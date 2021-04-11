Премии BAFTA: дань памяти принцу Филиппу и триумф "Земли кочевников"
В Лондоне вручены награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония проходила в Королевском Альберт-холле, но победители обращались к ее участникам по видеосвязи - из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Организаторы конкурса почтили память герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым президентом BAFTA.
Одна из ведущих церемонии - британская актриса Эдит Боуман сказала, что Филипп "занимает очень особенное место в истории BAFTA". Герцог Эдинбургский был главой Британской академии кино и телевизионных искусств с 1959 по 1966 год.
Главным триумфатором вечера стал фильм "Земля кочевников" - об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынуждены путешествовать по Соединенным Штатам. Лента получила награду за лучший фильм, а его создательница - китаянка Хлоя Чжао - получила премию как "Лучший режиссер". Она стала второй в 53-летней истории BAFTA женщиной, которой достался приз в этой категории. При этом исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд стала обладательницей награды лучшей актрисе.
"Земля кочевников" считается главным фаворитом на будущей церемонии вручения "Оскаров". Ранее фильм уже получил "Золотого льва" в Венеции и был назван лучшим на "Золотых глобусах".
Лучшим актером признан 83-летний британский киноветеран Энтони Хопкинс за роль в фильме "Отец". Последний раз он получил приз BAFTA 24 года назад.
Хопкинс, сыгравший человека, утрачивающего связь с реальностью, в церемонии не участвовал. Позже он признался, что узнал о своей победе только после того, как услышал радостные крики из соседней комнаты, когда рисовал в своем доме. "Я подумал - черт возьми, что же происходит? Я думал, они футбол смотрят. А потом ко мне пришли и сказали, что я победил", - сказал Хопкинс.
Реальная церемония, виртуальные участники
В церемонии в Альберт-холле принимали участие некоторые кинозвезды, в том числе Хью Грант и Приянка Чопра Джонас. По видеосвязи из Лос-Анджелеса подключались некоторые голливудские знаменитости, в числе которых была Рене Зеллвегер и Анна Кендрик.
Планировалось, что во время церемонии также прозвучит приветствие принца Уильяма, однако из-за смерти герцога Эдинбургского его было решено отменить.
В этом году церемония вручения премий BAFTA состоялась на два месяца позже обычного - из-за пандемии Covid-19. Это означает, что она прошла всего за две недели до вручения призов Американской киноакадемии.
В отличие от BAFTA, организаторы "Оскара" планируют, что номинанты будут лично принимать участие в церемонии. Поэтому британские претенденты на награды впервые в истории выйдут на связь с Лос-Анджелесом из одного из залов в Лондоне.
Победители BAFTA 2021 года
- Лучший фильм - "Земля кочевников" (Nomadland);
- Лучший британский фильм - "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman);
- Лучшая актриса - Фрэнсис Макдорманд - "Земля кочевников";
- Лучший актер - сэр Энтони Хопкинс - "Отец" (The Father);
- Лучшая актриса второго плана - Юн Ё-джон - "Минари" (Minari);
- Лучший актер второго плана - Дэниэл Калуя - "Иуда и чёрный мессия" (Judas and the Black Messiah);
- Лучший режиссер - Хлоя Чжао - "Земля кочевников".
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