остановка торговли с Китаем из-за закрытых на время пандемии коронавируса границ и международные санкции из-за ядерной программы Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи призвал чиновников быть готовыми к "Трудному походу". Этот эвфемизм власти страны впервые использовали в середине 90-х, когда Северная Корея осталась без поддержки Советского Союза, который на тот момент распался. В стране начался голод, а борьбу с ним назвали "Трудным походом".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для обычных северокорейцев основной едой остается кукуруза, а она сильно дорожает из-за закрытых границ

"В том, что Ким Чен Ын говорит о трудностях и невзгодах с которыми сталкивается северокорейский народ, нет ничего необычного. Но тот факт, что он начал говорить о новом "Трудном походе", свидетельствует о том, что ситуация действительно серьезная", - сказал Би-би-си аналитик по Северной Корее в NK News Колин Звирко.

Об этом же говорят и источники Human Rights Watch (HRW) в Северной Корее. По их сообщениям, в страну почти перестали ввозить еду из Китая. Цена на кукурузу, которая служит основной едой для большей части сельских жителей Северной Кореи, в последнее время росла и килограмм кукурузы стоил больше месячной заработной платы.

В приграничных районах с Китаем, где люди, чтобы выжить, занимаются контрабандой, начали умирать от голода, поскольку границы наглухо закрыты. Более того, по данным HRW, Северная Корея ужесточила наказания за контрабанду, назвав ее "антисоциалистическим" и "вражеским" поведением.

Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Оджеа Кинтана в прошлом месяце предупредил о серьезном продовольственном кризисе, ведущем к недоеданию и голоду.

"Сообщалось о случаях смерти от голода, а также о росте числа детей и пожилых людей, которые занимаются попрошайничеством, поскольку семьи не могут их прокормить", - пишет он в своем докладе.

Неясно, поступает ли в настоящее время в страну какая-либо помощь. Северная Корея отклонила все предложения о внешней помощи, и почти все дипломаты и гуманитарные работники, включая сотрудников Мировой продовольственной программы ООН, уехали из страны.

В добавление ко всему, прошлым летом Северная Корея пострадала от двух сильных штормов. Они вызвали наводнение и погубили посевы, что привело к еще большему дефициту еды.

"Ким Чен Ын хочет, чтобы предупреждения от тяжелых временах исходили от него. Возможно, чтобы, когда ситуация ухудшится, он мог указать пальцем на своих чиновников за невыполнение его приказов", - говорит корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер. По ее словам, он также надеется возложить вину за тяжелую экономическую ситуацию на пандемию и санкции за создание ядерного оружия.

Северная Корея продолжает разрабатывать и испытывать новые ракеты, по крайней мере, это то, что страна транслирует в мир через спутниковые снимки, которые показывают на государственных СМИ страны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Северная Корея находится под международными санкциями из-за ядерных испытаний, что сильно осложняет экономическую ситуацию

"Народ Северной Кореи не может рассказать миру о своих страданиях без риска быть заключенным в тюрьму или казненными. Но, согласно словам их собственного лидера, они уже столкнулись с гуманитарным кризисом", - считает Лора Бикер.

Ситуация в Северной Корее никогда не была простой. Экономика жестко контролируется правительством, а огромные затраты на содержание военных и силовых структур оставляют в нищете рядовых северокорейцев.

Пандемия добавила еще больше проблем, ведь в стране отсутствует инфраструктура общественного здравоохранения. Хотя в Пхеньяне и уверяют, что полностью закрытые границы спасли страну от коронавируса, эксперты сомневаются в правдивости этих утверждений.