Участника акции в поддержку Навального приговорили к трем с половиной годам

час назад

Автор фото, the Investigative Committee of Russia

Уроженцу Луганской области Украины Павлу Грин-Романову, обвиняемому в применении насилия к представителю правоохранительных органов на акции в поддержку Алексея Навального, дали три с половиной года лишения свободы.

По версии следствия, 31 января в районе Комсомольской площади 23-летний Грин-Романов распылил газ в лицо росгвардейцу. Его, в отличие от других осужденных участников зимних протестов, признали виновным в применении опасного для здоровья насилия к представителю власти (ч.2 ст.318 УК РФ).

Как пишет "Медиазона", у пострадавшего росгвардейца зафиксировали химический ожог глаз и конъюнктивы первой степени.

Изначально Грин-Романова обвинили в причинении вреда, не опасного здоровью, но после проведения экспертизы обвинение ужесточили.

Несмотря на то, что Грин-Романов частично признал вину, прокуратура в ходе прений просила приговорить молодого человека к восьми годам колонии. Мещанский суд Москвы рассмотрел дело за один день.

Как рассказывал адвокат Грин-Романова Артем Немов, молодой человек признавал, что применил насилие к росгвардейцу, но не соглашался с тем, что оно могло причинить вред его здоровью. Свои действия он объяснял тем, что испугался за жену.

"Со слов моего подзащитного, там другие росгвардейцы били человека рядом с его женой, поэтому он на инстинкте просто распылил [газ] в их сторону", - говорил Немов.

Адвокат также обращал внимание на то, что молодой человек активно способствовал раскрытию преступления и принес извинения потерпевшему. Видео с извинениями Грин-Романова публиковал Следственный комитет России.

Три с половиной года колонии - самый большой срок, назначенный участникам зимних акций протеста, связанных с задержанием вернувшегося в Россию Алексея Навального.

Самые массовые акции в поддержку Навального состоялись 23 января и 31 января. Участников протестов жестко разгоняли и задерживали. По оценкам "ОВД-Инфо", 23 января было задержано более 4 000 человек, а 31 января - более 5 500.

Суды в разных регионах России вынесли по меньшей мере 13 приговоров участникам этих акций, им назначили штрафы, а также реальные и условные сроки по обвинениям в насилии к представителям власти.