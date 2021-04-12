Дайджест: минута молчания в память о принце Филиппе и 60-летие Первого полета в космос

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Цветы у стен Виндзорского замка в память о принце Филиппе

Минута молчания в память о принце Филиппе

В понедельник ведущие политики Великобритании соберутся в парламентах и ассамблеях, чтобы лично или через видеосвязь почтить память герцога Эдинбургского.

Для этого на внеочередные собрания будут созваны английская Палата общин и Палата лордов, Парламент Шотландии и Ассамблеи Уэльса и Северной Ирландии.

В ходе воскресной службы Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби также отдал дань памяти принцу Филиппу.

Многие газеты вышли сегодня с заголовком, цитирующим высказывание королевы, признавшейся, что смерть ее супруга, с которым они прожили 73 года, "оставила огромную брешь в ее жизни".

В стране продолжается национальный траур, который закончится в день похорон принца Филиппа, которые состоятся в субботу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Члены королевской семьи пройдут траурной процессией за гробом, после чего, до начала поминальной службы, во всей стране состоится минута молчания.

Новые записи разговоров по делу о MH17

Журналисты общественного телевидения Нидерландов опубликовали новые записи телефонных разговоров обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году. Разговоры, перехваченные украинскими спецслужбами и переданные нидерландским следователям, противоречат утверждениям двух подозреваемых - отставных офицеров военной разведки России Сергея Дубинского и Олега Пулатова. Оба они говорили, что не имеют отношения к трагедии. Подробнее: "Только на "Бук" надеяться". Что известно из новых разговоров подозреваемых в гибели MH17

Последнее о коронавирусе:

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В Британии привиты более 7 млн человек, написал в "Твиттере" британский премьер Борис Джонсон. В понедельник в стране снимается часть ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, в частности, откроются магазины не первой необходимости. парикмахерские, тренажерные залы, спа-салоны, зоопарки и тематические парки. Кроме того, ресторанам, кафе и пабам, если у них есть столики на открытом воздухе, также можно будет обслуживать посетителей.

Британский премьер предупредил население, что по мере того, как вступает в силу последняя фаза ослабления локдауна, необходимо продолжать прилагать усилия, чтобы "подавить ковид". В своем обращении Борис Джонсон отметил, что новые послабления станут "важным шагом на пути к свободе". "Уверен, что владельцы заведений, которые так долго были закрыты, вздохнут с облегчением, да и всем остальным представится возможность вернуться к тому, что они любят, и по чему так соскучились", - добавил он. Сам премьер собирался на отпраздновать выход из локдауна пинтой пива, однако решил отложить поход в паб в связи с кончиной принца Филиппа.

Врачи в Бразилии говорят об остром кризисе здравоохранения в связи с пандемией. В последние недели в Бразилии растет число заражений и смертей от коронавируса, страна стала главным активным очагом распространения заболевания. По словам врачей, реанимации в больницах заполнены под завязку, причем в отличие от первой волны пандемии в больницах много пациентов моложе 40 лет.

Сбой на иранском ядерном объекте: все же теракт?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ядерный объект в Нетензе находится глубоко под землей

Агентство по атомной энергетике Ирана сообщило об аварии в энергосети на ядерном объекте в Натанзе, где только в субботу заработали новые центрифуги для обогащения урана. Иранские власти называют произошедшее "терактом", а СМИ Израиля связывают инцидент с кибератакой израильских спецслужб.

В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа

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Новая статуя Христа-Защитника в бразильском городе Энкантадо будет выше статуи Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро. Ее высота вместе с пьедесталом будет составлять 43 м - таким образом, она станет третьей по высоте статуей Иисуса в мире, уступая монументам в Индонезии (52,55 м) и Польше (52,5 м).

В Лондоне вручили кинопремии BAFTA

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Церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) прошла в Королевском Альберт-холле в Лондоне, но все номинанты из-за действующих коронавирусных ограничений были у себя дома.

Организаторы конкурса почтили память герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым президентом BAFTA.

Главным триумфатором вечера стал фильм "Земля кочевников" - об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынуждены путешествовать по Соединенным Штатам. Лента получила награду за лучший фильм, а его создательница - китаянка Хлоя Чжао - получила премию как "Лучший режиссер". Она стала второй в 53-летней истории BAFTA женщиной, которой достался приз в этой категории. При этом исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд стала обладательницей награды лучшей актрисе.

Россия VS Китай VS Америка: наступит ли Оруэлловский "1984" в 2021?

Автор фото, EPA Подпись к фото, По мнению экспертов, Путин не решится нападать на Украину, но полностью такую вероятность исключать никто не берется

Возможно, это лишь совпадение, что одновременно Россия усиливает военное давление на Украину, а Китай бряцает оружием вокруг Тайваня, пишет колумнист газеты Guardian Саймон Тисдолл, и, возможно, вы не найдете свидетельств прямого сговора Москвы и Пекина, но очевидно одно: президенты Путин и Си прекрасно осведомлены о действиях друг друга, и действия эти обладают взаимным усиливающим эффектом. А цель их - прощупать неведомую пока администрацию Джо Байдена.

Так, по мнению автора статьи, у нас на глазах воплощается кошмарное видение Джорджа Оруэлла, описанное им в романе "1984". Там мир был разделен географически, политически и в военном отношении между тремя соперничающими супердержавами - Океанией (США и Британия), Евразией (Россией и Европой) и Истазией (Китаем).

Оруэлл поторопился: Китай в его время был еще слишком слаб, потом развалился СССР, казалось бы, США вышли победителем?

Однако сегодняшняя действительность такова, что 2021 год обещает стать "1984"-м.

И Россия, и Китай не хотят мириться с американской политикой нападок и оскорблений, (так, по крайней мере, они ее воспринимают), к тому же они считают, что Америка и НАТО, несмотря на все свои обещания, едва ли рискнут вступаться за Украину и Тайвань, понимая, что это легко может обернуться третьей мировой.

Конечно, не исключено, что Путин и Си просто троллят Байдена, что называется, берут его на слабо, пишет Тисдолл, однако одновременное вторжение России на Украине и нападение Китая на Тайвань стало бы для Байдена настоящим оруэллианским кошмаром.

Гагарин останется героем, но Россия безнадежно отстает в космической гонке

Заложив начало космической эры для всего человечества, Россия безнадежно отстает в космической гонке XXI века, пишет агентство Bloomberg в статье, приуроченной к 60-летию первого пилотируемого полета в космос.

Да, космос не потерял своей притягательной силы, Гагарин по-прежнему национальный герой в России, а большинство ее граждан убеждено в том, что их страна продолжает оставаться лидером в области освоения космоса, однако Россия уже не та, что прежде.

Ввод в строй нового поколения ракет и космических аппаратов постоянно откладывается, передовых идей все меньше, поломок - все больше.

Сказываются и западные санкции, и нехватка средств, и коррупция. Хуже того, комбинация бюрократии, военной секретности и доминирования государства в экономике не дают развиваться частному космическому предпринимательству, как это происходит в США.

Да, признает агентство, Россия все еще сильный игрок на космической площадке, она одна из немногих стран, которые надежно запускают астронавтов на МКС. Но скоро и эта монополия закончится: в прошлом году Илон Маск успешно запусил в космос экипаж на своей ракете SpaceX.

Так что без радикальных политических и экономических реформ повторить гагаринский успех России едва ли удастся, заключает Bloomberg.

Автор фото, PA Media

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