К главному редактору "Важных историй" пришли с обыском

час назад

Автор фото, youtube.com/ISTORIES Подпись к фото, Анин входит в число журналистов, которые в 2017 году получили Пулитцеровскую премию за расследование "панамских архивов"

К главному редактору издания "Важные истории" Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ, сообщили его коллеги.

"Несколько минут назад мы узнали, что к главному редактору @istories_media Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Подробностей мы не знаем. Роман не выходит на связь", - говорилось в первом сообщении на эту тему в телеграм-канале издания.

К журналисту приехал адвокат Василий Грищук. Сейчас по месту жительства Анина проводятся следственные действия, сказал он "Новой газете". По словам адвоката, пока документальных подтверждений того, с чем связан обыск, нет.

"Последнее, что мы узнали от Романа Анина: обыск может быть связан с делом 2016 года", - говорится в другом сообщении "Важных историй". Из него следует, что речь идет о тексте, опубликованном в "Новой газете". Анин писал о руководителе "Роснефти" Игоре Сечине.

В октябре 2016 года Басманный суд Москвы удовлетворил иск Сечина о защите чести и достоинства к "Новой газете" и Анину. По решению суда издание опубликовало опровержение статьи.

По информации еще одного адвоката Анны Ставицкой, дело было возбуждено 20 сентября 2016 года, было возобновлено 24 марта этого года. Обыск продолжался почти два часа. Сейчас Анин с адвокатами поедет в Следственный комитет, сообщили защитники.

Обыск проводился по ч.2 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения), уточнили коллеги Анина. "В каком статусе Роман проходит по делу, мы пока не знаем", - пишут они.

Последний материал Анина в "Важных историях" касался одного из заместителей директора ФСБ, напоминает "Медиазона". Обыск у главного редактора "Важных историй" проводила ФСБ, заявил "Открытым медиа" редактор отдела расследований издания Роман Шлейнов.

В декабре прошлого года "Важные истории" сообщали, что аккаунты журналистов издания, в том числе Анина, пытались взломать после пресс-конференции президента Владимира Путина.

На пресс-конференции Путин прокомментировал расследование "Важных историй" о Кирилле Шамалове, которого СМИ называют бывшим зятем президента России. "Прочитать материал о моих близких невозможно. Я его полистал, конечно, но там такая компиляция, что до конца не дочитал. Там везде пишут - "зять президента", "зять президента". И только в конце уточняют, что бывший зять", - говорил Путин.

В середине марта Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск "Роснефти" к агентству Блумберг о защите деловой репутации. При этом суд оставил без движения аналогичный иск к "Важным историям" и Шлейнову. В иске не были указаны полные сведения об ответчике. По той же причине суд оставил без движения иск "Роснефти" к "Новой газете".