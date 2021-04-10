Артиллерийский салют в память о принце Филиппе. Прямая трансляция
В Британии скорбят о кончине принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Он умер в пятницу, 9 апреля. В субботу в полдень по всей стране прозвучит артиллерийский салют.
Наш корреспондент Бен Тавенер находится в центре Лондона у Букингемского дворца, официальной резиденции британского монарха.
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