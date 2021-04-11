Премии BAFTA: дань памяти принцу Филиппу и триумф "Земли кочевников"

8 минут назад

Автор фото, Bafta Подпись к фото, Ведущие церемонии Эдит Боуман и Дермот О'Лири в Альберт-холе без зрителей

В Лондоне вручены награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония проходила в Королевском Альберт-холле, но победители обращались к ее участникам по видеосвязи - из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Организаторы конкурса почтили память герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым президентом BAFTA.

Одна из ведущих церемонии - британская актриса Эдит Боуман сказала, что Филипп "занимает очень особенное место в истории BAFTA". Герцог Эдинбургский был главой Британской академии кино и телевизионных искусств с 1959 по 1966 год.

Главным триумфатором вечера стал фильм "Земля кочевников" - об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынуждены путешествовать по Соединенным Штатам. Лента получила награду за лучший фильм, а его создательница - китаянка Хлоя Чжао - получила премию как "Лучший режиссер". Она стала второй в 53-летней истории BAFTA женщиной, которой достался приз в этой категории. При этом исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд стала обладательницей награды лучшей актрисе.

Автор фото, Searchlight Pictures Подпись к фото, "Земля кочевников": исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд (слева) и Хлоя Чжао

"Земля кочевников" считается главным фаворитом на будущей церемонии вручения "Оскаров". Ранее фильм уже получил "Золотого льва" в Венеции и был назван лучшим на "Золотых глобусах".

Лучшим актером признан 83-летний британский киноветеран Энтони Хопкинс за роль в фильме "Отец". Последний раз он получил приз BAFTA 24 года назад.

Хопкинс, сыгравший человека, утрачивающего связь с реальностью, в церемонии не участвовал. Позже он признался, что узнал о своей победе только после того, как услышал радостные крики из соседней комнаты, когда рисовал в своем доме. "Я подумал - черт возьми, что же происходит? Я думал, они футбол смотрят. А потом ко мне пришли и сказали, что я победил", - сказал Хопкинс.

Реальная церемония, виртуальные участники

В церемонии в Альберт-холле принимали участие некоторые кинозвезды, в том числе Хью Грант и Приянка Чопра Джонас. По видеосвязи из Лос-Анджелеса подключались некоторые голливудские знаменитости, в числе которых была Рене Зеллвегер и Анна Кендрик.

Автор фото, BAFTA/Marc Hoberman

Планировалось, что во время церемонии также прозвучит приветствие принца Уильяма, однако из-за смерти герцога Эдинбургского его было решено отменить.

В этом году церемония вручения премий BAFTA состоялась на два месяца позже обычного - из-за пандемии Covid-19. Это означает, что она прошла всего за две недели до вручения призов Американской киноакадемии.

В отличие от BAFTA, организаторы "Оскара" планируют, что номинанты будут лично принимать участие в церемонии. Поэтому британские претенденты на награды впервые в истории выйдут на связь с Лос-Анджелесом из одного из залов в Лондоне.

Победители BAFTA 2021 года