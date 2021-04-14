Депортированный из Франции в Россию чеченец Магомед Гадаев отказался от адвоката. На него могли надавить

14 апреля 2021, 15:39 GMT Обновлено час назад

Подпись к фото, Магомед Гадаев

Депортированный из Франции в Россию чеченец Магомед Гадаев отказался от услуг адвоката. Близкие Гадаева опасаются, что в Чечне ему может грозить смертельная опасность - такого же мнения придерживается и французский суд.

Об отказе Гадаева от услуг адвоката Би-би-си сообщила заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина.

"Адвокат Семен Цветков смог попасть к подзащитному только сегодня. В здании отдела полиции по Урус-Мартановскому району Чечни Гадаев в присутствии сотрудника отдела устно отказался от услуг защитника", - сообщила Локшина.

Адвокат Цветков с первого дня нахождения Гадаева в России представлял его интересы в полиции. Гадаев был доволен сотрудничеством с адвокатом и полагался на него. "При данных обстоятельствах есть все основания полагать, что к отказу от адвоката его подтолкнули сотрудники полиции", - считает Локшина.

В правозащитной организации "Мемориал" (признана в России иностранным агентом) считают, что Гадаев отказался от адвоката под давлением силовиков, "целью которых очевидно является лишение Гадаева эффективной юридической защиты и возможности освещения подробностей расследования в СМИ".

Два способа

Магомед Гадаев - обвиняемый в деле о незаконном обороте оружия. Схрон оружия чеченские силовики нашли в тот самый день, когда Гадаева посадили на самолет до "Шереметьево" - до этого он не был в Чечне 11 лет. Несмотря на это, Гадаеву предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Суд во Франции решил, что Магомеда Гадаева нельзя депортировать в Россию, поскольку его жизни там может грозить реальная опасность. Несмотря на это, французская полиция все-таки посадила Гадаева в самолет до Москвы.

Существует два способа вернуть Гадаева в Европу, говорит Жан-Франсуа Дюбо из Amnesty International, занимающийся делом Гадаева: "Первый способ - то, чего добиваемся мы, - чтобы Франция организовала репатриацию Гадаева. Но речь идет о Чечне, и трудно представить, что это будет возможно осуществить. Второй способ, и мы к этому тоже призываем, - начать дипломатическую дискуссию между Францией и Россией по этому вопросу".

Переговоры по вопросу депортации россиян из Франции уже велись, правда, не в том ключе, который бы могли одобрить правозащитники. Министр внутренних дел страны Жеральд Дерманен, возглавляющий борьбу с "религиозным сепаратизмом", еще несколько месяцев назад рассказывал, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин созвонились по телефону. После этого переговоры вел сам Дерманен, который открыто признался, что руководствовался поручением президента "сообщить [иностранным] коллегам, что лица, у которых нет больше оснований находиться во Франции, должны вернуться на родину".

После всех встреч и переговоров французский министр сообщил, что его визиты "дали результаты и приблизят сроки репатриации". С тех пор из Франции уже выслали нескольких чеченцев - судьба некоторых неизвестна.

"Мы не знаем, в какой форме была достигнута договоренность между странами, было ли при этом подписано какое-то соглашение на бумаге. Поэтому мы направим формальный запрос в министерство внутренних дел Франции с просьбой раскрыть перед публикой детали этого соглашения. Но, конечно, это будет возможно будет сделать только в том случае, если соглашение было на бумаге", - пояснил Дюбо.

Во Франции Магомеда Гадаева подозревают в неких связях с "исламистскими движениями и международным джихадом", как написали журналисты Le Monde, но все эти подозрения ни разу не обросли доказательствами или возбуждением дела в отношении Гадаева.

"В суде адвокат Гадаева доказал, что он не представляет угрозы для Франции. Он живет в стране много лет - и никаких проблем не было. В отношении Гадаева было решение суда, который постановил, что его нельзя депортировать в Россию. Обычно такие решения судов уважаются. Кроме этого дела, я не знаю другого примера, когда бы так наплевали на решение суда. Это что-то невероятное", - говорит представительница кавказской общины во Франции Хеда Индербаева.

Кто такой Гадаев?

Магомед Гадаев, воевавший во время второй чеченской кампании на стороне сепаратистов, известен российским правозащитникам как ключевой свидетель в громком уголовном деле о похищении другого жителя Чечни - Ислама Умарпашаева.

Зимой 2009 года Умарпашаева задержали в Грозном, после чего родные не видели его четыре месяца. Выйдя на свободу, чеченец рассказал, что находился в подвале на территории отделения ОМОН МВД Чечни. Он утверждал, что ему угрожали убийством, при этом никаких обвинений ему предъявлено не было.

В 2010 году дело по факту похищения чеченца было передано в главное следственное управление СК. Правозащитники тогда отмечали, что это одно из немногих дел, связанных с похищением людей в Чечне, у которого есть перспективы - ведь похищенному удалось выйти на свободу.

В одном подвале с Умарпашаевым находился и Магомед Гадаев - ключевой свидетель по делу. Именно Гадаев дал показания, в которых рассказал о пытках и убийствах заключенных.

Весной 2010 года Гадаев, которому поступали многочисленные угрозы, уехал из Чечни.

Проведя некоторое время в Польше, где неоднократно пытался обратить внимание местной полиции на регулярно поступающие ему угрозы, Гадаев уехал во Францию.

Но после убийства школьного учителя Самюэля Пати Франция, по заявлению министра иностранных дел, "заняла очень твердую позицию" в вопросе депортации нежелательных лиц. В частности, у французских властей возникли подозрения в адрес Гадаева.

Защите чеченца удалось убедить суд, что в России ему может грозить смертельная опасность. Несмотря на это, 10 апреля Гадаева посадили на самолет до "Шереметьево".

После депортации

В транзитной зоне терминала D "Шереметьево" Магомед Гадаев провел более 12 часов - причину ему никто не объяснял. Российские правозащитники полагают, что в это время сотрудники погранслужбы могли передать информацию о местонахождении Гадаева в УФСБ по Чечне.

Спустя полдня сотрудники погранконтроля аэропорта посадили Гадаева на рейс до Нового Уренгоя, где живет родной брат чеченца.

Уже на следующее утро, по словам адвоката Гадаева, к квартире его брата пришли двое неизвестных, которые пытались найти его. Как утверждает журналистка Елена Милашина, после этого родственники Гадаева попросили его "сдаться на милость" главы Чечни Рамзана Кадырова и добровольно вернуться в республику.

Адвокат Гадаева Семен Цветков утверждал, что за квартирой велось наблюдение. Вскоре Гадаева доставили в местный отдел полиции. Чеченец просил вызвать к нему представителя Следственного комитета для дачи объяснений - он рассчитывал получить госзащиту, так как опасался за свою жизнь.

Но полиция Нового Уренгоя передала Гадаева сотрудникам МВД из Чечни. Но полиция Нового Уренгоя передала Гадаева сотрудникам МВД по Чечне. 12 апреля стало известно, что его привезли в родное село Закан-Юрт и дали возможность поговорить с матерью. Силовики, которые сопровождали Гадаева сообщили матери, что передачи для него нужно привозить в ОВД по Урус-Мартановскому району Чечни.

Адвокат Семен Цветков, который приехал к зданию ОВД на следующий день, не смог попасть к подзащитному, но вечером ему подтвердили, что Гадаев действительно находится в здании отдела полиции. 14 апреля Цветкова допустили к Гадаеву, и тот устно отказался от его услуг, сообщила Би-би-си заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина.

"Стараюсь держаться - не получается. Пока не знаю больше ничего кроме того, что его передали. Больше никаких новостей - где он, что с ним? Этого мы и боялись. Но случилось то, чего мы так боялись", - рассказала Би-би-си родственница Гадаева.

Правозащитная организация Amnesty International выступила с осуждением решения Франции выслать Гадаева в Россию. В организации назвали этот шаг "вопиющим нарушением международных обязательств".